Турки винят США в гибели своего F-16, упавшего вблизи Гюлшехира

09:27 25.03.2018 Турецкие соцсети: "Самолет F-16 cбили США после разговора Трампа с Эрдоганом"



Один турецкий пилот погиб в результате крушения истребителя F-16 в провинции Невешехир в центральной Турции. Самолет упал, как сообщили в Генштабе Турции, в 18:30 по местному времени 23 марта, во время тренировочного полета. О причинах авиакатастрофы пока официально ничего не сообщается.



Турецкие СМИ передают лишь подробности поисково-спасательной операции, которой удалось найти самолет и тело погибшего пилота, и что в настоящее время ведется следствие.



Даже пытающиеся накрутить трафик громким заголовками ("В чем причина падения") газеты тоже ничего конкретного не говорят, строя свой анализ вокруг догадок. Так, Turkiyegazetesi среди возможных причин называет техническую неисправность, изношенность мотора, погодные условия и ошибку пилота при совершении посадки.



Губернатор Невшехир Илхами Акташы заявил журналистам, что экспертиза продолжается.



(Падение) военного самолета - это результат несчастного случая",



- заявил он.



Тем временем в соцсетях активно распространяются сообщения о том, что за катастрофой мог стоять Вашингтон, который направляет турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану недвусмысленные сигналы.



Турецкие соцсети: "Самолет F-16 cбили США после разговора Трампа с Эрдоганом"



Напомним, накануне Эрдоган созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом, но не смог договориться о чем том-то серьезном. США по-прежнему критикуют действия Турции на севере Сирии, где Анкара воюет с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG). Пентагон полагает, что борьба ВС Турции против YPG отвлекает силы союзников в борьбе с ИГИЛ и усиливает позиции террористов на востоке Сирии.



Военный самолет разбился вблизи Гюлшехир. Вчера президент Эрдоган отчитал Соединенные Штаты. Сегодня утром отчитал Мевлют Чавушоглу. Во второй половине дня Трамп спросил в телефонном разговоре у Эрдогана про его резкие высказывания в адрес США. А вечером разбился самолет. Любопытно!"



– поделился журналист Хаккы Кахвеждии.



"F-16 упал в Невшехир. Наш летчик-мученик. В течение 2-3 лет, аварии самолетов участились. Соединенные Штаты опять берут реванш в регионе?", - написала пользователь "Твиттера" KınsızKılıç.



Bir Kartal, Bir Şahin Sonsuzluğa Uçtu. pic.twitter.com/8AFvbiYae8

- Beyazıt Karataş (@BeyazitKaratas)



NusretOzgul, указывая на отдаленность места катастрофы от "горячих точке", как Ирак и Сирия, также ищет американский след.



"Американцы сбили, откуда в Невечехире взяться террористам. Бельгийские F-16 уже стали истторией, теперь идет спор о том, что купить. Если отношения между США пойдут такими темпами, можно забыть об F-35. Как насчет наших собственных самолетов, танках Алтай?"



Nevşehirde F16 uçağımız düştü.

TSK açıklaması.

Kaza kırım deniliyor,pilotlara henüz ulaşılamamış.

- Vatandaş (@VatandasLmaz)



23.03.2018 Источник - mirtesen.tsargrad.tv

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