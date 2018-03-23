В Фергане из ослятины готовили не только самсу, но и шашлык (видео)

15:40 25.03.2018 Полный видеорепортаж громкого дела о задержании группы лиц, которая занималась поставкой ослиного мяса в заведения общественного питания.



Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, несколько заведений общественного питания в Фергане пользовались ослиным мясом и выдавали его за говядину и баранину. Недобросовестными оказались работники кафе "Ягона" в Ташлакском районе и "Миллий таомлар" в городе Фергане. Ослятину в эти заведения поставляла группа из троих мужчин, которая забивали скот в доме N85 на улице Турон, махалли "Коракушчи" Куштепинского района. В ходе обыска здесь были обнаружены готовое мясо для потребления в большом количестве и трупы животных.



"Предприниматели" покупали ослов по 250-300 тысяч сумов, разделывали в вышеупомянутом помещении и реализовывали их в заведения общественного питания по 25-30 тысяч сумов за один килограмм.



В кафе "Ягона" из ослятины готовили не только шашлык, но и другие блюда. В "Миллий таомлар" в Фергане, принадлежащем Муроджону Тургунову, также использовали этот вид мяса.



Стоит отметить, что ослятина отличается от говядины и баранины видом, вкусом и запахом. Это прекрасно знают и повара, и рестораторы.





Источник - uznews.uz

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