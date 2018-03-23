|На месте "Таштюрмы" построят современный парк
15:42 25.03.2018
Постановлением Правительства от 22 марта предусмотрен снос сооружений и зданий СИЗО №1 в течение 3-х месяцев. На его месте построят современный парк культуры и отдыха.
Согласно документу, сооружения и здания СИЗО №1, которые находятся по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, Наманган 1, переданы Ташкентскому хокимияту.
Об этом сообщило Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале.
Столичному хокимияту поручено в трехмесячный срок снести бывшую колонию и создать на освободившейся территории современную парковую зону для отдыха населения.
Напомним, в январе текущего года заключенные СИЗО №1 были переведены в новую колонию, расположенную в Зангиатинском районе Ташкентской области.