Фокусы Дворковича еще аукнутся России. Прощальная пакость медведевского правительства, - М.Делягин

15:47 24.03.2018 Михаил Делягин: Фокусы Дворковича еще аукнутся России



Повышение подоходного налога - профессиональная провокация либералов



Опытные бюрократы знают: чтобы похоронить идею, не надо выступать против нее по существу - это всегда вызывает дискуссию и привлечение профессионалов, которые могут оказаться мало управляемыми административными методами.



Чтобы похоронить идею, ее надо высказать самому, - разумеется, чтобы не дискредитировать себя, не от своего имени, а как нечто, подлежащее обсуждению, - но в форме, вызывающей общественный протест, негодование и в итоге отторжение.



Это позволяет надежно дискредитировать враждебную идею, избежав ее содержательного обсуждения: при помощи малозаметных искажений, подтасовок или просто недомолвок.



Похоже, высокие навыки владения именно этой административной техникой продемонстрировал на прошлой неделе вице-премьер Дворкович.



Сообщение о том, что правительство всерьез намерено обсудить повышение ставки подоходного налога до 15% и вальяжные рассуждения вице-премьера об отсутствии значимой разницы между 13 и 15% вкупе с анонимными сообщениями о достижении в либеральном правительстве Медведева "консенсуса" по этим вопросам вызвали едва ли всеобщий шок и протест.



Особенно цинично эти новости выглядели на фоне недавних заявлений президента Путина о том, что налоги не должны сдерживать экономический рост: возникало ощущение, что либералы еще раз публично (как это выглядело почти все шесть лет после принятия пресловутых "майских указов") продемонстрировали всему народу отсутствие у него значимой власти, - по крайней мере, в жизненно важной для каждого человека социально-экономической сфере.



Шок от административного хамства Дворковича был так велик, что никто даже не удосужился поинтересоваться: если разница в два процентных пункта для многолетнего заместителя Медведева так мало значит, почему он настаивает именно на повышении, а не понижении ставки - на ту же величину?



Ведь, когда идет речь об интересах крупного бизнеса, особенно иностранного, либералы всех мастей дружно подчеркивают необходимость снижения налогов. А для населения и малого бизнеса у либералов, насколько можно судить, припасено только ужесточение фискального и административного давления.



Разумеется, это сразу вызвало в памяти и пренебрежение либерального реформатора учебой в МГУ (которым он, судя по его заявлениям, искренне гордится и которое считает примером для нынешних студентов), и доход более чем в 2 млн руб. в месяц за 2016 год его и более 5 млн руб. в месяц - его супруги (на этом фоне разница между 13 и 15% налога действительно не важна), и связи с отнюдь не однозначными олигархами.



Вспомнились и официальные данные о доходах его партнеров по либеральному правительству Медведева (по данным официального сайта Минфина): зарплата министра финансов Силуанова в 1,73 млн руб. в месяц (почти 58 тыс. руб. в день) при общем объеме доходов 7,86 млн руб. в месяц, доход министра экономического развития почти 1,3 млн руб. в месяц, министра промышленности и торговли - более 900 тыс. руб.



Действительно, казалось бы, этим людям без разницы, какой платить подоходный налог.



Однако, похоже, для них этот вопрос имеет исключительно важное, принципиальное значение.



Потому что Дворкович озвучил, насколько можно судить, лишь незначительную часть реально обсуждаемых налоговых изменений.



Если найти сообщения о дискуссиях, ведшихся в правительстве в конце прошлого года, окажется, что повышение ставки подоходного налога с 13 до 15% - лишь часть вопроса. Тогда говорилось, что это повышение коснется лишь сверхвысоких доходов, - начиная то ли с 7, то ли с 10 млн руб. в год (то есть с 583 или 833 тыс. руб. в месяц), - и будет дополнено введением некоего необлагаемого уровня. Таким образом, несмотря на публичный категорический отказ Медведева даже думать о восстановлении нормальной для всего человечества прогрессивной шкалы подоходного налога и неприятие этой идеи либеральным кланом, неумолимая объективная потребность в конце прошлого года вынудила правительство рассматривать ее возможность.



Однако неприятие либералов, судя по всему, просто не желающих платить налоги "этой стране", привело к методичному выхолащиванию идеи в рамках стратегии "доведения до абсурда". Сначала на совещании у Медведева (разумеется, по непроверенным данным) 21 марта обсуждалось повышение подоходного налога до 15% уже не только для сверхвысоких, но для всех доходов, кроме необлагаемого минимума, а затем Дворкович озвучил лишь вторую часть конструкции, не упоминая об освобождении от налога наиболее бедной части россиян.



Результат - уже на следующий день по итогам своей встречи с президентом Путиным министр финансов Силуанов отметил, что "концептуальные" изменения налоговой системы не предполагаются. Несмотря на неопределенность формулировки, похоже, будут похоронены все налоговые идеи правительства Медведева, - и не только робкий шажок в сторону категорически необходимой России прогрессивной шкалы обложения личных доходов, но и отмена льготной ставки НДС на социально значимые товары (что приведет к удорожанию лекарств, детского питания и важнейших видов продовольствия), и возвращение повышающего цены налога с продаж, и нелепая схема "22/22".



При последней снижение обязательных социальных взносов с 30 до 22%, недостаточное для вывода из "тени" основной части бедных россиян (запретительно высокое обложение личных доходов вытеснило в нее до 30 млн. чел., что является главной и игнорируемой либералами причиной пенсионного кризиса), должно быть компенсировано повышающим цены увеличением ставки НДС с 18 до 22%.



Этому можно было бы только радоваться, - если бы вместе с грязной водой либеральных инициатив не выплеснули ребенка: прогрессивную шкалу обложения личных доходов, необходимую для нормализации пенсионной системы, региональных бюджетов и прививки обеспеченной части российского общества ответственности перед страной и народом.

Михаил Делягин

24.3.18 Источник - svpressa.ru

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