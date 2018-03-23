Болтоны при власти. Американскоие "ястребы" реально отморожены на всю голову и могут начать 3-ю мировую, - К.Душенов

13:51 24.03.2018 Я принес вам войну

оглушительная победа американских суперястребов может стать прологом к Третьей Мировой



Константин Душенов



20 марта Трамп позвонил Путину по телефону. Формальный повод: поздравить с победой на выборах. Но на деле содержание их разговора вышло далеко за рамки формальностей.



В тот же день влиятельная и осведомленная New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента сообщила: "Господин Трамп сообщил господину Путину, что он был обеспокоен после его недавнего выступления, в котором господин Путин рассказал о разработках в России непобедимой межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом, способных преодолеть любую американскую оборону".



По данным New York Times, "Трамп уже обсуждал российскую ядерную угрозу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После этого Трамп в разговоре с Путиным заявил о планах администрации США направить на модернизацию армии 700 млрд. долларов и выразил уверенность, что США выиграют любую гонку вооружений с Россией."



Несмотря на такие воинственные заявления Трампа, американская пресса в большинстве своем подвергла его настоящему шельмованию – за один лишь факт телефонного разговора с "этим ужасным Путиным". Трамп в долгу не остался и на следующий день заявил: "Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией - это хорошо, а не плохо. Буш действовал в этом ключе, но ему не хватило хитрости. У нас с Путиным был очень хороший телефонный разговор. Но гонка вооружений в мире выходит из-под контроля. Необходимо встретиться в не самом далеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, Украину и Сирию".



По сути дела, как ни крути, а выходит, что свои попытки "ладить с Россией" Трамп начал с того, что лично попросил Путина о начале переговоров. И причиной его неожиданной сговорчивости стали именно те новые русские стратегические оружейные комплексы, о которых Путин объявил в своей московской речи 1 марта.



В отличие от самозваных экспертов, объявивших наше новое оружие фальшивкой, профессиональные американские военачальники отнеслись к словам президента России предельно серьезно. 20 марта председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на слушании в комитете американского Сената по вооруженным силам заявил:



"Россия продолжает бросать нам вызовы, требующие решительности и постоянной концентрации внимания. Шаги России в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это призыв рассматривать ее в качестве глобальной военной державы.



Новые вооружения, представленные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, направлены на то, чтобы запугать США и их союзников и принудить нас действовать так, как хотелось бы Москве. Соединенным Штатам пока нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. У нас нет защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас. Единственной защитой США от подобного вида вооружений является угроза ядерного возмездия.



За последние десятилетия мир трансформировался и стал многополярным. Мы должны смотреть на ядерное сдерживание по-новому. В этом новом мире вызов США бросает уже множество противников, непрерывно расширяющих свои потенциалы. Пекин, наряду с Москвой, тоже агрессивно модернизирует свои мобильные ядерные силы и модифицирует баллистические ракеты большой дальности, а также быстро разрабатывает и испытывает гиперзвуковые вооружения. Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнеров и внедрять инновации лучше, чем наши противники".



В этой генеральской речи одно лишь признание многополярности современного мира стоит дороже любых дипломатических побед! Впрочем, сдаваться Трамп не собирается. 22 марта он объявил об отставке своего советника, генерала Макмастера, и о назначении на должность советника по национальной безопасности знаменитого суперястреба-неокона Джона Болтона.



Для того, чтобы понять, что это значит, достаточно одного примера. Болтон, будучи в 2005-6 гг. постоянным представителем США при ООН, прославился своей фразой: "Нет такого понятия, как Организация объединенных наций. ООН – мусор! Международное сообщество может возглавлять только одна сверхдержава. И эта сверхдержава – США!" Кроме того, Болтон давно известен, как яростный сторонник нанесения Соединенными Штатами превентивных военных ударов по Северной Корее и Ирану.



Про Россию и Путина он тоже не раз высказывался в самом жестком и агресивном ключе. Еще в 2007-м году он объявил: "Россия возвращается к авторитарной, прокоммунистической, квази-царистской политической системе. Она больше не открыта для демократических преобразований, свободы прессы и личных прав человека. Нам будет очень трудно преодолеть этот фактор внутренней политики Путина и сотрудничать с ним в таких областях, как противоракетная оборона и борьба с терроризмом".



В 2012-м Болтон развил тему "русской агрессивности" так: 2012: "Политика Москвы определяется стремлением утвердить русские интересы на постсоветском пространстве. Путин ясно сказал: он считает, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой двадцатого столетия. Теперь Путин стремится восстановить разрушенное. Я полагаю, что это ошибка, но, тем не менее, именно это и составляет сущность российского подхода к проблеме. Десять лет назад у США и России было немало общих интересов, но сегодня Россия идет совсем другим курсом.



Если учесть, что Москва по-прежнему располагает самым большим ядерным арсеналом после США, то режим Путина, проводящий такую политику, по определению становится для нас главной угрозой. Политика Путина уводит Россию все дальше от политической свободы. В России возрождается авторитаризм. Власть – как в политике, так и в экономике – возвращается к государственному руководству, сидящему в Москве, а другие политические силы ее теряют. Это очень тревожно…"



В 2016 году Болтон приветствовал избрание Трампа такими словами: "Путин презирал президента Обаму как слабого человека. Но теперь у Америки будет сильный президент, сильная личность, которая возродит нашу армию, и Путин будет вынужден прислушаться. Это не значит, что его понимание интересов России изменится, но вероятность сотрудничества России повысится, потому что договариваться друг с другом будут два сильных лидера…"



Наконец, совсем недавно, уже после знаменитой путинской "оружейной" речи, Болтон заявил: "Глупо считать, что без американского вмешательства мир станет безопаснее. Заявления Путина о новом русском оружии – пропаганда и империалистические амбиции Москвы. Русские пытаются вновь сделать Россию великой державой. У нас есть на это свой стратегический ответ. Пришла пора платить по счетам!"



Кстати, с Путиным Болтон знаком не понаслышке. Сам он вспоминает об их встречах так: "В 2001 году я возглавлял американскую делегацию на переговорах с Россией – после того, как мы вышли из договора 1972 года о противоракетной обороне. Мы вели острые дискуссии с президентом Владимиром Путиным и его советниками, убеждая их в том, что наша система противоракетной обороны пойдет на пользу России. Я и сегодня убежден в этом. Представление о том, что американская противоракетная оборона тем или иным образом угрожает России, не соответствует действительности, это просто недоразумение".



Похоже, в условиях резкого обострения международной напряженности Трамп собрался снова сделать суперястреба Болтона главным переговорщиком с Россией. Только ведь нынешняя Москва – не чета той, которую Болтон помнит по своим визитам в нашу столицу 17-летней давности!



Он, кажется, и сам это понимает. Понимает, и пытается хоть как-то смягчить тот образ кровожадного и бескомпромиссного империалиста, который намертво приклеился к нему за долгие годы: "В последнее время я дал бесчисленное множество интервью. Все это находится в свободном доступе, я никогда не стеснялся своих взглядов. Но теперь, после моего назначения на должность советника по нацбезопасности, все это в прошлом. Сейчас самое важное – то, что говорит президент Трамп, и то, какие советы я ему даю."



Типа, поверьте, май диэр рашнз, теперь я белый и пушистый, не извольте сомневаться, господа хорошие. Но сомнения, увы, остаются. И веры разного рода болтонам у нас нет и уже никогда не будет. А что будет? Будет, скорее всего, жестокая схватка: сперва дипломатическая и политическая, а затем, не исключено, и военная.



Вот к этому нам и надо готовить себя. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - Завтра

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