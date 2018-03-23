Пятая колонна США в войне против Ирана

03:10 26.03.2018 В подготовке к войне против Ирана Вашингтон намерен привлечь к активной борьбе курдов Ирака и собственно внутрииранские группировки



С апреля пост советника президента США по вопросам нацбезопасности займет экс-постпред США в ООН, военный "ястреб" Джон Болтон. В Иракском Курдистане тоже внимательно следят за веяниями в Белом доме ярко выраженного антииранского характера и знают, что у мистера Болтона - давно закрепившееся реноме ярого иранофоба. На днях из Эрбиля проамериканские курдские круги заявили, что "Демократическая партия Курдистана Ирана" (PDKI), "оппозиционная группа, имеющая базы в Иракском Курдистане, сообщила об аресте 5 подозреваемых в организации убийства командира PDKI. Подозреваемые (группа из 4 мужчин и 1 женщины) были захвачены совместно с силами безопасности Регионального правительства Курдистана (КРГ). Они признались, что были вовлечены в заговор, организованный иранской разведкой". Речь об убийстве 7 марта некого Кадира Кадири в Ираке. Представитель местной полиции Шорш Исмаил сообщал, что тело Кадири было найдено рядом с машиной погибшего с не менее 20 огнестрельными ранениями.



Ясно, что формулировка является демонстрацией того, что курды Эрбиля продолжают выслуживаться перед США. В сообщениях об аресте пяти подозреваемых не упоминается, что арестованные - иракские курды, причем принадлежащие к одной из ведущих партий Иракского Курдистана. Если описание трупа К. Кадири соответствует действительности, то на ум тут же приходит версия о мести, а не о заказном убийстве. А мстить террористам из PDKI есть кому - ниже мы это отметим.



Но ведь проамериканской части иракских курдов нужно потрафить США. А у Дональда Трампа - "старая новая песня о главном": мол, Иран занимается террором и "покровительствует терроризму". И с апреля приходит тот, кому на руку будут инсинуации старых клиентов спецслужб США и Израиля - клана Масуда Барзани. А ирано-курдские клиенты спецслужб США подливают масла в огонь - мол, в конце февраля "в Эрбиле нападению подверглись еще два члена этой партии - их автомобиль был заминирован и взорван", и PDKI "обвинила в убийстве Исламскую Республику Иран и ее наемников". Так что Болтон и Трамп, с помощью курдов Барзани, получают отменное поле для усиления антииранской пропаганды и обыгрывания "тезиса об иранской террористической угрозе".



Трамп прекрасным образом помогает и пропаганде Израиля, у которого не только Иран - "террористическая угроза", но и несколько сотен миллионов шиитов всего мира. Так что, как говорится, все концы сошлись - обвинения из Эрбиля полностью соответствуют чаяниям антииранских кругов США и Израиля. И это можно воспринимать в том числе как ответ Вашингтона и Тель-Авива на подготовку Ираном "ударить по лицу ООН и Запад" документами, переданными иранским генерал-майором из КСИР Кассемом Солеймани в МИД Ирана, в которых разоблачается причастность спецслужб США и Израиля к созданию и пестованию террористической группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Иранские СМИ пока не реагируют на обвинения из Эрбиля. Скорее, потому, что Тегеран перестал видеть в курдах Барзани возможных партнеров по региону и, не исключено, готовится к нанесению очередного удара по этому клану. К такому выводу приходишь, когда видишь, что в остальных случаях, связанных с США и прирученными американцами террористами, иранские СМИ реагируют быстро и резко, несмотря на празднование Новруза и т.д. Так, в Иране резко реагировали на провокационные "поздравления" Трампа в адрес иранцев в связи с Новрузом. То есть соответствующие иранские службы начеку и ничего не пропускают. Значит, в ближайшее время клан Барзани получит мощнейший контрудар. Причем - со стороны именно курдов Северного Ирака, т. е. своих соплеменников. И иранские спецслужбы вряд ли тут будут "при чем", как и, не исключено, в случае с убийством К. Кадири. В сообщениях об убийстве этого человека даже курдские источники не скрывают, что Кадири - не политик, а некий командир. Судя по всему, это - полевой командир какого-нибудь пешмерга партии PDKI, занятого тем, что с территории Ирака совершает террористические акции на территории Ирана.



"Демократическая партия Курдистана Ирана"



Несколько слов о том, что представляет собой партия PDKI, чтобы понять, почему кому-то срочно понадобилось превращать в сакральную жертву одного из ее командиров. Она была создана в 1945 г. Кази Мухаммедом, перед тем как в январе 1946 г. он объявил о создании "Мехабадской республики". Президентом республики, которая просуществовала под патронажем СССР до декабря 1946-го, был сам Кази Мухаммед, правительство состояло из лидеров PDKI, которая была объявлена единственной правящей партией. После ее падения многие члены партии были арестованы и приговорены к смерти, часть партийцев ушла в подполье, а часть - вместе с "министром обороны" Мустафой Барзани перебралась в Ирак, где основали "Демократическую партию Курдистана" (PDK), существующую поныне и возглавляемую Масудом Барзани. Так что сотрудничество клана Барзани с врагами Ирана - это, так сказать, дань прошлому, а заодно - сущее проклятие для курдов и Ирака, и Ирана. На сегодняшний день PDKI провела 15 конгрессов, каждые 4 года проводятся съезды партии.



Курдские круги утверждают, что PDKI якобы является официальным представителем "иранского Курдистана" в ОНН и имеет представителей во многих европейских странах, США, Канаде, Австралии. Под руководством PDKI существует "Военно-политическая академия" (Fergai Syasi-Nizami), которая готовит "вооруженные силы" (пешмерга). Председатель партии - Мустафа Хиджри. Целью организации провозглашается признание национальных прав курдов в рамках "федеративного и демократического" Ирана. Идеология: демократический социализм. Взаимодействует с иранской прокурдской партией "Комала", часто называемой и "марксистской", иракской PDK. Находится в сложных отношениях с Курдской рабочей партией (PKK) Турции, между ними нередки вооруженные конфликты.



То есть, по сути, PDKI является вообще старейшей партией курдов в мире, коль скоро именно с нее начались и курдские партии в Ираке, Турции, а затем и Сирии. Вот что пишется на сайте этой партии: "Основные принципы: PDKI отвергает все акты терроризма; долгосрочная цель заключается в создании социалистического демократического общества; поддерживает борьбу народов мира за свою свободу и против угнетения и реакционных режимов. Она поддерживает мир и дружбу между народами всех стран; поддерживает национальной борьбы курдов в других частях Курдистана. PDKI борется за: демократический, независимый и федеративный Иран; право народов Ирана на самоопределение; реализацию социальных и экономических требований рабочих; равенство мужчин и женщин в обществе и в семье; разделение религии и государства".



А вот что говорят иные источники. PDKI распалась в 2006 г. на две группы, и хотя между ними идут регулярные переговоры об объединении, сейчас есть целых две партии под схожей аббревиатурой - "Демпартия Курдистана Ирана" (PDKI) и "Демпартия Курдистана - Иран" (PDK-I). Отколовшаяся часть "курдских демократов", в отличие от оригинальной группы, не стала возобновлять вооруженную борьбу с Ираном. После отставки генерального секретаря PDK-I Халида Азизи в декабре 2016 г., в январе 2017 г. его заместитель Мустафа Мулуди стал новым лидером партии. Х. Азизи был известен своим мягким подходом к иранскому правительству и его поддержкой реформ в стране. Тем не менее Тегеран признал обе эти группы незаконными, причем "оригинальная" партия PDKI признана террористической группировкой, и запретил их активность в стране. Чтобы мы поняли, насколько обострены междуусобные отношения не только внутри рядов "курдских демократов" Ирана, но и в целом - между всеми оппозиционно настроенными по отношению к Исламской Республике курдами Ирана, сообщим, что родной сын главы "Мехабадской республики" 1946 г. - политик Али Кази - в наши дни имеет свою партию и не стремится к объединению с террористической PDKI.



При этом его "Партия свободы Курдистана" (PAK) - также партия в изгнании, со штаб-квартирой в Северном Ираке, основана в 1991 г. на базе "Организации иранских народных партизан" (OIPF), в 80-х гг. члены OIPF были вытеснены правительством Ирана в Ирак, где и обосновались в городах Киркук, Сулеймания, Эрбиль и др. В 2006 г. на съезде партии в Эрбиле и было принято ее нынешнее название. PAK имеет сложные отношения с PJAK, так как считает их частью турецко-курдской PKK, с деятельностью которой она не согласна. То есть - как и иракские "барзанисты", партия сына руководителя "Мехабадской республики" настроена протурецки.



"Партия свободной жизни в Курдистане"



PJAK - это аббревиатура так называемой "Партии свободной жизни в Курдистане", существующей с 1997 г., на основе студенческого курдского правозащитного движения. Только в 2004 году, причем на территории уже оккупированного американцами и англичанами Северного Ирака, она оформилась именно как партия PJAK. Основатели организации, вдохновленные успехом создания курдской автономной области в Ираке, а так же борьбой PKK с Турцией, приняли решение вести политическую и вооруженную борьбу с Ираном за установление курдской автономии. Сопредседатели организации - Абдул Рахман Хаджи Ахмади и Эвиндар Ренас. Идейным и почетным лидером партии они провозгласили Абдуллу Оджалана, его политические идеи и военные стратегии легли в основу деятельности организации. Так же, как и в PKK, половина членов PJAK - женщины, многие из которых подросткового возраста. PJAK активно вербует женщин для ведения партизанской борьбы против Ирана. Именно по этим причинам PJAK называют "иранским аналогом PKK", и не мудрено, что власти Ирана квалифицируют и запрещают эту партию как террористическую.



Ну, а в 2011 г. от PJAK, в сущности, "открестились" и лидеры PKK - тогда главком пешмерга PKK Мурат Карайылан объявил, что все отряды PJAK выведены с территории Ирана, вооруженное противостояние с иранскими войсками прекращается и объявляется перемирие. Именно тогда активисты и боевики PJAK перешли под полный контроль спецслужб США и Израиля в Иракском Курдистане, а также - под опеку клана Барзани.



Отметим, что решение военного командования PKK "прижать" боевиков PJAK и встать "на тропу войны" с PDKI родилось именно в те годы, когда Запад при полной поддержке Турции и других марионеточных стран начал войну против Сирии. И это - не случайное совпадение: в дальнейшем именно на базе взаимодействия против группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло сближение и сотрудничество пешмерга PKK с проиранскими шиитскими ополчениями в Сирии и Ираке, и надо полагать - также с иранским КСИР и его спецназами. Однако часть отрядов PJAK по-прежнему под опекой клана Барзани орудует в Иракском Курдистане и периодически пытается просочиться в Иран. Сообщения же об убийстве "командира" PDKI К. Кадири в провинции Сулеймания подтверждают, что в Иракском Курдистане по-прежнему базируются и отряды этой партии, и тоже - "под крылышком" клана Барзани, спецслужб США и Израиля.



Подчеркнем, что хуже, чем к курдским террористам PDKI и PJAK, Иран, пожалуй, относится лишь к организациям белуджских исламистов-террористов и иранской группировке "Моджахеддин-э хальк" (МКО, МЕК, NCRI), основанной еще в 1960-х гг. для борьбы против шаха и долгие годы признававшейся террористической во всем мире. В этом плане важно заметить, что антииранская пропаганда курдов Эрбиля вокруг убийства террориста К. Кадири из PDKI совпала с активизацией террористов "Моджахеддин-э хальк". Причем "моджахедов" всячески поощряют именно США и Франция, которые в последние 7-8 месяцев резко усилили пропаганду против Сирии и Ирана.



"Моджахеддин-э хальк"



Напомним немного информации о "Моджахеддин-э хальк" (МКО, МЕК, NCRI). Ее террористы убивали граждан и должностных лиц Ирана и после Исламской революции в попытке взять под контроль недавно созданную Исламскую Республику. В первые годы после революции MEK убила нескольких лидеров Ирана, включая тогдашнего президента Мохаммада Али Реджайи, премьер-министра Мохаммада Джавада Бахонара и начальника судебной системы Мохаммада Хоссейна Бехешти. Группа бежала в Ирак в 1986 г., где была защищена Саддамом Хусейном и помогала иракскому диктатору подавить восстание шиитов и курдов в стране. Затем MEK присоединилась к армии Саддама во время войны против Ирана (1980-1988 гг.), убив тысячи иранских гражданских лиц и солдат.



После вторжения США в Ирак в 2003 г. группировка была поддержана неоконсерваторами США. Вашингтон официально удалил МEК из списка террористических организаций в сентябре 2012 г., через неделю после того, как госсекретарь Хиллари Клинтон направила конгрессу США секретное сообщение об этом движении. Решение, принятое Клинтон, позволило группе иметь активы под юрисдикцией США и вести бизнес с американскими организациями. В сентябре 2012 г. последние группы террористов МEК покинули лагерь Ашраф, их главный учебный центр в провинции Дияла в Ираке. Они были переведены в лагерь Либерти в Косово. Сотни террористов МEК теперь отправлены в Европу, где их имена были вычеркнуты из "черного списка" за 2 года до того, как это сделали США.



За последние 40 лет МEК убила более 12?000 иранцев, активно помогала израильскому "Моссаду" убивать ученых и официальных лиц, связанных с атомной программой Ирана. Любопытно: MEK также убила большое количество американцев и европейцев в нескольких террористических актах до Исламской революции 1979 года.



Пресс-секретарь Совета стражей Ирана Аббас Али Кадходаи, комментируя связь США с террористами, 23 марта заявил, что все оппозиционные группы, ведущие борьбу против иранской нации и правительства, спонсируются США и их зловещими коллаборационистами, сообщает агентство IRNA. Кадходаи отреагировал и на замену советника по нацбезопасности президента США МакМастера на Болтона. По словам Кадходаи, Болтон - американский спонсор антииранской террористической организации "Моджахеддин-э хальк", сумел захватить высшую политическую позицию в правительстве Трампа. Он отметил, что МEК - самая ненавистная террористическая группировка для иранцев, предательски вставшая на сторону бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна во время 8-летней войны Ирака против Ирана: "Теперь вопрос в том, почему Болтон был приглашен на такую чувствительную позицию, в то время как он является упрямым сторонником антииранской террористической группировки МEК?". Ответ, конечно же, виден по "поздравлению" Трампа в связи с Новрузом, в котором американский президент фактически провоцировал иранцев на "восстание".



Иранские же СМИ акцентировали, что 20 марта на собрании МEК в Тиране выступил бывший мэр Нью-Йорка и советник президента США по кибербезопасности Руди Джулиани, а также действующие и бывшие высшие должностные лица Албании. И там "президент Национального совета сопротивления Ирана", аффилированного с террористической организацией МЕК, некая Марьям Раджави указала на огромную роль "Моджахеддин-э хальк" в организации беспорядков и протестов в Иране в конце декабря 2017-го - начале января 2018-го и призвала к "новым восстаниям": "Прошлый год закончился сезоном восстания, и наступающий год можно и нужно превратить в год, полный восстаний. И это будет восстание до победы", сообщает сайт MEK. В своем обращении к террористам Джулиани восхвалял членов "Моджахеддин-э хальк", как "настоящих героев". Он подчеркнул свою поддержку "сопротивлению иранского народа на пути к установлению демократии и прав человека" и высоко оценил роль М. Раджави в руководстве "иранским движением сопротивления", заявив: "В следующем году мы будем свидетелями серьезных изменений в отношении Ирана. Коррумпированный режим аятолл находится на грани краха. МЕК сыграла столь важную роль в недавних протестах в Иране, что даже лидер Ирана назвал их основным внутренним элементом беспорядков внутри страны".



Выходит, что Ирану придется "ударить в лицо" документами о связях с международным террористическим "интернационалом" не только ООН и Запад, Израиль и Турцию, но и курдов. Во всяком случае, клан Барзани в Ираке и их приспешников из числа иранских курдов. Описанная история наглядно подтвердила правоту одного из заявлений аятоллы Хаменеи в годы, когда террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только-только начинали "крестовый поход" против Ирака и Сирии, в котором верховный лидер Ирана открыто отметил, что защита Тегерана начинается с защиты Дамаска, с борьбы за Сирию и Ирак. Изберет ли Иран промежуточную цель и вначале "ударит" по курдам Барзани, или же предпочтет сразу предъявить тяжелые обвинения в создании террористических сетей на Ближнем Востоке США и Израилю?



Иранские власти прекрасно знают об антииранской направленности режима Трампа, о связанности с террористами его советников Джулиани и Болтона. И можно быть уверенными, что первым 4 апреля под "иранские удары" попадет турецкий президент Эрдоган, так как в прошлом году ряд террористических вылазок тех курдских боевиков (из PDKI или PJAK) предпринимался именно с турецкой территории, и в этом году Иран приравнял их к террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Сергей Шакарянц Источник - REGNUM

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