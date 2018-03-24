Не наступи! КырПремьер Исаков наконец-то занялся реальным делом - машет граблями в Ботсаду

07:36 26.03.2018 Грабли в руки. Как премьер убирался в Ботаническом саду



Премьер-министр Сапар Исаков принял участие в субботнике, который проходил в Ботаническом саду Бишкека.



Также в Ботаническом саду на субботник вышли около 100 человек. Премьер выразил благодарность всем, кто поддержал проект "Таза жашоо", в рамках которого проходят субботники.



"Гордость пробирает от того, что призыв правительства был услышан гражданами. Мне сказали, что общественные организации разделились на группы и вышли на субботник по всему Бишкеку. Не только по столице, а по всей стране идут работы сейчас. Вы знаете, в селах вдоль дорог есть штакетники, даже их приводят в порядок, делают заборы, красят. У меня есть большие ожидания, что внешне наша страна поменяется за это время. В глубинке, в селах, в поселках городского типа проводятся мероприятия по сносу незаконных сооружений, которые мешают общему облику села. Все работы будут проведены и 3 месяца для нас будут насыщенными. Я считаю, что надо ежегодно объявлять трехмесячники. И наша страна станет краше и лучше", - сказал С.Исаков.



Также премьер рассказал о планирующейся работе по реконструкции Ботанического сада.



"Мы начали работу, но для подготовки проекта нужно время. Если мы начнем делать без проекта, то работа может не провернуться. Сегодня в Ботсаду есть большая проблема: нет подземных коммуникаций, инфраструктуры, нет скважин. Ежегодно мы сажаем деревья, а они засыхают, потому что нет воды. Нам надо решить эту проблему. Мы из бюджета выделяем средства и с донорами работаем. Я ставил задачу на 1 год, чтобы за год привели в порядок Ботанический сад, но специалисты сказали, что нужно вначале завершить проект. Я еще один раз спрошу, сколько времени потребуется для обновления Ботанического сада. Видимо, мы не успеем за год. Но мы доведем эту работу до конца. Ботанический сад - это место для отдыха горожан. В Центральной Азии нет таких ботсадов или они застроены. У нас есть, это наше богатство. Поэтому мы должны довести работу до конца", - сообщил премьер-министр.



С 1 марта по 31 мая по всей стране проводится трехмесячник "Таза жашоо" по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий городов и населенных пунктов. Источник - tv.akipress.org

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