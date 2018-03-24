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Йеменские шииты нанесли массированный ракетный удар по городам СаудАравии
07:35 26.03.2018

видео тут -
rusvesna.su/news/1522031185

Как ранее сообщала "Русская Весна", йеменские шиитские повстанцы из военизированной группировки "​Анса́р Алла́х"​ нанесли массированный ракетный удар по стратегически важным объектам в Саудовской Аравии, несколько ракет были выпущены по району столицы КСА.

Известно, что основными целями атаки были аэропорты городов Эр-Рияд, Джизан, Наджран и Абха. Большинство ракет были перехвачены зенитно-ракетными комплексами.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что саудовские
ПВО смогли перехватить несколько ракет в районе города Эр-Рияд.

"СРОЧНО: Кадры, отправленные в „Аль-Арабия" показывают момент работы противоракетной обороны - саудовского комплекса „Патриот", выпустившего ракеты для перехвата ракет Хуситов", - передает Al-Arabia и приводит кадры запуска противоракет зенитного комплекса Patriot, который производится в США.

По информации телевизионного канала, ракета на видеозаписи была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "перед тем, как она достигла земли".

Позже командование возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции заявило, что системы ПВО КСА перехватили 7 запущенных из Йемена ракет.

Отметим, что как минимум одну из четырех ракет, выпущенных по столице страны, не смогли перехватить саудовские системы ПВО и она ударила по неизвестной цели в Эр-Рияде. Напомним, повстанцы-хуситы Йемена неоднократно бомбардировали Саудовскую Аравию, в том числе и Эр-Рияд.

Как сообщалось, по предварительным данным удар был нанесен ракетами "Burkan-2H" - переделанными иранскими модификациями советской Р-17, которая была принята на вооружение в 1962 г.

Источник - rusvesna.su
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