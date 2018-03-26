Трамп пошел в газовую атаку на Пекин, - О.Соловьева

07:23 26.03.2018 Вашингтон придумал, как сократить торговый дефицит с Китаем



Администрация Трампа проводит хитрую внешнеторговую операцию. Штаты заставляют Китай увеличить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) под угрозой введения антикитайских торговых пошлин. Так Дональд Трамп убивает сразу двух зайцев – сокращает торговый дефицит с Китаем и заодно пристраивает американский СПГ в условиях мирового перепроизводства этого вида топлива. Пострадавшими в ходе этой операции могут оказаться российские СПГ-проекты, для которых осложняется сбыт в условиях "рынка покупателя".



"Усиление протекционизма не является выходом, а односторонние действия и торговая война наносят вред всем сторонам. Они лишь усиливают конфликт и влекут за собой еще большее негативное влияние на ситуацию", – сообщил вчера первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэ.



Заявления китайской стороны последовали после того, как в четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По некоторым оценкам, это может обойтись Китаю примерно в 60 млрд долл. По другим – в 50 млрд долл.



Ранее Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на ввоз алюминия – 10%. При этом американцы указали, что импорт стали и алюминия "угрожает национальной безопасности" страны. В ответ на это Евросоюз составил свой список американских товаров, против которых могут быть введены ответные тарифы (см. "НГ" от 15.03.18).



Китай как ярый противник политики протекционизма в ответ на меморандум Трампа также обнародовал свой список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины. Список состоит из 128 позиций. Пошлина на них может составить от 15 до 25%. Как сообщается, в список вошли свежие фрукты, ягоды, сухофрукты, а также несколько видов орехов, вина и свинина. Кроме того, в перечне оказались изделия из стали (трубы) и алюминиевый лом. Однако если Штаты хотят обложить пошлинами китайские товары на сумму в 60 млрд долл., то запрос КНР куда скромнее – сумма их притязаний не более 3 млрд долл.



При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.



Что примечательно, в качестве одного из основных аргументов американской стороны о необходимости введения пошлин называется значительный торговый дефицит в отношении с Китаем. В частности, по оценкам американской стороны, дефицит составляет "от 375 млрд долл. до 504 млрд долл.".



И Вашингтон недавно предложил Пекину оригинальное решение этой проблемы. В частности, по мнению министра торговли США Уилбура Росса, ее можно было бы решить за счет увеличения импорта американского природного газа. Переход Китая с закупки газа у других стран на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США будет "простейшим решением" в сложившейся ситуации, заявил он в интервью Bloomberg TV.



При этом Китай и так уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Кореи. К 2030 году Китай, как ожидается, нарастит импорт СПГ до 82 млн т. Даже если весь этот объем будет закупаться в США, его вклад в торговый баланс составит почти 28 млрд долл. в текущих ценах. Однако такой вариант крайне маловероятен – у Китая уже есть долгосрочные контракты с другими поставщиками сжиженного газа, в первую очередь с Катаром и Австралией. В 2030 году такими договоренностями не охвачено 40 млн т прогнозируемого импорта, то есть 13,5 млрд долл.



Можно также предположить, что, предлагая Поднебесной закупать американский СПГ, Вашингтон не столько решает проблему торгового дефицита, сколько ищет новые источники сбыта своего голубого топлива. И, заметим, уже сегодня США активно наращивают свою долю на мировом рынке СПГ. Как следует из отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, уже к концу 2019 года Штаты намерены втрое увеличить производство сжиженного газа. Таким образом, совокупный объем газа, который пойдет на сжижение, поднимется с 36 млрд куб. м до 98,9 млрд куб. м в год. А экспортные мощности достигнут 70 млн т СПГ в год, следует из документа.



Согласно же прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), США к концу 2022 года выйдут на чистое второе место в мире по объему экспорта СПГ. Выше останется Австралия, а вот Катар подвинется на третью строчку по данному показателю. По расчетам аналитиков МЭА, через пять лет совокупные мощности для производства СПГ на планете увеличатся до 650 млрд куб. м в год (в прошлом году было 452 млрд куб. м). При этом Австралия будет производить 117,8 млрд куб. м, США – 106,7 млрд, а Катар – 104,9 млрд. Экспортные возможности Штатов вырастут на 90 с лишним миллиардов кубометров с нынешних 14 млрд за счет увеличения сланцевой добычи. Очевидно, решать, куда и кому поставлять эти новые объемы топлива, нужно уже сейчас.



Кроме того, рыночный спрос на сжиженный газ может не успеть за ростом предложения, предупреждают эксперты агентства. В 2022 году глобальный объем рынка СПГ достигнет лишь 460 млрд куб. м. Таким образом, возникнет избыток мощностей в 190 млрд кубов, что понизит мировые цены на газ и ограничит инвестиции в отрасль, резюмируют эксперты.



Увеличение закупок СПГ Китаем у США маловероятно, полагают некоторые эксперты "НГ". "Китай уже имеет договоренности по закупкам с такими странами, как Катар, Австралия, Туркменистан. Кроме того, даже с учетом роста потребностей отказывающегося от угля в пользу голубого топлива Китая его порты работают на пределе своих возможностей по приему и перевалке СПГ. Развитие же портовой и регазификационной инфраструктуры требует многомиллиардных инвестиций, что опять же увеличивает себестоимость поставляемых энергоресурсов", – рассказывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.



К такому же выводу приходит и доцент Российского экономического университета им. Плеханова Ирина Комарова. "Вероятность конструктивного диалога США и Китая относительно увеличения закупок американского СПГ в настоящее время сведена к минимуму. После принятия решения о наложении 25% тарифа на годовой импорт из Китая на общую сумму в 60 млрд долл. и ряда ограничений на китайские инвестиции напряженность в американо-китайских отношениях достигла своего апогея", – считает она.



Если даже предположить, что Китай все таки пойдет на уступки и согласится нарастить объемы импорта американского СПГ, то для других лидеров газового рынка – Катара, Австралии, Малайзии, Нигерии и Индонезии – наступят не самые легкие времена, рассуждает эксперт. Кроме того, продолжает Комарова, мировой рынок СПГ и так уже является профицитным. "Поставщики вынуждены жестко конкурировать за возможность крупных поставок, а крупнейшие импортеры (Япония, Южная Корея, Китай) уже сейчас отказываются от долгосрочных контрактов на покупку газа, ожидая серьезных снижений его стоимости уже в ближайшее время", – поясняет эксперт, не исключая, что в ближайшее время вследствие перепроизводства цены на СПГ могут снизиться на треть.



"Мировой рынок характеризуется сверхизбыточным предложением СПГ, мировые доходы от его экспорта неуклонно снижаются. Так, например, доходы компании Sakhalin Energy (крупнейший акционер – "Газпром"), реализующей в РФ масштабный проект по производству СПГ, упали с 2,12 млрд долл. в 2016 году до 1,97 млрд долл. в 2017-м. При этом ситуация продолжает усугубляться. США активно наращивают экспорт газа, и к 2020 году он может составить уже около 50 млн т. Австралия, в свою очередь, заявила, что планирует к тому же 2020 году утроить свои объемы экспорта и довести их до 75 млн т. Не останавливаются на достигнутом и другие крупнейшие игроки мирового рынка", – рассказывает эксперт, замечая, что Россия в этой гонке выглядит пока весьма скромно.



26.03.2018

Ольга Соловьева Источник - ng.ru

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