 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.03.2018
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Кто тут фашист? Анти-российская истерия Лондона зашкаливает, - Independent
09:56 24.03.2018

Почему британские политики сравнивают все события со Второй мировой войной?

"Боже мой, что только побуждает наших псевдо-Черчиллей безответственно играть на теме Второй мировой войны?" - восклицает обозреватель Independent Роберт Фиск. "Сначала Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитические газы не применялись в Европе "со времен" Второй мировой. Затем Борис Джонсон устроил свою позерскую акцию против России, стоя под крылом копии самолета "спитфайр", участвовавшего в "Битве за Британию", - пишет автор.

"Неужели эти ребяческие россказни действительно в чем-то убеждают британцев? Или просто выдают невежество? Или эпическая трагедия ХХ века всего лишь используется - еще один раз - в политических целях?" - вопрошает автор.

"Теперь Джонсон взялся за это снова: сравнивает ЧМ, который пройдет этим летом в России, с берлинской Олимпиадой Гитлера в 1936 году", - пишет автор. Фиск подчеркивает: "ЧМ в России будет эксплуатироваться Кремлем, но на нем нет никаких антиеврейских или любых других ограничений для участников соревнований".

Фиск также напоминает, что на самом деле во время Второй мировой войны не применялись нервно-паралитические газы. Другие виды химических веществ применялись в Европе, но не в боях, а в лагерях смерти. "Может быть, именно это на самом деле подразумевали Мэй и Джонсон, упомянув о "нервно-паралитических веществах" во время Второй мировой? А если да, почему не сказали об этом прямо? Или отравление трех безвинных людей в Солсбери не вполне сопоставимо с Холокостом?" - размышляет он.

"Конечно, Москве не следовало бы покушаться на жизнь российского эмигранта в Британии, якобы по личным указаниям Владимира Путина", - продолжает автор. Но, напоминает он, в августе 1940 года эмигрант Троцкий был убит по личному указанию Сталина. И все же после вторжения нацистов в СССР Черчилль признал Сталина верным союзником в борьбе с Гитлером.

"Напротив, россияне нынче избегают упоминаний о своих мировых войнах (причем на Второй мировой они понесли бесконечно более крупные жертвы, чем все остальные члены союзной коалиции, вместе взятые) и проницательно подают свою реакцию и пропаганду RT, опираясь на нашу неспособность задавать простейшие вопросы. Почему российских эмигрантов убивают только в Великобритании? Почему Москве с самого начала не предоставили доступ к подробностям о яде? Почему нет никаких фото Сергея Скрипаля и Юлии в больнице? Почему британские ученые, одетые в защитные костюмы наподобие космических скафандров, расхаживали по Солсбери в нескольких метрах от совершенно незащищенных британских граждан?" - отмечает автор.

Говоря о Мэй и Джонсоне, Фиск поднимает вопросы: "Почему бы не побороться с реальной опасностью для самой Британии - с "Брекзитом"? Или эта никудышная парочка считает возмутительный инцидент в Солсбери просто еще одним способом спрятаться от подлинной трагедии, в которую они сами ввергают Британию, от оборота событий, который многие критики назвали (вот-вот) величайшей угрозой для Британии после Второй мировой?"

23 марта 2018 г.

Роберт Фиск | Independent

Источник - inopressa.ru
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