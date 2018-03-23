|Молодец! 42-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла золото на этапе Кубка мира в Дохе
14:46 24.03.2018
42-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).
Чусовитина стала лучшей в опорном прыжке, набрав 14,433 баллов. Серебряную медаль выиграла Пьен Ре Йонг из КНДР, а бронзовым призером стала Колин Девилард из Франции.
Как сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана, в соревнованиях, проходящих 21?24 марта, принимают участие свыше 160 спортсменов из 39 стран.
Напомним, на прошлой неделе Оксана Чусовитина завоевала золото и бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.