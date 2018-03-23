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|Елбасы улетел с визитом в ОАЭ к шейху Нахаяну
11:38 25.03.2018
Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба Акорды.
После церемонии встречи Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе.
Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за теплый прием. "Символично, что мой визит проходит в год 100-летия основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Я имел честь быть знакомым с Вашим отцом", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что братские отношения и плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами. "Благодаря реализации взаимных договоренностей только в 2017 году торговля выросла в два раза - с 374 до 643 миллионов долларов, а с 2015 года - в шесть раз", - сказал президент Казахстана.
В завершение президент Казахстана передал приветствие президенту ОАЭ шейху Халифе бен Заиду Аль Нахаяну и пригласил наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна посетить Казахстан с официальным визитом. В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения совершить официальный визит.
"От себя лично и от имени своего народа разрешите поприветствовать Вас на земле Объединенных Арабских Эмиратов. Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Сегодня мы подпишем пакет важных двусторонних документов. Со своей стороны, я выражаю готовность к всестороннему сотрудничеству", - сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе официального визита были подписаны двусторонние документы:
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций;
- Меморандум об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (производство полиэтилена);
- Меморандум о взаимопонимании относительно выкупа/приобретения доли участия в заводе по производству полипропилена в Атырауской области;
- Рамочное соглашение об основных принципах приобретения 49 процентов акций акционерного общества специальной экономической зоны "Морпорт Актау";
- Рамочное соглашение об основных принципах участия DP World в капитале акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота";
- Договор об участии во Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае