Умер известный британский писатель-детективщик Филип Керр

17:14 24.03.2018 В Британии умер известный писатель-романист



Писатель Филип Керр, писавший в жанре приключенческого и детективного романа, а также выпустивший серию детских книг, умер на 63 году жизни.



В Великобритании умер писатель Филип Керр известный в Европе и Америке как автор детективов. Под псевдонимом Ф. Б. Керр он также создал серию детских книг - Дети лампы. О смерти писателя вечером 23 марта, сообщила в Twitter его жена Джейн Тинн.



Отмечается, что Керр умер на 63-м году жизни. Источник - korrespondent.net

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