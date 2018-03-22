Дон Педро Кучински оставил кресло президента Перу. Уличили в коррупции при строительных подрядах

09:48 24.03.2018 Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу после отставки Педро Кучински. Новый глава государства призвал бороться с коррупцией внутри страны.



Бывший вице-президент Перу Мартин Вискарра вступил в пятницу, 23 марта, в должность главы государства после отставки Педро Кучински, сообщает Reuters.



В своем послании к народу на торжественной церемонии Вискарра призвал бороться с коррупцией внутри страны любой ценой и пообещал сформировать "совершенно новый кабинет" правительства, а также сделать экономику Перу более конкурентоспособной на мировом рынке.



55-летний Вискарра в политике с 2010 года, ранее он занимался строительным бизнесом.



Напомним, ранее Педро Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов. Кроме того, экс-президент Перу подозревается в том, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги. Источник - korrespondent.net

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