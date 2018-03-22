Кто и от кого освобождал Болгарию, - Р.Устраханов

00:53 24.03.2018 Болгария без НАТО



"Румыния с Польшей не освобождали Болгарию от турецкого владычества, -- заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild. -- Они, как и Турция, являются постоянными членами альянса. А устав организации запрещает военные действия между его субъектами". Так прозвучал ответ Столтенберга на выступление президента Болгарии в церемонии 140-летия освобождения страны от османского ига.



Изложенное выше -- шутка. Ничего подобного Столтенберг сказать не мог ввиду явной нелепости. Однако куда большая нелепость содержалась в торжественной речи Румена Радева. Оказывается свободу Болгарии в 19-м веке принесли "интернациональные бригады" поляков и финнов, румын и литовцев. Впрочем, будем справедливы: президент Болгарии не забыл вскользь упомянуть и русских солдат.



Процитировали Радева, не дословно, но по сути "полета его мысли". Назвать "спич" болгарского президента иллюстрацией подлости и омерзительной неблагодарности -- не сказать ничего. Освобождение болгар и других балканских народов стало победоносным итогом русско-турецкой войны 1877 -- 1878 годов с подписанием Сан-Стефанского мирного договора. Освобождала Болгарию Русская императорская армия, а не заезжие румыны. В каком месте их нашел президент Болгарии, остается загадкой.



Не исключено: единицы добровольцев из разных стран могли находиться в "стране алых роз и белых лебедей". Но Болгария середины 19-го века -- не республиканская Испания конца 30-х годов двадцатого века с добровольцами, воевавшими с Франко. Это была, повторимся, победоносная война России с Турцией за освобождение балканских народов. Только победа Русской императорской армии обеспечила болгарам свободу и независимость. Болгарский президент в своей речи на юбилее цинично, по-иезуитски подменил приоритеты с целью размывания правды истории. Это как если акцент о решающей роли СССР, Красной армии в победе над фашистской Германией переместить на национальный состав участников антигитлеровской коалиции. Все с той же целью размывания реальной истории для умаления роли нашей страны в победе над нацизмом.



Коль заговорили о национальностях. Дабы внести ясность о национальном составе Русской армии эпохи Александра II, поясним следующее. Свыше 90 процентов рядового и младшего начсостава в ней составляли этнические русские. Среди офицеров и генералов эта цифра доходила до 86 процентов. Румын не могло быть по определению. А финны, коих вспоминал Радев, по призыву проходили службу исключительно на территории Великого княжества Финляндского.



Есть принципиальная деталь, о какой явно ничего не знает господин Радев. В Российской армии, вплоть до 1917-го года, учет национальностей военнослужащих не велся. Фиксировалось вероисповедание, что принципиально верно. Ибо в пределах одной нации могут присутствовать представители различных религиозных конфессий, определяющих духовный облик лица.



Отказ от деления по национальному признаку устранял основу для национальных конфликтов. Предопределял духовное единство армии, как армии русских генералов, офицеров и солдат, вне зависимости от этнических корней. Генерал Эдуард Тотлебен был таким же русским генералом, как и "Белый генерал" Михаил Скобелев. Поэтому Болгарию освободили не поляки или румыны, а Русская армия и русский солдат.



Конечно, в позиции Болгарии, выразителями коей стали ее президент и вице-премьер, присутствует историческая последовательность. В двух мировых войнах Болгария выступала, прямо или косвенно, против Российской империи и Советского Союза. В годы Первой мировой Болгария воевала против России, ее союзников (блок Центральных держав). Во Второй мировой Болгария -- на стороне Третьего рейха в гитлеровской коалиции (страны "оси"). Болгар не посылали на Восточный фронт, но вся логистика, промышленность работали на нацистскую Германию.



Скажут -- то были войны и дела рук болгарских царей Фердинанда I и Бориса III. Тогда что подтолкнуло "братушек" на вступление в блок НАТО против России в 2004-м? Ведь только конченый идиот может видеть в России какую-то угрозу Болгарии. Полагаем, правящую болгарскую верхушку просто купили богатые дядечки из Соединенных Штатов. А как же народ, выбирающий президента Болгарии прямым голосованием? Со времени вступления в НАТО в Болгарии уже третий президент (Георгий Пырванов, Росен Плевнелиев и Румен Радев).



Допустим, президенты "тряпочные", прогибаются под США. Но Болгария -- парламентская республика. Важнейшую роль в ней, в том числе по пребыванию в НАТО, играет Народное собрание (парламент). Депутатов болгары выбирают каждые четыре года. Народное собрание с 2004 года переизбиралось пять раз. Тем не менее Болгария продолжает сохранять членство в Североатлантическом альянсе.



Пример противоположный -- Сербия. Сербы никогда не будут в НАТО, доказывают братство с Россией делом, а не сотрясением воздуха. Можем сослаться на Францию. Да, сегодня Пятая республика в НАТО. Но в 1966-м году Франция, волею Шарля де Голля, вышла из военной организации НАТО. Обратно вошла только в 2009-м! Ничего подобного, даже намека на выход из НАТО, не видно от тех, кто обязан своей государственностью и свободой России.



Вообще история Болгарии -- демонстрация иллюзорности идеи единства славянских народов. Нечто похожее -- мифы о пролетарском интернационализме в первые годы Советской власти. Вспомним, как объясняли большевики неудачный поход на Варшаву в 1920-м! Оказывается польский пролетариат не поддержал армию пролетарских освободителей под командованием Тухачевского.



Иллюзия пролетарского интернационализма оказалась настолько живуча, что вера в немецкий пролетариат, который скажет свое слово, если Гитлер нападет на СССР, сидела тогда в головах многих. А "пролетарии" Гамбурга и Мюнхена дружно вступали в ряды СС и зверствовали не меньше, чем обычные лавочники, вопреки законам марксистско-ленинского учения о классовой борьбе.



Разочарование Болгарией, оно присутствует -- в переоценке панславизма. Идеи о необходимости славянского национального политического объединения на основе этнической, культурной и языковой общности отнюдь не во всех славянских государствах находят поддержку. История Болгарии подтверждает сказанное. Какое уж тут единство, если болгары на протяжении 14 последних лет избирают власть, стоящую на страже интересов Соединенных Штатов на Балканах? Про участие в двух мировых войнах против России и не говорим.



Даже в русско-турецкой войне найдем "пятна", объясняющие день текущий. Одно из таких -- участие болгар за собственное освобождение. Казалось, на святое дело должен был подняться весь болгарский народ. "Весь болгарский народ", борющийся за свою свободу "материализовался" в небольшом болгарском ополчении под командованием генерала Николая Столетова. Ополчение состояло из трех бригад по десять рот в каждой бригаде. Если исходить из штатной численности роты того времени в 226 человек, то общая численность ополченцев не превышала семи тысяч человек. А население Болгарии в середине 19-го века насчитывало более трех миллионов.



Для сравнения: число греков-участников восстания в двадцатых годах 19-го века в борьбе за независимость составляло порядка 80 тысяч человек. И поддержка эллинам пришла спустя несколько лет в лице российского флота и дипломатии. На суше греки сражались самостоятельно. Поэтому семь тысяч борцов на три миллиона населения -- ключ объяснения антироссийской позиции Болгарии в начале двадцатого и двадцать первого веков.



Конечно, Болгария разная и в прошлом, и в настоящем. Мы не забыли героев Болгарии Христо Ботева, Васила Левского и Георгия Бенковского, отдавших жизни за независимость родины. Всегда помним Георгия Димитрова, настоящего друга России и роль Болгарской компартии в борьбе с фашизмом. Понимаем, что достаточно болгар, кои никакого отношения ни к Румену Радеву, ни к Валерию Симеонову не имеют, не переносят их на дух и являются друзьями России.



Но мы говорим о Болгарии, как о государстве в целом. Отсюда считать себя братушками болгары смогут тогда, когда выйдут из НАТО. Естественно, такой шаг возможен лишь при условии очистки болгарского политического Олимпа от русофобской нечисти. Обратимся к опыту Суворова. Александр Васильевич произвел солдата в офицеры за оставшийся в руках "чудо-богатыря" один погон сбежавшего французского генерала Массена. Завистникам солдата Великий полководец ответил так: "Желаете повышения -- принесите второй погон". То же скажем болгарам: "Хотите быть братьями -- выходите из НАТО, принесите второй погон".



Устраханов Руслан Источник - ЦентрАзия

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