|91% туркмен проголосовало на выборах в Меджлис 6 созыва
07:13 26.03.2018
Примерно 91,7 процента туркменских избирателей приняли участие в едином дне голосования
В Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса шестого созыва, членов халк маслахаты и Генгешей.
На право представлять своих избирателей в национальном парламенте, органах местной исполнительной власти и местого самоуправления претендовали самые достойные, пользующиеся большим уважением и доверием соотечественников граждане страны. На одно место депутата Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей были зарегистрированы несколько кандидатов – таким образом, как и все предыдущие, нынешние выборы прошли на широкой альтернативной основе, на принципах демократии и гласности.
По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане на 19 часов ашхабадского времени, в выборах членов депутатов Меджлиса приняли участие 91,69 процента от общего числа избирателей, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты – 91,75 процента, Генгешей – 91,68 процента электората.
На избирательных участках за рубежом проголосовали более 16 тысяч человек.