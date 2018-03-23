 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русская жена для китайца: плюсы и минусы
00:08 26.03.2018

Молодые люди из Китая женятся на 20-летних русских девушках

Молодой китаец женился на русской красавице и увез ее в Китай. Все было хорошо до тех пор, пока она не растолстела после родов. Юноша сильно расстроен, ему трудно решиться на развод, и тогда он решил уйти от проблем и посмотреть на ситуацию философски.

Такова человеческая жизнь: есть вещи, которые невозможно изменить, хотя хотелось бы. Есть любовь, которая приносит лишь слезы и страдания, поэтому приходится от нее отказываться. И хоть это больно, но есть и положительные стороны. Невозможно заставить человека чувствовать, если пытаться принудить - он будет лишь страдать; не нужно ни за что держаться, лишь отказавшись, можно по-настоящему обрести все. Каждый человек - личность, все мы уникальны. Но если оценивать рыбу по ее способности взбираться на дерево, она всю жизнь будет считать себя глупой.

То, что в России очень много красивых девушек, - общеизвестный факт. Поэтому молодые люди из Китая часто приезжают в Россию. И русские красавицы тоже обращают на них внимание - многие из этих девушек потом выходят замуж за китайцев.

Всегда нужно выбирать свой путь. Думать о своей жизни, а не смотреть на других и завидовать их успехам. А иначе зависть будет разъедать сердце и душу, и жизнь начнет постепенно разрушаться.

Недавно один молодой китаец женился на девушке через 20 дней после как увидел ее, а после свадьбы увез ее жить в Китай.

Не стоит оглядываться на тени позади себя, потому что ты бежишь к солнцу. Если видишь тени перед собой, то не нужно бояться: значит, солнце светит позади тебя.

До свадьбы все было чудесно, но прошел лишь один год, и молодой человек был уже готов развестись. Сначала из-за рождения ребенка его жена сильно поправилась, но потом так и не пришла в форму, да еще и аппетит у нее вырос!

Человеческие чувства подобны чиханию: когда особенно хочется, тогда и не удается. Часто по прошествии долгого времени начинаешь ценить спонтанность и прелесть момента. Побыв в одиночестве, осознаешь радость от погружения в шумную и оживленную толпу. И только потеряв, понимаешь истинную ценность того, что имел.

Обратная сторона красоты не уродство, а безразличие. Обратная сторона веры не отступничество, а безучастность. Не смерть обратная сторона жизни, а равнодушие.

Если человек уверен, что станет прославленным писателем, то он, несомненно, чувствует непередаваемую радость, и это, пожалуй, одно из самых счастливых для него мгновений. Его устремления возвышены, но не имеют достаточно крепкой основы.

Чтобы понять смысл жизнь, нужно узнать, что такое жизнь и смерть, опасность и спокойствие, радость и печаль, ведь это то, чем как раз и измеряется ее ценность.

Нужно всегда надеяться и верить, что однажды ты сможешь превратиться в твердый камень! Мы всегда верим и ждем, что однажды наши желания исполнятся, но все, что нам остается в этой жизни, - страх, и он постоянно преследует нас.

Нужно постоянно слушать, думать, учиться, только это и есть настоящая нормальная жизнь. Человек, который ни на что не надеется, ничего не жаждет, не получает новые знания, не готов жить и выживать.

Статья написана журналистом-любителем и выражает только его точку зрения.

Eastday.com, Китай
Оригинал публикации: 中国小伙闪婚20岁俄罗斯美女，女友两年不运动，小伙直呼晚上吃不消

Источник - inosmi.ru
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