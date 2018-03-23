Не оправдали доверия. Трамп снова запретил трансгендерам служить в U.S. Army

14:45 24.03.2018 "Значительный риск для обороноспособности": Трамп снова запретил трансгендерам служить в армии



Президент США Дональд Трамп настойчиво закрывает двери в Вооруженные силы страны для лиц, "самоопределяющихся" со сменой пола. На этот раз он подписал приказ о запрете на службу в армии для трансгендеров, за исключением "исключительных обстоятельств".



Согласно меморандуму президента, солдатам, которым поставили диагноз "гендерная дисфория" требуется серьезный медицинский уход с помощью лекарств и хирургии, что "представляет значительный риск для обороноспособности".



Reuters уточняет, что при принятии этого решения Трамп ориентировался на рекомендации министра обороны Джеймса Мэттиса.



"Эта новая политика позволит военным применять устоявшиеся стандарты психического и физического здоровья… одинаково для всех людей, которые хотят присоединиться и бороться за лучшую военную силу, которую когда-либо видел мир", - заявил ранее министр.



О том, какие обстоятельства считаются "исключительными" для прохождения службы, не уточняется.



Напомним, трансгендеры получили право служить в Вооруженных силах США 30 июня 2016 года, после соответствующего указа президента Барака Обамы. Однако в августе 2017 года Трамп подписал запрет на службу трансгендеров в армии, который должен был окончательно вступить в силу в марте 2018 года.



Этот запрет, однако, был отменен решением суда, поэтому Пентагон начал принимать трансгендеров в армию в январе 2018 года. Теперь Трамп сделал новый "нетолерантный" шаг. Источник - Русская весна

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