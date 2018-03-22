Каддафи 2.0. Станет ли сын бывшего ливийского лидера президентом Ливии, - А.Онтиков

00:29 24.03.2018 Каддафи 2.0

Станет ли сын бывшего ливийского лидера президентом Ливии



Андрей Онтиков



Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам будет баллотироваться на пост президента. Об этом сообщил его представитель по политическим вопросам Айман Бурас. По его словам, целью Сейфа аль-Ислама является "спасение страны, сохранение ее арабской, африканской и исламской сущности, защита частных и общих свобод и полное уничтожение терроризма на территории государства". Портал iz.ru разбирался, достижимо ли это в современной Ливии и каковы шансы на победу у Сейфа аль-Ислама.



Из тюрьмы в кандидаты



Грезят ли ливийцы по временам Муамара Каддафи и готовы ли они проголосовать за его сына? Ответы на эти вопросы могут показаться очевидными, учитывая довольно высокий уровень жизни в стране до 2011 года, внушительные социальные выплаты и субсидирование цен на ряд товаров. И наверняка многие были бы готовы закрыть глаза на отдельные ограничения свобод и некоторые вычурные порядки при бывшем ливийском лидере. На практике перспективы сына Муамара Каддафи занять пост главы государства могут быть не столь радужными, как кажется на первый взгляд



Сейф аль-Ислам родился в 1972 году в Триполи. Он окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а в 2008 году защитил диссертацию и получил степень доктора философии. В 2000-х годах сын ливийского лидера активно выступал за либерализацию жизни в стране



С началом натовской агрессии в 2011 году Сейф аль-Ислам поддержал своего отца. Во время наступления повстанцев он находился в ливийской столице, после захвата Триполи бежал на юго-восток, в город Бани-Валид, а затем на юг, страны, где 11 ноября был схвачен повстанцами. Вскоре сын Муамара Каддафи был перевезен в город Зинтан (около 170 км к юго-западу от Триполи), где удерживался до недавнего времени в заключении.



Одновременно в июне 2011 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Сейфа аль-Ислама по подозрению в совершении преступлений против человечности. Примечательно, что Ливия не является подписантом Римского статута - договора о создании МУС - а потому его юрисдикция на североафриканскую страну не распространяется (Россия первоначально подписала этот договор, но так и не ратифицировала, а в конце 2016 года президент Владимир Путин издал распоряжение о выходе из него).



В 2015 году парламент Ливии принял закон о всеобщей амнистии. Руководствуясь этим документом, зинтанская бригада "Абу Бакр ас-Сиддик" объявила 10 июня 2017 года об освобождении Сейфа аль-Ислама. А уже 20 июня представитель семьи Каддафи и объединения ливийских племен, поддерживающих его, Басем ас-Сол сообщил "Известиям", что "у подавляющей части ливийского общества есть запрос на то, чтобы Сейф аль-Ислам вернулся в большую политику и занял пост президента Ливии".



Политический хаос



Согласно заявлениям председателя Национальной избирательной комиссии Ливии Имада ас-Сайеха, президентские выборы в стране должны состояться до 30 сентября. По последним данным, более 2,5 млн человек зарегистрировались в качестве избирателей. При этом голосование, скорее всего, будет проходить на фоне продолжающегося политического хаоса, который установился после свержения Муамара Каддафи.



На данный момент в Ливии сформировалось два центра власти. Первый - Триполи, где находятся правительство национального согласия и Президентский совет. Оба органа возглавляет Файез Саррадж. Формирование этих структур стало результатом подписанного при посредничестве ООН в 2015 году в марокканском Схирате соглашения об урегулировании кризиса на основе максимально широкого представительства политических сил Ливии. Однако на практике в кабинете министров оказались в основном исламисты, представляющие "Братьев-мусульман" (деятельность организации запрещена в России).



Тем не менее это правительство пользуется широкой поддержкой западных стран и считается признанным международным сообществом. В то же время оно не контролирует полностью даже столицу страны: в Триполи периодически вспыхивают вооруженные столкновения между различными группировками, среди которых в том числе и лояльные кабинету.



Второй центр силы - это город Тобрук на востоке страны, где проводит заседания всенародно избранный в 2014 году парламент во главе с Агилой Салехом Исой, который, в соответствии со Схиратскими соглашениями должен был одобрить состав правительства в Триполи и тем самым придать ему полную легитимность. Но он отказывается это сделать, мотивируя свою позицию тем, что широкое представительство политических сил там не было обеспечено должным образом.



При законодательном органе действует свое правительство под председательством Абдаллы ат-Тни. Также он пользуется поддержкой Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.



Особняком стоит юг страны, где действуют различные вооруженные группировки, ополчения и племенные формирования. Там процветает наркоторговля, торговля оружием и людьми, а также налажен бизнес по переправке африканских беженцев через территорию страны к Средиземному морю и далее в Европу.



На этом фоне ООН не перестает предпринимать попытки по урегулированию политических противоречий. Спецпосланник Генерального секретаря всемирной организации по Ливии Гасан Саламе представил в сентябре прошлого года новый план. На первом этапе этот документ предусматривает внесение поправок в Схиратские соглашения. Затем должна быть созвана общеливийская конференция, в которой примут участие основные политические силы страны, а после этого должна начаться работа над новой конституцией и подготовка к парламентским и президентским выборам.



Но уже на первом этапе процесс забуксовал. В Тунисе прошло несколько раундов переговоров между представителями парламента в Тобруке и Государственного совета (консультативный орган при правительстве в Триполи), но прогресса на них достигнуто не было. То есть уже то, как можно организовать президентские выборы и обеспечить признание их результатов всеми политическими силами, вызывает массу вопросов.



Призрачные шансы



И еще больше вопросов добавляет фигура самого Сейфа аль-Ислама. Несмотря на намерение баллотироваться, его по-прежнему хотят видеть в Гааге, где находится штаб-квартира МУС. В аналогичной ситуации находится лидер Судана Омар аль-Башир, на арест которого тоже выдан ордер. Но Ливия - не Судан, у нее исторически более тесные связи с Европой, а потому ограничения на передвижения для президента могут стать стесняющим фактором в том числе и в вопросе восстановления экономики страны.



Кроме того, освобождение сына Каддафи из заключения в 2017 году вызвало яростную критику со стороны правительства в Триполи, а также ряда депутатов парламента в Тобруке. Так что его потенциальная победа едва ли приведет к национальному согласию.



Наконец, Сейф аль-Ислам - функционер прежнего режима, и уже поэтому, если отмести все прочие факторы, многие не отдадут за него свой голос. К тому же у сына Муамара Каддафи наверняка будут серьезные соперники. На данный момент о своих планах выдвинуть кандидатуру на пост президента сообщил бывший посол Ливии в ОАЭ Ареф ан-Найед. Но можно предположить, что в гонке за власть с большой вероятностью будут участвовать командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, премьер-министр правительства в Триполи Файез Саррадж, а также глава Госсовета Абдеррахман Ас-Сувейхли.



Внешние игроки



Нельзя списывать со счетов влияние на ситуацию в Ливии со стороны иностранных игроков. Ряд западных стран, прежде всего США и Италия, поддерживают правительство в Триполи. Аналогичной позиции из-за присутствия в его составе "Братьев-мусульман" придерживаются Катар и Турция, давние спонсоры этой группировки.



Широкую поддержку светским силам в лице армии и парламента в Тобруке оказывают Египет и ОАЭ. При этом Сейф аль-Ислам, как сообщают некоторые арабские СМИ со ссылкой на источники в Зинтане, уже провел ряд встреч с дипломатами ряда стран, в том числе Великобритании, Голландии, а также России. По словам собеседников в городе, сын Муамара Каддафи является "одной из карт, (которую разыгрывает) Франция в Ливии".



Что касается роли Москвы, то, как ранее рассказал в интервью "Известиям" спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, "с самого начала ливийского кризиса наши усилия были сфокусированы на оказании содействия налаживанию широкого межливийского диалога под эгидой ООН, призванного положить конец гражданской междоусобице в этой стране".



В то же время дипломат отметил, что невозможно спрогнозировать, будут ли успешными процессы, связанные с проведением референдума по новой конституции Ливии, а также проведением президентских и парламентских выборов.



- Остается лишь надеяться, что ливийские участники политпроцесса проявят политическую мудрость, - сказал Михаил Богданов.



При этом на момент подготовки материала официальной реакции со стороны Москвы по поводу намерения Сейфа аль-Ислама баллотироваться на пост президента Ливии не поступало. Источник - Известия

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