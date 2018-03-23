Меланья Трамп вручила никому неизвестной каз-правозащитнице Умаровой "приз за смелость"

16:02 24.03.2018 Правозащитнице из Казахстана Айман Умаровой в США присужден "Приз за смелость"











Государственный департамент США объявил имена финалисток награды за 2018 год для женщин из разных стран, проявивших особую смелость, которая называется International Women of Courage Award. В этом году среди награжденных правозащитница Айман Умарова из Казахстана.



Как правозащитница она специализируется на особо серьезных и тяжких преступлениях, связанных с сексуальным надругательством над женщинами и детьми, а также с осужденными лицами, заключенными в тюрьму по различным политическим мотивам и подвергшимся притеснениям. Она пишет колонку в "Zona.kz", где затрагивает темы заключенных в тюрьму, пытки и насилие в тюрьмах и права человека.



Умарова также пишет книгу о сексуальных домогательствах. Умарова является членом Алматинской областной коллегии адвокатов, экспертом Совета по правам человека при президенте Республики Казахстан и соучредителем Общественного фонда "Правозащитники".



Американские дипломатические миссии за рубежом представляют женщин к награде из своих стран пребывания. Финалисты выбираются и утверждаются старшими должностными лицами американского дипведомства. Награды в здании Госдепартамента вручает Первая леди США Меланья Трамп и заместитель госсекретаря Джон Салливан.



23 Март, 2018 Источник - centralasian.org

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