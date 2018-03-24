Разворот в Азию. Замириться с Европой у России уже не получится, - О.Никифоров

11:58 24.03.2018 Замириться с Европой у России вряд ли получится



Попытка убийства в Солсбери уже трактуется как часть стратегии дестабилизации Запада



Пока российские СМИ и политические деятели пытаются доказать, что Москве нелогично было убивать бывшего двойного агента Скрипаля, на прошедшем саммите ЕС господствовала совершенно другая логика. Чтобы ее понять целесообразно ознакомиться с мнением обозревателя британской Daily Telegraph Фрейзера Нельсона, именно в изложении редакции русской службы Би-би-си. Ведь Би-би-си это по сути дела государственная радиовещательная корпорация. В пользу этого говорит , что она возглавляется Советом директоров BBC (BBC Trust), состоящим из 12 попечителей (Trustee), назначаемых английской королевой по предложению Кабинета Министров. А финансируется эта корпорация за счет обязательного спецналога, уплачиваемого всеми подданными королевства, имеющими телевизор.



Именно 23 марта под занавес саммита и был опубликован данный материал Фрейзера Нельсона. Он привлекает внимание тем, что в статье раскрывается подоплека попытки убийства в Солсбери (в изложении Би-би-си). Речь идет не о мести со стороны спецслужб, а… о попытке посеять хаос. В этой связи автор вспоминает , что чуть более пяти лет назад глава российских вооруженных сил Валерий Герасимов выступил в Кремле с докладом о том, как в будущем будут вестись военные действия. "Нет необходимости в пушках и танках, чтобы победить врага. В наши дни есть куда более эффективные способы для победы. Компьютерный взлом, телепропаганда, незаконные махинации - все это может деморализовать оппонента и ослабить союзы", сказал он. Эта военная доктрина, как считает Фрейзер Нельсон, получила название в честь Герасимова, а ее недавние жертвы сейчас находятся в больнице Солсбери. Вот такой вывод делает британский журналист. Поэтому, с его точки зрения попытка убийства в Солсбери четко вписывается в предложенную Герасимовым тактику - "размывание границ между войной и миром". "Заказное убийство здесь, компьютерный взлом там - все это с целью дестабилизации и приведения в замешательство противника", утверждает автор.



Как считает Би-би-си, именно эту мысль пыталась донести Тереза Мэй на европейском саммите глав государств и правительств Европы в Брюсселе. И судя по всему это ей удалось. Первым результатом стал "отзыв для консультаций нынешнего посла ЕС в России". Далее, как отмечает французская газета "Monde", "ожидается, что государства-члены Европейского союза в понедельник 26 марта примут дополнительные меры против России за ее "весьма вероятное" участие в отравлении бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля на британской территории". "Сколько стран?- задается вопросом газета и тут же дает ответ главы Евросовета Дональда Туска : "более одного, но ответ преждевременен" . Если Дания, Чехия и Ирландия (да и Литва), как пишет газета готовы к быстрым действия, будь то отзыв послов и даже изгнание российских дипломатов, то Голландия, Бельгия и Италия выступили за ведение переговоров с Россией, а Греция призывала подождать результатов расследования. Разногласия, видимо, имеются и среди брюссельских чиновников. Так Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии призывал "иметь открытый канал для переговоров с Москвой".



Заслуживает внимания реакция нынешних лидеров Европы немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона. С одной стороны оба государственных лидера были едины во мнении, что это событие представляет собой покушение на суверенитет евросообщества. Но дальше появляются нюансы.



Немецкое государственное агентство "Deutsche Welle" (DW) попыталось в своей статье, посвященной итогам саммита создать впечатление , что у Меркель и Макрона существует полное единение по данному вопросу. Точку зрения на этот счет, высказанную русскоязычным обозревателем DW поспешил перепечатать ряд российских СМИ. В частности утверждалось, что "Берлин и Париж намерены скоординировать свои действия, заявила Меркель: "Мы - во всяком случае, Германия и Франция, - едины во мнении, что в дополнении к отзыву посла (ЕС в Москве. -Ред.DW) необходимы такие (новые. -Ред.DW) реакции". DW сделала акцент на том, что Макрон тоже подчеркнул необходимость "согласованного и решительного" ответа на "серьезный вызов и нашей безопасности, и европейскому суверенитету", как он охарактеризовал отравление Скрипаля. Французский лидер, в частности, допустил среди ответных мер высылку российских дипломатов.



Однако надо понимать, что у Макрона достаточно двойственная позиция. С одной стороны Меркель ему крайне необходима для решения провозглашенных им еще в прошлом году грандиозных задач по реформированию ЕС. С другой стороны, будучи новым игроком на внешнеполитической арене он пока еще не находится полностью под влиянием антироссийских схем своего предшественника и пытается найти свой оригинальный французский путь на международной арене. Именно этим можно объяснить и его звонок Путину еще 19 марта и оставшиеся пока без подтверждения слухи, курсировавшие в Брюсселе, если верить "Monde", об отзыве французского посла из Москвы.



Надо отметить, что Меркель несомненно пошла на поводу у британской версии событий, поскольку публично подтвердила необходимость антироссийских дипломатических шагов еще до того как эксперты международного агентства по запрету химического оружия (OPCW) представят свои выводы. Из этого можно сделать вывод, что, не имея мощного противовеса в лице таких крупных социал-демократических политиков как Штайнмайер и Габриэль, канцлер все больше будет скатываться на критические в отношении нынешнего российского президента позиции. Единственной на сегодня силой, способной удержать ее от поспешных шагов в этом направлении могут быть деловые круги Германии, да и непростое развитие внутриполитической ситуации в стране.



Однако начавшийся 2018 год говорит о росте международной напряженности. И в этих условиях России надо исходить из того, что и дело Скрипаля, и дело Родченкова, и скорее всего начинающееся раскручиваться "дело Слуцкого" (уж больно скоординированными по срокам были действия пострадавших девушек и реакция некоторых СМИ) могут представлять собой звенья одной цепи, призванной ослабить позиции президента Путина и поддерживающих его сил с целью полной изоляции России на международной арене. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать и других подобных случаев.



Для понимания этого стоит обратиться к прогнозам компании Strategic Forecasting, Inc. (пер. "Стратегическое прогнозирование") - известная как Stratfor - это издательство и глобальная разведывательная компания, основанная в 1996 году в городе Остин, штат Техас, Джорджем Фридманом, который был в компании председателем правления до мая 2015 года. Дэйв Сикора является президентом и главным исполнительным директором. Фред Бертон - вице-президент, отвечающий за сбор разведывательной информации.



Stratfor афиширует себя как геополитическая разведывательная и консалтинговая фирма, получающая доходы от подписки на свой сайт, а также от корпоративных клиентов. Что касается консалтинга, то, по словам компании, она помогает клиентам определять возможности, принимать стратегические решения и управлять политическими рисками и угрозами безопасности.



Вот какой прогноз она дает на 2018 год (цитируется по ИНОСми). "После официального выхода из рецессии в 2017 году страна погружается в длительный период стагнации. Банки лопаются почти в рекордные сроки, региональные власти не справляются со своими долгами, банкротится все большее количество предприятий, а государственным фирмам требуется поддержка. Эти проблемы станут источником расходов для Кремля, опустошат его суверенные фонды и вынудят правительство взять за границей кредиты на сумму не менее 18 миллиардов долларов. Поиск финансирования может еще более осложниться, если Соединенные Штаты наложат на Россию санкции, чтобы не позволить западным рынкам кредитовать Россию. Укрепляющиеся экономические связи Москвы в Азии и на Ближнем Востоке создадут некоторые альтернативные опции для нее. В результате мы увидим как никогда более централизованную и авторитарную президентскую власть и расшатывающуюся все сильнее политическую систему".



Создается впечатление, что именно в ожидании краха путинского режима и живут сейчас некоторые европейские лидеры и все их действия обусловлены этим ожиданием.



Встает вопрос, а что делать России, чтобы выжить в условиях усиливающейся изоляции? В недавней дискуссии на телеканале Россия 24 политолог Алексей Фененко из МГУ высказал следующую мысль. "Демонизация России", по его мнению, приобретает градус антисоветских истерий 20-30-х годов. Уже нет никакого международного права и правил игры между державами, как было в годы холодной войны. Мир снова откатился к борьбе без правил по типу 20-30-х. Поэтому он делает вывод, что, чем быстрее Россия перестанет вспоминать о покойном международном праве, тем лучше. Отныне только грубая сила, только меч будет вершить судьбы мира и передел территорий. Дело Скрипаля, по Фененко, напоминает провокацию Гитлера с поджогом рейхстага и антисоветской истерикой. При всей справедливости высказанной им оценки ситуации, вряд ли предлагаемый им рецепт неизбежно приведет к третьей мировой войне и возможной гибели человечества. Да и сил у России еле хватает для обеспечения собственной безопасности, чтобы с ней не поступили по подобию Ливии или Ирака.



Поэтому России необходимо сейчас в максимальной мере использовать еще остающиеся возможности международных организаций для разоблачения всех антироссийских акций, да и стоящих за ними сил. Именно конкретные организаторы должны, наверное, встать в центре внимания и активности Москвы на международной арене и должны быть привлечены к международным судам. Возможно, что новые такие суды еще должны быть созданы в рамках нарождающихся новых союзов на евразийском пространстве.



И необходимо осознать, что, как отмечал известный американский писатель Самюэль Хантингтон в своей книге "Столкновение цивилизаций" "если в прошлом основной ареной конфликта и сотрудничества великих держав была Европа, то сейчас зоной событий становится Азия, а конкретнее Восточная Азия". Кремль похоже осознает это и происходящий разворот в сторону Азии представляет собой объективную необходимость.



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

24.3.18 Источник - ng.ru

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