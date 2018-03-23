Офшор-патриоты. Олигархи без колебания вывели из России всю валюту

09:42 24.03.2018 Российским властям опять не удалось избавить российскую экономику от влияния офшоров. Все деньги, которые российские олигархи в спешке в январе вернули с Запада на родину, в феврале были выведены обратно за рубеж, отмечается в обзоре банковского сектора от "Райффайзенбанка".



Аналитики банка подсчитали, что в январе на расчетные счета банков России пришло $8,6 млрд от тех, кто опасался включения в "кремлевский доклад" Минфина США.



Средства возвращались на Родину на фоне опасения, что против участников доклада будут введены персональные санкции и им закроют доступ к иностранным активам.



Напомним, ​в конце января Минфин США опубликовал незасекреченную часть "кремлевского доклада", в которую вошли 210 человек. В списке оказались почти все российские бизнесмены с состоянием, превышающим $1 млрд, причем их список совпал с рейтингом Forbes, а список руководителей госкомпаний совпал с рейтингом РБК 500.



В доклад также внесены все члены кабмина. Минфин США позднее признал, что при составлении доклада использовались открытые данные, в том числе сайт Кремля и Forbes.



Российская банковская система испытала на себе крупный отток валюты уже в феврале, который в совокупности полностью унес все то, что было привлечено в январе на фоне опасений новых санкций.



В течение февраля из России вывели $8 млрд, из которых $6,8 млрд ушло с расчетных счетов корпораций.



Таким образом, все "санкционные средства" покинули страну. Подобный быстрой приток и отток денег стал тяжелым испытанием для банков и у некоторых возник дефицит валютной ликвидности.



Для полного покрытия клиентских запросов банкам пришлось вывести $4,9 млрд с собственных корсчетов из рубежа, продать еврооблигации на $1,5 млрд и сократить кредитование на $3,9 млрд.



Власти ожидали, что возвращение капиталов в Россию сможет увеличить вложения в еврооблигации Минфина, но на деле этого не произошло. На прошлой неделе ведомство предложило рынку $4 млрд, но спрос со стороны российских игроков составил только $200 млн, напоминает Finanz.



Несмотря на то, что крупных бизнесменов специально разработали поправки в Налоговый кодекс, которые позволили им не платить прибыль от валютной переоценки бумаг в 13%, но бизнесмены все равно не стали вкладываться в российские бонды.



Традиционно первые три месяца наиболее благоприятные для притока валюты в страну, так как спрос на энергоресурсы за рубежом растет, импорт снижается и таким образом формируется значительный профицит платежного баланса, что позволяет банковской машине пополнить запасы валюты для расходования в течение года.



Однако 2018 год, вероятно, будет не таким как обычно. Почти все валютные поступления в страну скупаются Минфином, который забирает с рынка доллары, евро и фунты за счет нефтяных доходов (доходы бюджета от цены выше $40 за баррель направляются на скупку валюты).



На конец первого квартала 2018 года у российской банковской системы в запасах лишь $8-10 млрд, хотя в прошлом году было $23 млрд. Из-за того, что запас такой небольшой, он будет израсходован уже лет. Что будет после, пока непонятно.

23.03.2018 Источник - ktovkurse.com

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