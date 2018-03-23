 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.03.2018
09:39  Опасная работа. Тюрьма, убийство или самоубийство – обычный финал карьеры президента ЮжКореи, - А.Ланьков
09:35  Экс-премьер Британии Хит был педофилом и убийцей, Расследование продолжается
09:31  Золотой блеф Америки: В хранилищах пусто, - А.Ситников
09:26  Ош. В Кыргызстане расследуют "незаконное получение" паспортов китайцами
09:14  Трансграничные "дыры". Что объединяет Англию и Узбекистан, - В.Катасонов
08:40  Турист-экономист Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея Киргизии
07:45  В Германии арестован незадачливый лидер каталанских сепаров Пучдемон
07:42  Турецкая армия продолжает наступление на курдский Телль-Рифат
07:36  Не наступи! КырПремьер Исаков наконец-то занялся реальным делом - машет граблями в Ботсаду
07:35  Йеменские шииты нанесли массированный ракетный удар по городам СаудАравии
07:26  Тегеран создает живой щит из российских военных, - "НГ"
07:24  У афганской инициативы Кремля появляются двойники, - И.Субботин
07:23  Трамп пошел в газовую атаку на Пекин, - О.Соловьева
07:13  91% туркмен проголосовало на выборах в Меджлис 6 созыва
06:29  На ташкентского правозащитника Рустамова и двух учителей завели дело из-за жалобы президенту
05:48  Как уживаются в Афганистане "ИГ" и "Талибан", - Е.Семенов
03:10  Пятая колонна США в войне против Ирана
00:16  При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 48 человек, в том числе и 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева
00:08  Русская жена для китайца: плюсы и минусы
Воскресенье, 25.03.2018
16:18  Бикини и буркини. Почему сексуальности в спорте объявили войну
15:42  На месте "Таштюрмы" построят современный парк
15:40  В Фергане из ослятины готовили не только самсу, но и шашлык (видео)
14:59  США покидают военные базы в Катаре и в Турции. Ближний Восток накануне очередной геополитической встряски
11:38  Елбасы улетел с визитом в ОАЭ к шейху Нахаяну
10:32  Туркмения голосует и выбирает себе новый Меджлис
10:18  МИД Туркмении отстреливается за своих пограничников, атаковавших иранский сейнер
09:27  Турки винят США в гибели своего F-16, упавшего вблизи Гюлшехира
09:24  "Уроки мартовской революции будут служить напоминанием, чтобы...", - президент Жээнбеков
09:04  Лидер Исламской партии Афганистана старый басмач Хекматияр назвал условие для переговоров талибов с правительством
08:58  Слон против носорога. Как США объявили торговую войну Китаю, - А.Винокуров
02:25  Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 в Афганистане
Суббота, 24.03.2018
17:14  Умер известный британский писатель-детективщик Филип Керр
16:02  Меланья Трамп вручила каз-правозащитнице Умаровой (кто это?) "приз за смелость"
15:47  Фокусы Дворковича еще аукнутся России. Прощальная пакость медведевского правительства, - М.Делягин
14:49  Бандит Сорос давит на Европу: убийства как метод, - А.Халдей
14:46  Молодец! 42-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла золото на этапе Кубка мира в Дохе
14:45  Не оправдали доверия. Трамп снова запретил трансгендерам служить в U.S. Army
14:42  В Бишкек прибыл поезд из Ташкента - впервые с 2015 года
14:39  Имя им - тьма... Негры заселяют Европу
14:37  Как правильно разделить Украину? - О.Киевская
13:51  Болтоны при власти. Американскоие "ястребы" реально отморожены на всю голову и могут начать 3-ю мировую, - К.Душенов
13:19  Стихийный самострой последних лет искалечил облик Бишкека, - "ВБ"
11:58  Разворот в Азию. Замириться с Европой у России уже не получится, - О.Никифоров
09:56  Кто тут фашист? Анти-российская истерия Лондона зашкаливает, - Independent
09:48  Дон Педро Кучински оставил кресло президента Перу. Уличили в коррупции при строительных подрядах
09:42  Офшор-патриоты. Олигархи без колебания вывели из России всю валюту
09:28  Много солнца в холодной воде. Почему в Таджикистане не развивают альтернативную энергетику
08:43  В Узбекистане освобождены правозащитницы Мехринисо и Зулхумор Хамдамовы
00:53  Кто и от кого освобождал Болгарию, - Р.Устраханов
00:37  Путин приставил к виску Запада пистолет, - Е.Сатановский
00:29  Каддафи 2.0. Станет ли сын бывшего ливийского лидера президентом Ливии, - А.Онтиков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
На ташкентского правозащитника Рустамова и двух учителей завели дело из-за жалобы президенту
06:29 26.03.2018

В Ташкенте на правозащитника Шухрата Рустамова и двух учителей, пожаловавшихся президенту на бездействие местных властей, завели уголовное дело. Их обвинили в "клевете и распространении ложных сведений", передает узбекская служба BBC.

Как следует из сообщения, Рустамов отстаивал права двух учителей сельской школы в Ферганской области, которых из-за разногласий уволил новый директор. Правозащитник написал заявление в районную прокуратуру и, не получив ответа, обратился в вышестоящие инстанции: СНБ, Генпрокуратуру, Сенат и Олий Мажлис (парламент). Они тоже не отреагировали, после чего 12 декабря 2017 года Рустамов пожаловался на бездействие местных властей президенту Шавкату Мирзиееву.

31 января 2018 года стало известно, что районный прокурор Х.Шамсутдинов инициировал уголовное дело против правозащитника и двух уволенных учителей, обвинив их в клевете. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.

На своей странице в Facebook журналистка Малохат Эшанкулова уточняет, что за помощью к Рустамову обратились учитель начальных классов 20 школы Бувайдинского района Ферганской области Л.Сиддиков и замдиректора по учебным вопросам этой же школы Алишер Имомалиев. Оба были уволены в октябре 2017 года директором школы Х.Абдукаримовой по ч.2 100 статьи Трудового кодекса Узбекистана ("Несоответствие работника выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья"). Оставшиеся без работы учителя обратились в Кокандский межрайонный гражданский суд, который 23 февраля признал приказ директора школы об их увольнении недействительным.

Шухрат Рустамов – бывший военный. На протяжении многих лет он раздражал узбекские власти своей активной правозащитной деятельностью, за что его неоднократно задерживали и даже признали недееспособным. В 2007 и 2015 годах Рустамов пытался баллотироваться на президентских выборах, однако в обоих случаях не смог зарегистрироваться в ЦИКе в качестве кандидата. Правозащитник активно помогает простым гражданам, которые обращаются к нему за помощью. В аппарате президента к настоящему моменту лежат несколько тысяч его жалоб на бездействие должностных лиц.

23.03.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522034940
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  