Путин приставил к виску Запада пистолет, - Е.Сатановский

00:37 24.03.2018 Политолог Сатановский объяснил "косую провокацию" Британии со Скрипалем.



Истерическое поведение Запада из-за дела об отравлении британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля вызвано страхом перед новым оружием России. Так считает политолог Евгений Сатановский.



По его словам, Запад нервничает из-за того, что ему не удалось "развести" Россию, прикидываясь ее партнером. Однако Россия не поддалась ни на одну из провокаций. Вместо этого она создала новое оружие, которое принуждает Запад вести себя как подобает. И именно это вызывает на Западе столь бурную истерику.



"Путин поступил точно так же, как герой Джека Лондона, - приставил им к виску заряженный револьвер. И ощущение того, что он может сейчас нажать на курок, там есть. Истерика в ответ", - поясняет Сатановский.



Он добавляет, что провокационный характер отравления Скрипаля очевиден даже последнему бомжу, уж слишком много в деле нестыковок, дыр и неувязок. Россию просто назначили виновной, а уже потом начали подгонять под тему, которая показалась Западу наиболее подходящей.



"Нас просто назначили виноватыми. Подогнали под тему, которая показалась "правильной". Но ситуация уже просто кричит большими буквами: мы тут устроили косую, кривую, глупую донельзя провокацию. Это сегодня понятно даже бомжу. Об этом надо говорить во всеуслышание - и хорошо, что мы начали это делать", - подчеркнул Сатановский в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ".



23.03.2018 Источник - mt-smi.ru

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