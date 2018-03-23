Стихийный самострой последних лет искалечил облик Бишкека, - "ВБ"

13:19 24.03.2018 Особенности отечественного градостроительства

По ощущениям простых горожан Бишкек развивается совсем не в ту сторону, куда хотелось бы: из самой зеленой столицы Центрально–азиатского региона он превращается в каменные джунгли, в которых скоро человеку просто невозможно будет жить. Однако, как утверждают эксперты, эволюцию столицы Кыргызстана еще можно направить в нужное русло. Для этого требуется... всего несколько важных документов."Вечерка" выясняла, каких бумаг не хватает Бишкеку, чтобы стать городом–садом.



Призрак будущей агломерации

Стихийную застройку Бишкека бесконечными "элитками" - многоэтажками, на деле не имеющими никакого отношения к жилью класса "люкс", - вряд ли можно назвать гармоничным развитием города.

Скорее этот процесс напоминает рост раковой опухоли, которая рано или поздно уничтожит и орган, в котором поселилась, и организм в целом. Все эти безобразные высотки с их "метастазами" - намертво забетонированными парковками, асфальтово–пластиковыми детскими площадками - вкупе с методичной вырубкой деревьев постепенно превращают столицу в место, не слишком пригодное для проживания.

На самом же деле такого не должно было происходить, поскольку для столицы в свое время был разработан специальный документ - генеральный план, гарантирующий, что Бишкек будет меняться пропорционально во всех отношениях. И в плане численности населения, и в плане обеспеченности людей достаточным количеством квадратных метров, и в плане комфортности проживания в городе.

- Генеральный план - это директивный документ, который определяет все основные параметры будущих изменений. В нем, к примеру, учитывается максимальная численность людей, которые могут проживать в населенном пункте. Допустим, генплан Бишкека говорит, что число столичных жителей не должно превышать 1,2 миллиона человек. Такова экологическая емкость столичной местности - до нее город может расти без вреда для экологической ситуации, - объясняет главный архитектор проекта "Генеральный план города Бишкека" Джанузак КУЛЬБАТЫРОВ.

Куда же, согласно генеральному плану, денутся остальные желающие поселиться в столице Кыргызстана? Ведь понятно же, что структура внутренней миграции в ближайшее время не изменится, а, значит, население периферии продолжит стремиться в Бишкек.

Оказывается, в главном градостроительном документе предусмотрено решение этой проблемы: развивать–то нужно не только город Бишкек, а всю столичную агломерацию, куда входят населенные пункты Чуйской долины от Токмака до Кара–Балты. В перспективе население на этой территории может безо всяких проблем увеличиться до 3 миллионов человек.

Кстати, на сегодня официально в Бишкеке проживают 900 тысяч человек. И при этом, если говорить о качестве городской экологии, она далека от совершенства.

- Хотя число жителей столицы не превышает максимума, ситуация с окружающей средой в Бишкеке непростая. Во многом это связано с особенностями ландшафта и ветрового режима. Город расположен в горной долине, и естественные потоки воздуха циркулируют таким образом, что вредные выбросы от ТЭЦ и другие остаются в долине. Согласно генеральному плану, решением этой проблемы должны стать модернизация ТЭЦ и газификация отопления в частном секторе. И если теплоцентраль на сегодня модернизировали, то с переводом отопления на газ все сложнее - процесс требует больших финансовых затрат, почему и тянется достаточно медленно, - говорит эксперт.

Думается, что спасению столичной экологии мешает не только привычка отдельных горожан отапливать жилье углем. Не последнюю роль тут играют перегруженность Бишкека транспортом и сокращение зеленых массивов, которые исчезают в том числе из–за усилий мэрии по расширению дорог.



Генплан: он вроде бы есть, но его вроде нет

Перекос приоритетов - что нужнее бишкекчанам: чистый воздух или широкие улицы? - происходит в связи с тем, что имеющийся генеральный план Бишкека на сегодня большей частью формальность. Он не работает, поскольку необходимых уточняющих документов не существует в природе.

- Нам нужно четко установить правовые и технические регламенты. Тогда процессы развития городской инфраструктуры, застройки территорий и благоустройства столицы станут понятными, оправданными и прозрачными для любого жителя Бишкека, - утверждает Джанузак Кульбатыров.

Главным документом технического регламентирования считается проект детальной планировки (ПДП) отдельных районов города. Документ представляет собой свод норм и правил строительства, реконструкции объектов градостроительства и архитектуры в привязке к архитектурным, строительным, экологическим, санитарно–оздоровительным и другим требованиям и локализации с территорией и элементами города.

Проще говоря, в ПДП обозначают границы кварталов и улиц, водоемов и парков. Каждому из кварталов и районов задаются определенные параметры - как то плотность застройки и количество населения.

- Все это нужно для того, чтобы строительство не выходило за определенные дозволенные рамки. Также ПДП резервирует территории под будущее строительство новых водных каналов для орошения, парковых зон. Этот документ не только определяет их, но и защищает от нарушений. То есть зеленая зона, зафиксированная в проекте детальной планировки, не может по желанию застройщика вдруг превратиться в участок под строительство нового дома, - объясняет Кульбатыров.

Другая важная вещь - правила застройки и землепользования (ПЗЗ). С их учетом будет произведено правовое зонирование градостроительной деятельности на территории города. В этом документе учреждаются территориально локализованные правовые нормы реализации планов и программ развития города, сохранения природной и культурно–исторической среды, а также правовые гарантии по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков и лиц, желающих приобрести право собственности, право пользования, аренды на земельные участки, иные объекты недвижимости. Правила определяют порядок контроля над деятельностью мэрии со стороны граждан, а также за градостроительной (строительной) деятельностью физических и юридических лиц со стороны органов надзора.

Отсутствующие на сегодня ПДП и ПЗЗ по идее должны связывать между собой требования генерального плана столицы и архитектурно–планировочные условия (АПУ) - тот документ, который получают на руки застройщики.

- В итоге каждая строительная компания вроде учитывает установленные в АПУ требования, но без видения целостной картины развития города. Столица таким образом утрачивает единый архитектурный облик, ломаются коммуникационные каналы, социальная и общественная инфраструктура нагружается неравномерно, - говорит эксперт.

Разработку документов, устанавливающих градостроительный регламент в Бишкеке, долгое время почему–то не финансировали. Судите сами, генеральный план города был принят аж двенадцать лет назад, а ПДП и ПЗЗ только собираются вынести на первое общественное обсуждение. Однако в данной ситуации лучше уж поздно, чем никогда, поскольку добиться правильной реализации главного градостроительного документа просто необходимо. Иначе мы никогда не будет жить в городе–сказке.



•вопросы на засыпку

- Вы говорили о том, что экологическая плотность столицы не должна превышать 1,2 миллиона человек. Сегодня Бишкек так интенсивно застраивается, что складывается ощущение, что мы уже перешагнули этот порог.

- Отнюдь нет, и едва даже в ближайшее время население дорастет до этой цифры. Мы проводили обследование и установили, что в центральной части города проживают около 200 тысяч человек. По генеральному плану предусмотрено, что емкость населения на этой территории может без ущерба для города увеличиться до 340 тысяч жителей. Так что застройка еще будет продолжаться.



- Предусмотрена ли при развитии города программа реноваций?

- В генплане предусматривается создание различных программ, в том числе и по обновлению ветхих построек. В первую очередь, конечно, речь идет о строительстве и обновлении инфраструктурных объектов - улиц, дорог. Это происходит уже сегодня.



- Есть ли требования к застройщикам по обеспечению новых жилых домов парковками?

- Они определяются архитектурно–планировочными условиями (АПУ), которые устанавливает Бишкекглавархитектура. Однако, если учесть, что на сегодня детальная планировка города не принята, АПУ пишутся субъективно. Это означает, что новые дома не всегда гармонично встраиваются в местность.



- Есть ли в Бишкеке зоны, где строить нельзя с точки зрения геологических условий?

- Нет, но есть местность, где строить опасно. На таких территориях можно возводить здания, однако для того, чтобы они были безопасными для людей, в такое строительство нужно вложить больше ресурсов. У нас нет инвесторов, которые смогли бы осилить такие дорогие объекты строительства.



- В некоторых мировых мегаполисах, таких как Нью–Йорк, например, застройщику приходится платить за право поднять небоскреб повыше. Это называется "право на воздух". У нас в стране есть что–то подобное?

- Таких правовых регламентов в Кыргызстане пока нет. Однако они очень актуальны для нас, поскольку необходимо ограничивать высотность и ориентацию новостроек, которые могут влиять на ветровое движение в столице, а значит, мешать притоку свежего воздуха. Думаю, этот пункт неплохо было бы включить в проект детальной планировки.



Александра ВАСИЛЬКОВА

23.3.18 Источник - Вечерний Бишкек

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