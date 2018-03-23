При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева и еще 36 человек

00:16 26.03.2018 Во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на администрацию региона.



"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", - сказал собеседник агентства, не уточнив степень родства.



По данным оперативного штаба пожаротушения, всего погибли 37 человек. По неподтвержденным данным, среди них минимум 11 детей.



"Погибли 37 человек", –– говорится в сообщении, данные подтвердил Следственный комитет.



Всего пострадали не менее 43 человек. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Из горящего здания эвакуировано более 100 посетителей и сотрудников.



В тушении задействованы более 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники. В настоящее время пожар на площади 1,5 тыс. кв. м ликвидирован.



По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где расположены контактный зоопарк, кинотеатр и детские игровые площадки с аттракционами. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Источник - iz.ru

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