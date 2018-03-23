 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.03.2018
16:02  Меланья Трамп вручила никому неизвестной каз-правозащитнице Умаровой "приз за смелость"
15:47  Фокусы Дворковича еще аукнутся России. Прощальная пакость медведевского правительства, - М.Делягин
14:49  Бандит Сорос давит на Европу: убийства как метод, - А.Халдей
14:46  Молодец! 42-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла золото на этапе Кубка мира в Дохе
14:45  Не оправдали доверия. Трамп снова запретил трансгендерам служить в U.S. Army
14:42  В Бишкек прибыл поезд из Ташкента - впервые с 2015 года
14:39  Имя им - тьма... Негры заселяют Европу
14:37  Как правильно разделить Украину? - О.Киевская
13:51  Болтоны при власти. Американскоие "ястребы" реально отморожены на всю голову и могут начать 3-ю мировую, - К.Душенов
13:19  Стихийный самострой последних лет искалечил облик Бишкека, - "ВБ"
11:58  Разворот в Азию. Замириться с Европой у России уже не получится, - О.Никифоров
09:56  Кто тут фашист? Анти-российская истерия Лондона зашкаливает, - Independent
09:48  Дон Педро Кучински оставил кресло президента Перу. Уличили в коррупции при строительных подрядах
09:42  Офшор-патриоты. Олигархи без колебания вывели из России всю валюту
09:28  Много солнца в холодной воде. Почему в Таджикистане не развивают альтернативную энергетику
08:43  В Узбекистане освобождены правозащитницы Мехринисо и Зулхумор Хамдамовы
00:53  Кто и от кого освобождал Болгарию, - Р.Устраханов
00:37  Путин приставил к виску Запада пистолет, - Е.Сатановский
00:29  Каддафи 2.0. Станет ли сын бывшего ливийского лидера президентом Ливии, - А.Онтиков
00:24  Эрдоган не упустит возможности разыграть противостояние с США, - А.Асалыоглу
00:22  Очередная попытка урегулирования ситуации в Афганистане, - А.Ниязматов
Пятница, 23.03.2018
22:33  Шпана у власти. Первого Кыр-вице-премьера Шадиева таскают на допросы в ГКНБ. За подделку бумаг
21:44  Корейская оттепель? - Дм.Мельников
21:32  Как остановить шиитов. Саудовская Аравия нацеливается на Иран, - Д.Нефедов
19:47  В Киеве спецназ МВД занял базы и разоружил бандеровские "Нацкорпус" и "Азов". Как котят
19:42  Французские феминистки требуют закрыть 1-й в мире кукольный бордель
19:30  Китай выставляет США свой список контр-санкций. Вот как надо, а не сопли жевать!
19:26  Турция передумала выдавать на родину тадж-оппиков из "Группы 24" Зафара и Шарипова
19:10  Аркадаг посадит сына Сердара спикером в Парламент нового созыва. Подросла детинушка
19:01  Российские подкрепления в Сирии: наступил ли час большого пожара? - Самир Фазаа
18:56  Незрелый деспот Макрон разжигает легко воспламеняющуюся Францию, - Le Figaro
18:55  Экс-модель Playboy Карен Макдугал рассказала подробности 10-месячного "общения" с Трампом, - New York Times
18:21  Эрдоган изгоняет американцев из Сирии, грозя Третьей мировой, - З.Караев
17:34  "Критическая ситуация особенно наблюдается в горных регионах страны, составляющих 93% общей территории..", - речь Рахмона на банкете в Нью-Йорке
17:29  Идейные голодранцы. Компартия Китая профинансировала грантом правящую в Киргизии соц-дем. партию
17:26  Дело Кадырова. В Ташкенте за сутки арестовано 25 действующих и бывших сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой
17:22  Красота писаная, или Каракумский Жюль Верн. Аркадаг дописывает свою 33 книгу
17:12  Террористы-джихадисты захватили заложников в Требе (юг Франции), троих уже расстрелял
15:05  Ушел из жизни известный казахстанский адвокат Серик Сарсенов
11:40  Дело - труба. Газификация Астаны, - Петр Своик
11:39  Почему мусульмане недолюбливают Навруз
11:36  Британцы о деле Скрипаля: Это так удобно, когда говорят, что во всем виноваты русские, - Д.Асламова
08:21  Журналист Давлетгильдеев обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах. Проказник
08:20  Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак арестован по подозрению в коррупции
08:16  Да здравствует абдрахмановщина! Памяти главы правительства КирАССР, - А.Тузов
08:13  Президент Жээенбеков знает куда вложить деньги кыр-мигрантов, - "ВБ"
07:28  Индо-Тихоокеанский фронт: на геополитической карте появился новый регион , - Антон Цветов
06:49  Сможет ли Трамп победить в "торговой войне"? Пример из истории заставляет задуматься, - Чжао Шутин
06:41  Савченко доскакалась: Революция гiдности взяла ее в клещи, - "СП"
06:36  Facebook за 2 дня потерял лицо и $65 млрд. Данные 50 млн подписчиков сети могли быть использованы в политических целях
06:32  Ну как не порадеть... Михаил Путин (племяш) получает супер-вкусную должность завхоза "Газпрома"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как правильно разделить Украину? - О.КиевскаяКак правильно разделить Украину? - О.Киевская
14:37 24.03.2018

Как правильно разделить Украину?

Если вы помните, уже в первой половине 2014 года странички видных деятелей киевской хунты запестрели прогнозами о том, что ровно через год Украина начнет поставлять голодающей России, доедающей последних ежей, гуманитарную помощь. Причем не целой России, а ее обломкам. При этом доблестные украинские "лыцари свиту" будут маршировать мимо развалин Кремля куда-то в сторону Урала, представляющегося им как какой-то мифический край света. Маршировать под дружные приветствия жителей Кубани, Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской и других российских областей, присоединенных к Украине.

Но прогнозам было не суждено сбыться, а саму Украину вот-вот начнут делить ее соседи.

Время собирать земли…

Так получилось, что во все времена нынешние украинские земли были лакомым кусочком абсолютно для всех соседей. И только клятые москали чуть ли не десятилетие отбивались от назойливых приставаний чубатых разбойников с острова Хортица, упрашивавших русского царя принять их в русское подданство. В конце концов чертяки языкатые таки уболтали Тишайшего, немедленно хлебнувшего горя со своими новыми подданными, тут же принявшимися "варить воду". То междоусобицу устроят, то примутся избранным ими же гетманам кишки выпускать, то шведам, туркам, татарам и полякам продаваться оптом и в розницу. Причем на протяжении всех трех с половиной столетий, пока они в русское государство входили.

В двадцатом веке к перечню тех, под кого украинская "элита" пыталась лечь, прибавились немцы. А двадцать первый век в список ее клиентов добавил американцев и объединенную Европу. Это же так по-европейски: раздвигать ноги перед заграничной извращенческой швалью после того, как страной, занимающей 1/6 часть мира, целых тридцать лет из тридцати восьми после смерти Сталина правили три украинца – Хрущев, Брежнев и Черненко. А совокупная экономическая мощь Советской Украины превышала мощь Франции.

Сколько бы предательств ни совершали жители страны, получившей от поляков название Окраины, правители России платили за это им "черной неблагодарностью", одну за другой прирезая земли некогда тесной территории в среднем течении Днепра. От разных царей достались ей Волынь, Полесье, Киевщина, Черниговшина, Слобожанщина, нижнее течение Днепра и Одесчина. "Кровавый тиран" Ленин одарил Донбассом и частью земель Войска Донского. Следующий "тиран" Сталин – Галичиной, Закарпатьем, Буковиной и Бессарабией. Хрущев с барского плеча присоединил Крым…

Но рухнул СССР, пришла "независимость", а за ней и неонацистская "революция" 2014 года. С нею, пожалуй, закончилась пора собирания камней… Простите, территорий. Пришло время распада.

…и время их разбрасывать

Свидетельствую: до конца февраля 2014 года, когда власть в Киеве захватили неонацисты, об отделении от Украины помышляли очень немногие. Кое-кто бухтел на кухнях о том, как прекрасно их предкам жилось "за Польщи", кто-то ностальгировал по СССР и его наследнице России, но над СБУ во главе с Наливайченко, регулярно отлавливающей "сепаратистов", скорее потешались, чем воспринимали всерьез россказни этого давнего американского агента и друга нацистов.

Все мгновенно рухнуло 21–22 февраля. Для крымчан побудительными мотивами для отделения стали Корсуньская резня земляков, возвращавшихся из Киева, драка, устроенная меджлисовцами в Симферополе, и "поезд дружбы" с майданными убийцами. Для Донбасса – расстрел антимайдановцев "правосеками" в Луганске, "поезд дружбы" в Донецк и нацистские карательные батальоны, направленные Турчиновым для усмирения региона. Для Юго-Востока и Закарпатья – неприкрытая бандеризация страны и объявление гитлеровских прихвостней "героями" Украины.

Обрести независимость или присоединиться к России, как известно, удалось далеко не всем регионам, население которых этого желает. Террором карателей, военными преступлениями, преступлениями против человечности киевским нацистам удалось загнать сепаратистские настроения украинских регионов в подполье. Но они никуда не делись. Даже официальная украинская власть признает, что сохраняется риск потери Закарпатской и Одесской областей, желание уйти в Польшу все более популярно в Галичине. А тут еще и стая европейских падальщиков подоспела.

Мы делили апельсин

Еще в 2013 году, анализируя тенденции украинской экономики, мы с группой севастопольских друзей пришли к выводу, что с ухудшением социально-экономической ситуации в стране неизбежно превращение Украины в некий конгломерат региональных "паханатов", слабо подчиняющихся центральной власти. С перспективой распада на крупные и более мелкие куски. И хотя Порошенко удалось "прижать" потенциальных паханов-олигархов, этот процесс по-прежнему возможен. И не зря он и его ближайшее окружение панически боятся выборов: при наличии в стране множества вооруженных банд они грозят перерастанием в войну всех против всех.

Сохранение единства Украины невозможно без ее денацификации, а денацификация невозможна без свержения правящей клики. А поскольку противоречия между различными регионами страны достаточно остры, ее существование даже в нынешних границах вряд ли возможно в дальнейшем. Это признают даже "партнеры" Украины из ПАСЕ вроде одного из британских лордов, заявившего, что у Украины границы менялись несколько раз и ничего страшного не произойдет, если их поменяют еще раз. Украина не первая и не последняя, кого переформатируют.

Действительно, гораздо хуже принуждать жить вместе людей, которые уже друг в друга стреляют. Их бы растащить как минимум в конфедерацию, а лучше вообще избавить от присутствия чуждых элементов. Это сейчас США и их британский приставной мозг ругаются с Россией и торгуются, используя Украину. Но может наступить момент, когда Украину выгоднее будет разделить. И будет спокойнее прежде всего ее населению.

При этом само собой напрашивается, что Крым – это уже Россия, ЛДНР – уже по факту отдельные государства. Остается доделить то, что осталось. Новороссия явно тяготеет к России, западные области – к Европе, Малороссия – традиционное болото. Она и может остаться Украиной.

Но возникает следующий вопрос: как долго просуществуют сложившиеся на территории бывшей Украины новые государства. Никто не будет завоевывать Галичину или Буковину. Люди сами с удовольствием проголосуют на референдумах, чтобы войти в состав Румынии, Польши и Венгрии и таким образом попасть в ЕС. Тем более эти стервятники даже не скрывают желания полакомиться кусками украинского торта.

Нет уверенности, что Новороссия войдет в состав России по причине позиции самой России. Это может быть государство-союзник.

Если Галичину вполне устроит статус окраины Польши, то Малороссию такая участь ничуть "не греет". При этом социологам известно, что жители центральных и северных регионов нынешней Украины, недолюбливая Россию, очень уважительно и даже трепетно относятся к Лукашенко и возглавляемой им Белоруссии. Поэтому союз или даже объединение Малороссии и Белоруссии – это просто подарок населению самой Малороссии.

***

Разумеется, это всего лишь мысли о том, что было бы наиболее приемлемым для населения столь разнородных кусков Украины. Определять, какую судьбу они выберут, только им. Но если проблема ментальных и культурных противоречий между различными кусками страны существует, то непременно наступит время, когда их придется решать. И пусть в данном вопросе будут хотя бы предварительные прикидки ее решения.

Ольга Киевская,
специально для alternatio.org

Источник - Альтернатива
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521891420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  