На месте "Таштюрмы" построят современный парк

15:42 25.03.2018 Постановлением Правительства от 22 марта предусмотрен снос сооружений и зданий СИЗО №1 в течение 3-х месяцев. На его месте построят современный парк культуры и отдыха.



Согласно документу, сооружения и здания СИЗО №1, которые находятся по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, Наманган 1, переданы Ташкентскому хокимияту.



Об этом сообщило Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале.



Столичному хокимияту поручено в трехмесячный срок снести бывшую колонию и создать на освободившейся территории современную парковую зону для отдыха населения.



Напомним, в январе текущего года заключенные СИЗО №1 были переведены в новую колонию, расположенную в Зангиатинском районе Ташкентской области. Источник - uznews.uz

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