В Бишкек прибыл поезд из Ташкента - впервые с 2015 года

14:42 24.03.2018 Из Узбекистана приехали 77 человек, среди которых железнодорожники, ветераны отрасли и обычные пассажиры



23 марта в 19.00 в Кыргызстан прибыл поезд Ташкент - Бишкек - Балыкчи. Его встретила делегация государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" во главе с директором Алмазбеком Ногойбаевым.



Предыдущий такой рейс был осуществлен в 2015 году.



Прибывшую из Узбекистана делегацию возглавил заместитель директора предприятия "Узбек темир жолу" Равшан Икрамов. Всего в составе делегации 77 человек, среди которых действующие железнодорожники, ветераны данной отрасли и обычные пассажиры.



"Добиться запуска первого в нашей истории железнодорожного рейса удалось благодаря соглашению президентов Шавката Мирзиеева и Сооронбая Жээнбекова. Нам очень приятно, что вы так радушно встретили нас. Данный поезд рассчитан на 300 пассажиров, если понадобится, мы увеличим количество мест до 500", - сказал Икрамов.



Поезд простоял на железнодорожном вокзале в Бишкеке 40 минут и отправился в город Балыкчи Иссык-Кульской области. Отныне состав из Ташкента в Балыкчи будет ездить каждый четверг. В нем семь вагонов-купе, три плацкарта и вагон-ресторан. Плацкартный билет стоит 2 500 сомов, купейный - 3 378, а одно место в вагоне-люкс обойдется в 6 432 сома.



Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на поезд Ташкент - Балыкчи - Ташкент. Источник - Sputnik

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521891720

Новости Казахстана

