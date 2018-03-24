91% туркмен проголосовало на выборах в Меджлис 6 созыва

07:13 26.03.2018 Примерно 91,7 процента туркменских избирателей приняли участие в едином дне голосования



В Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса шестого созыва, членов халк маслахаты и Генгешей.



На право представлять своих избирателей в национальном парламенте, органах местной исполнительной власти и местого самоуправления претендовали самые достойные, пользующиеся большим уважением и доверием соотечественников граждане страны. На одно место депутата Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей были зарегистрированы несколько кандидатов – таким образом, как и все предыдущие, нынешние выборы прошли на широкой альтернативной основе, на принципах демократии и гласности.



По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане на 19 часов ашхабадского времени, в выборах членов депутатов Меджлиса приняли участие 91,69 процента от общего числа избирателей, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты – 91,75 процента, Генгешей – 91,68 процента электората.



На избирательных участках за рубежом проголосовали более 16 тысяч человек. Источник - turkmenistan.gov.tm

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