 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МИД Туркмении отстреливается за своих пограничников, атаковавших иранский сейнер
10:18 25.03.2018

Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для прессы

Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для прессы, в котором сообщается, что в последние дни в средствах массовой информации Ирана и других государств получило распространение искаженная информация о якобы имевших место неправомерных действиях пограничных служб Туркменистана в отношении иранского судна.

Туркменская сторона заявляет, что 21 марта 2018 года в территориальных водах Туркменистана, в 3-4 км от береговой линии Туркменистана, на Каспии пограничными службами Туркменистана была пресечена попытка контрабандного провоза крупной партии наркотических средств группой граждан Исламской Республики Иран, нарушивших государственных границу Туркменистана на моторной лодке.

Во время задержания контрабандисты, не подчинившись командам пограничного наряда, предприняли провокационные действия в отношении туркменских пограничников, расцениваемые как посягательство на жизнь, в результате чего против нарушителей были применены силовые методы принуждения в строгом соответствии с законодательством Туркменистана.

В настоящее время по факту произошедшего случая сторонами в рамках действующих механизмов погранкомиссарских встреч проводятся соответствующие процессуальные мероприятия. Туркменская сторона, заявляя о вышесказанном, подчеркивает, что любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной.

Источник - turkmenistan.ru
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