Имя им - тьма... Негры заселяют Европу

14:39 24.03.2018 Чернокожее население Европы стремительно растет



За последнее десятилетие чернокожее население Европы резко возросло.



В период между 2010 и 2017 гг. в Европе был зафиксирован почти 1 млн просителей убежища из стран Африки к югу от Сахары, согласно анализу данных Евростата Pew Research Center.



И если специалисты Pew Research Center не могут однозначно утверждать, будет ли приток мигрантов из стран Африки к югу от Сахары в ближайшие годы увеличиваться теми же темпами, отдельный опрос исследовательского центра Pew 2017 г., проведенный в 6 странах к югу от Сахары, показал, что многие респонденты готовы были бы переехать в другую страну, если бы у них была такая возможность.



Более половины мигрантов, которые искали убежище в Европе в 2017 г., родились в Нигерии, Южной Африке, Сомали, Сенегале, Гане, Анголе, Кении, Демократической Республике Конго и Камеруне. Pew Research Center отмечает, что общее число мигрантов из Сомали в Европе увеличилось на 80 тыс. человек в период с 2010 по 2017 гг. За тот же период общее количество эритрейцев, проживающих в Европе, увеличилось примерно на 40 тыс. человек.



Почти три четверти европейского населения с юга Сахары проживали в четырех странах: Великобритании (1,27 млн), Франции (980 тыс.), Италии (370 тыс.) и Португалии (360 тыс.).



Сейчас трудно с количественной точки зрения оценить общую численность чернокожего населения в Европе просто потому, что многие европейские страны отказываются собирать расовые данные о своих гражданах. Вместо этого некоторые европейские страны собирают данные о стране происхождения ее мигрирующего населения и числе граждан, являющихся детьми мигрантов.



По оценкам Конгресса США, в 2011 г. в Европе проживало 7 млн людей африканского происхождения. Источник - Русская весна

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