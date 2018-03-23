|Умер известный британский писатель-детективщик Филип Керр
17:14 24.03.2018
В Британии умер известный писатель-романист
Писатель Филип Керр, писавший в жанре приключенческого и детективного романа, а также выпустивший серию детских книг, умер на 63 году жизни.
В Великобритании умер писатель Филип Керр известный в Европе и Америке как автор детективов. Под псевдонимом Ф. Б. Керр он также создал серию детских книг - Дети лампы. О смерти писателя вечером 23 марта, сообщила в Twitter его жена Джейн Тинн.
Отмечается, что Керр умер на 63-м году жизни.