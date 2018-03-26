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У афганской инициативы Кремля появляются двойники, - И.Субботин
07:24 26.03.2018

Ташкент предложил новый план, как примирить Кабул и талибов

Сегодня в Ташкенте стартует международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане под названием "Мирный процесс. Сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", куда приглашены все ключевые глобальные и региональные игроки, заинтересованные в решении многолетнего вооруженного конфликта. Россию, которая одобрила идею Узбекистана созвать подобные переговоры, будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Соединенные Штаты будут участвовать на уровне заместителя госсекретаря Томаса Шеннона.

Свою роль Узбекистан видит в стимулировании диалога между афганским руководством и движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Главной целью конференции является выражение консолидированной позиции на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" без выдвижения каких-либо предварительных условий", – заявил начальник управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока МИД Узбекистана Отабек Акбаров, напомнив, что по итогам конференции участники должны принять Ташкентскую декларацию. "Важным фактором успеха мирного процесса выступает интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание ее в качестве легитимной политической силы", – отметил дипломат, указав на один из пунктов документа.

Дефицит дипломатических усилий при этом в Ташкенте считают одной из главных проблем Исламской Республики – наряду с переизбытком оружия. Об этом, в частности, заявил первый заместитель Сената олий мажлиса (парламента) Узбекистана Садык Сафаев. "Афганский кризис пытаются разрешить гуманитарным содействием, финансовыми вливаниями, вооружением и военным оснащением. Однако одна из основных проблем афганского кризиса – в избытке оружия и денег при дефиците дипломатии, – сказал Сафаев. – Афганистан – не только проблема, но и огромная стратегическая возможность для Центральной Азии, в том числе для решения самых главных проблем – транспортных маршрутов и развития международной торговли".

Впрочем, ни для кого не секрет, что другая и, наверное, самая важная проблема Афганистана – это недоговороспособность конфликтующих сторон. Руководство талибов так и не продемонстрировало желания принять участие в ташкентских переговорах.

Российская сторона, которая в качестве одной из переговорных площадок предлагала свою, московскую, поддержала инициативу Ташкента. "Мы всегда поддерживаем те идеи, которые Узбекистан предлагает международному сообществу, – заявил Лавров в конце февраля. – Понятно, что Афганистан – это проблема, которая беспокоит наши страны, другие государства в регионе и за его пределами. Мы озабочены тем, что в этой стране нарастает присутствие так называемого "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ. – "НГ"), особенно в северных регионах Афганистана, которые непосредственно граничат со странами СНГ. Там формируется сеть лагерей по подготовке боевиков, среди которых, к сожалению, есть и выходцы из наших стран". Глава МИД РФ отметил, что Россия призывает к мобилизации всех имеющихся форматов для продвижения афганского урегулирования, и прежде всего – московского.

Несмотря на появляющиеся то и дело в выступлениях афганского руководства укоры в адрес России за якобы поддержку талибов, официальный Кабул приветствовал усилия российской стороны, направленные на урегулирование ситуации в стране. Посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кочай заявил: "В случае если правительство Российской Федерации пожелает принять участие и(или) оказать содействие в мирном урегулировании проблемы – призвать "Талибан" сесть за стол переговоров и вступить с законным правительством Афганистана в политический диалог, то афганская сторона непременно будет приветствовать подобные шаги российской стороны". Дипломат, впрочем, добавил, что мнение ряда высокопоставленных российских лиц об эффективности использования талибов в борьбе против ИГ является ошибочным.

Накануне международной конференции в Узбекистане Россия в довольно категоричной форме дала понять глобальным и региональным игрокам, что она выступает за сокращение числа международных форматов по афганскому урегулированию. "К сожалению, наличие большого числа международных форматов по афганскому вопросу существенным образом не способствовало привлечению талибов к мирным переговорам, – констатировал в разговоре с РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. – В этой связи рассматриваем запущенный нами в начале 2017 года "московский формат" консультаций в качестве оптимальной площадки для ведения предметных переговоров по содействию национальному примирению и налаживанию конструктивного диалога между правительством ИРА и движением талибов".

Однако в конкуренцию с московской вступает не только ташкентская площадка. Не стоит забывать о международной конференции "Кабульский процесс", которая прошла в конце февраля в афганской столице. Москва заявляла, что рассматривает ее в качестве одного из элементов "в поиске коллективного решения проблем афганского урегулирования", однако все равно указывала на неэффективность таких миротворческих попыток. "Талибам был послан сигнал о международной поддержке преодоления внутриафганского конфликта через политический диалог с правительством Афганистана, – заявил Кабулов, комментируя результаты февральской конференции. – Талибы же проигнорировали недавнюю встречу "кабульского процесса" в афганской столице, настаивая на прямых переговорах с США".

В интервью другому агентству – ТАСС – Кабулов заявил, что Москва не будет возражать против присоединения США к "московскому формату". "Рассчитываем на скорое осознание в Вашингтоне бесперспективности ставки на силовое принуждение к переговорам и необходимости начала диалога с вовлечением всех заинтересованных партнеров", – заключил высокопоставленный российский дипломат.

Наблюдатели действительно отмечают, что увеличение числа переговорных площадок скорее повредит, нежели поможет примирению. Не исключено, что широко поддерживаемые Соединенными Штатами мирные инициативы Ташкента и Кабула в конце концов грозят нивелировать значение московской инициативы, которая ранее продемонстрировала свой высокий миротворческий потенциал.

Впрочем, в экспертной среде убеждены: Москва может использовать ташкентскую конференцию в своих интересах. "Участие северных соседей Афганистана в урегулировании афганского кризиса до сих пор не было таким ярким, – заявил "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Ташкентская конференция говорит о серьезном изменении в афганском курсе Узбекистана. Участие Сергея Лаврова в работе конференции в Ташкенте повышает статус этого важного регионального мероприятия и дает повод предположить, что оно станет дополнением к московской площадке".

Что же касается растущего интереса Узбекистана к ситуации в Афганистане, то он объясняется приходом к власти президента Шавката Мирзиеева. Как известно, правительство Ислама Каримова долгое время не решалось вести политику открытых дверей по отношению к Исламской Республике, предпочитая "баррикадировать" те страны, в которых произошел или происходит конфликт. Правда, в период с 2001 по 2005 год контакты между двумя соседями получали значительный импульс – с подачи США, которые оборудовали военную базу в Южном Узбекистане. Новый президент Узбекистана решил многое поменять. Нередко его шаги на международной арене трактуют как желание диверсифицировать свои внешнеполитические контакты. Так, Мирзиеев старается разморозить отношения с официальным Кабулом.

США делали на протяжении последних месяцев достаточно противоречивые заявления о необходимости диалога с талибами. В одном из последних выступлений официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт оценила готовность талибов начать мирные переговоры как нулевую. "Любые мирные переговоры, связанные с Афганистаном, должны проводиться под афганским руководством и при участии афганской стороны, – заявила она. – Такова наша политика на протяжении долгого времени. К сожалению, похоже, что в настоящее время "Талибан" не готов сесть за стол переговоров и обсуждать мирный диалог. Мы надеемся, что в итоге они придут к этому".

26.03.2018
Игорь Субботин

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522038240
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