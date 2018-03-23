Туркмения голосует и выбирает себе новый Меджлис

10:32 25.03.2018 Голосование на выборах меджлиса (парламента) началось в 7.00 в Туркменистане, оно продлится до 19.00.

На 125 мест в парламенте Туркменистане претендуют 284 кандидата, выдвинутых партиями и группами граждан. В Туркмемнистане действуют три партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

В стране зарегистрированы более 3,2 миллиона избирателей. Голосование пройдет на 2,6 тысячи избирательных участков, 39 из которых открыты при дипломатических представительствах и консульствах республики за рубежом.

Выборы проходят по одномандатным округам. Депутаты избираются на пять лет. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов.

В Туркменистане нет порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися. Источник - ca-news.org

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