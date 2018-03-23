"Уроки мартовской революции будут служить напоминанием, чтобы...", - президент Жээнбеков

09:24 25.03.2018 Уроки мартовской революции будут служить напоминанием, чтобы не сбиться с верного пути - Жээнбеков



Мунара Боромбаева. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил соотечественников с годовщиной мартовских событий 2005 года, в результате который был свергнут первый президент Аскар Акаев.



"Уроки мартовской революции вдохновляют нас на высокие цели, будут служить напоминанием, чтобы мы не сбились с верного пути развития. События 24 марта 2005 года занимают особое место в новейшей истории суверенного Кыргызстана. В этот день народ Кыргызстана восстал против несправедливости, беззакония и семейно-кланового правления. Свободолюбивый народ Кыргызстана еще раз проявил свою непоколебимую волю, решимость и доказал, что независимость государства и справедливость являются для него наивысшими ценностями", - говорится в обращении.



Жээнбеков отмечает, что, к сожалению, надежда людей на честное и справедливое правление не была оправдана, народная революция не достигла своей цели. "Интересы народа были преданы, пришедшая новая власть установила еще более суровый семейный режим, чем прежде, начала разграбление страны. Несогласных запугивали, устраивали гонения, а непокорных даже убивали. Мартовская революция показала, что высокие цели народа должны быть хорошо защищены", - подчеркнул президент.



Жээнбеков призвал помнить первую мартовскую народную революцию - одну из самых ярких страниц в новейшей истории Кыргызстана и извлечь уроки из Аксыйских событий 2002 года и народной революции 2005 года.



"Мы ответственны за то, чтобы построить справедливое и правовое, свободное и развитое государство, о котором мечтали наши предки и соотечественники, отдавшие свою жизнь ради будущего Родины. Власть сильна только тогда, когда опирается на поддержку народа", - добавил С.Жээнбеков.



В марте 2005 года в Кыргызстане произошла так называемая "тюльпановая революция". Массовые акции протеста начались в стране после объявления результатом парламентских выборов 2005 года, когда депутатами стали сын и дочь Аскара Акаева. Оппозиция заявила о грубейших нарушениях, и народ вышел с лозунгами "Долой Акаева". Массовые митинги начались 11 марта на юге страны, и 24 марта тысячи демонстрантов пришли в Бишкек. Митингующие захватили главные правительственные здания в столице, а Аскар Акаев бежал из страны. Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521959040

Новости Казахстана

