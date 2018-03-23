Бикини и буркини. Почему сексуальности в спорте объявили войну

16:18 25.03.2018 Есть новости из категории "все плохо" и подраздела "не может быть, как же это смешно!". Последним хитом в этом рейтинге обескураживающих нелепостей стало обращение Международной лиги серфинга WSL к телеоператорам с предложением воздержаться от съемок крупных планов сзади спортсменок, рассекающих на досках в бикини. То есть теперь, как только в кадр влетает чья-то загорелая попка, у оператора вспыхивает тревожная лампочка, он вспоминает о гендерной дискриминации, хватается за сердце и перебрасывает фокус на пикирующих чаек. Не дай бог зацепить чьи-то чувства и проявить неуважение к товарищу женщине. Портал iz.ru разбирался с подробностями.



Олимпийский деятель позапрошлого века барон Пьер де Кубертен в своей знаменитой оде восхвалял спорт и писал, что он есть счастье, благородство, справедливость, радость, плодотворность и прогресс. В тексте барона ничего не было про стринги на воде, но он с таким восторгом описывал "сильных, здоровых, статных, мускулистых, закаленных" спортсменов, как будто смотрел в будущее и видел пляжи австралийского Байрон-бея в разгар сезона.



Возможно, в 2018 году он и прибавил бы к своему знаменитому "О спорт, ты мир!" что-нибудь вроде "О спорт, ты секс!" и был бы совершенно прав, но тут вмешалась бы Международная лига серфинга.



И ведь в этот раз не женщины возмутились и пошли войной на оргкомитет и общественность, дескать, вы в каком времени живете, почему вы вообще смотрите на наши полуголые ягодицы?! Это оргкомитет лиги поспешил с опережающей инициативой и, чтобы, не дай бог, ничего такого не вышло, настроил операторов на ограничения в условиях тяжелого нового времени.



Что уж там подумали операторы, по горло сидящие со своими камерами в воде во время трансляций, история и СМИ пока умалчивают. Может, у них одна радость и была в их нелегком деле, а тут такое. Но общественность, которую понятно, что привлекало в турнирах и соревнованиях помимо результатов и полиуретановых досок, точно приуныла, а сами спортсменки опешили. Чемпионка Австралии Лейн Бичли так и заявила, что этот запрет на крупный план и есть очередное нарушение женских свобод. То есть, может, и хотели, как лучше, а получилась опять какая-то ерунда.



И ведь инициативная группа пошла хитрым путем - никто напрямую не заявлял: "Дорогие женщины, прикройтесь! Ваши голые ягодицы возбуждают в нас неполиткорректные желания!" Серфинг до недавнего времени вообще никто и пальцем не трогал, никакого дресс-кода, надели стринги перед стартом и слава богу. Солнце, море, много красивого тела - красота.



Но нет, поборники морали и нравственности поспешили вмешаться, и теперь чем меньше одежды будет на спортсменке, тем реже она будет попадать в кадр и в эфир в отличие от своих более благоразумных и задрапированных коллег.



В спорте много своих писаных и неписаных законов и правил. По части внешнего вида так уж точно. Фотографии спортсменок столетней давности сегодня вызывают умиление и оторопь. Как они вообще во всем этом двигались, бегали, прыгали, плавали и стреляли? Чего только нельзя было в одном фигурном катании - сначала на лед выходили в юбках в пол и шерстяных свитерах с беретами.



Потом юбки вроде начали укорачиваться, но запреты не отступали: нельзя в разноцветном, нельзя без шапочки, нельзя со стразиками, нельзя с коротким рукавом, нельзя, нельзя, нельзя. Последние запреты звучат, как крик отчаяния, дескать, да делайте уже, что хотите, но хотя бы без откровенного стриптиза и чтобы не слишком вычурно!



Сегодня, по меркам тех лет, женщины выходят к публике и судьям практически в чем мать родила. Почти сто лет понадобилось женщине, чтобы избавиться от всех этих юбок в пол и комбинезонов для плавания. Если бы теннисистка Хелен Провост, призер Олимпийских игр 1900 года, встретилась бы сегодня на одном корте, например, с сестрами Уильямс, у нее бы сердечный приступ случился.



Хотя первые леопардовые шорты появились на корте уже в 1950 году, но по-хорошему всему этому чопорному аристократизму с его белыми носками пришел конец в начале XXI века.



Большой теннис прогнулся под напором витального секса, многие послали к лешему дресс-код и заключили выгодные рекламные контракты с производителями спортивной одежды. В 2010-м Венус Уильямс отыграла Ролан Гаррос в комбинации из черного гипюра, и спортсменки принялись вколачивать мячи в сетку с такими криками, что публика поняла: в спорт пришла свобода на грани анархии.



Однако у Международной лиги серфингистов, и не только у нее одной, нашлись встречные идеи. Дело о крупных планах филейных частей спортсменок пополнило список новых запретов. В июле 2017 года решили ввести дресс-код для гольфисток, призвав их отказаться от мини, декольте и облегающих силуэтов. Ничего личного, только забота об имидже спорта, который, как мы помним, есть "счастье, благородство, справедливость, радость, плодотворность и прогресс". Да, еще он мир, но никак не секс!



А потом руководители "Формулы-1" оставили соревнования и зрителей без самой соблазнительной части шоу и прогнали со стартовой решетки гонки прехорошеньких грид-герлз, потому что танцующие девушки в соблазнительных костюмах, как заявил управляющий директор гонки Шон Братчес, перестали "отвечать нашему видению ценностей бренда".



Публика расстроилась, гонщики, у которых, конечно, своих забот хватает, тоже расстроились, но больше всего расстроились сами девушки, которые… просто потеряли работу. В результате мер, принятых руководителями "Формулы-1", "современные социальные нормы" оказались соблюдены, а вот красотки пошли в расход. А потому что нельзя быть такими сексапильными в эпоху, когда никто уже и не знает, откуда ждать беды. И лучше всех переодеть или разогнать, чтобы не возникало ни соблазнов, ни прецедентов.



И вот тут, так же как и с серфингистками, гольфистками, фигуристками и девушками на красных дорожках, в метро и на улицах, возникает интересный вопрос: чего нельзя-то - раздеваться до трусов или реагировать на это?



Сначала женщины веками боролись за свои права и приучали мир относиться к ним серьезно, сексуальные революции перетрясли мир. Но теперь оказалось, что мало отвоевать себе право выходить на улицу голой, теперь надо, чтобы похотливые животные научились правильно на это реагировать.



И вот тут обнаружилась неувязка. Потому что если мужчина не смотрит в глубокое женское декольте, то он - на выбор - гей, импотент или лицемер, а если смотрит и облизывается - то он сразу правая рука Вайнштейна. И то и другое одинаково бесперспективно, а тупиковая ситуация провоцирует на легитимизацию глупостей. Как говорил Агент Кей из "Людей в черном": "Человек разумен. А толпа - это тупой, склонный к панике опасный зверь". Способный на самые нелепые и смехотворные поступки и решения.



Хотя, возможно, женщины, осатаневшие от вековой мужской вседозволенности, просто поторопились. Ученые только недавно зафиксировали заметное снижение уровня тестостерона у мужчин-землян. Вот спустя пару веков уже можно будет после полуночи спокойно дефилировать в кружевных стрингах в толпе стыдливых гопников, которые и глаз не поднимут от земли, не то что присвистнут вслед.



Станислав Лем в своей антиутопии "Возвращение со звезд" в 1961 году описал общество без насилия и сексуального драйва. Получилось убедительно и кисло. "Мы ликвидировали ад страстей, - говорит один из героев романа, - и тогда оказалось, что вместе с ним исчез и рай".



Понравится ли самим женщинам такая жизнь на обесточенной планете, вопрос отдельный. Но пока, похоже, они все больше запутываются в ими же самими расставленных сетях. Потому что расставаться со своими бикини и "голыми платьями" женщины не хотят, видя в них гендерные достижения цивилизации, но и не хотят, чтобы каждый бездельник воспринимал их всего лишь как доступный сексуальный корм.



В принципе можно понять, отчего более или менее нормальные мужики растерялись. А что делать, если голые задницы по привычке еще волнуют, но уже ничего нельзя? Остается воспользоваться оставшимся ресурсом власти и или все запретить, или переодеть всех в гидрокостюмы. Дескать, вы сюда приехали сверкать попками или соревноваться? То, что совсем недавно одно совсем не мешало другому, а давало всем кассу и хорошее настроение, уже почти не аргумент.



"Современные социальные нормы" вынуждают следить за тем, чтобы ни одна голозадая мышь не проскочила на спортивной доске. А если и проскочит, то мужчины тут же отвернут камеры и зажмурятся. Что делать, выживает хитрейший - со временем полезные привычки закрепятся в поведении, тестостерон растворится в политкорректности, но зато никто не окажется под ударом и в эпицентре очередного секс-скандала, в обществе разъяренных фурий, которые на дресс-флешмоб-код надевают все черное, а потом переодеваются обратно в свои любимые "голые платья".



Пока эта машина абсурда только набирает обороты, и спортсменок и телеведущих вынуждают или вежливо просят переодеться в закрытое, намекая на Всемирную сеть, арабских партнеров и то, что мир уже никогда не будет прежним. И кто-то переодевается. А кто-то не верит, что все это происходит на самом деле.



Прав был Кубертен, который писал, что спорт горячит кровь и заставляет учащенно биться сердца. "Доставляй же радость, удовольствие, счастье людям, спорт!" - только с поправочкой на "современные социальные нормы".



Так что забудьте про секс, серфингистки. Вас ждет буркини вместо бикини, а нас всех - политкорректная тоска вместо зрелища. Хотя закрытые костюмы из латекса и смогли бы вывести дискуссию на новый уровень. Источник - Известия

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