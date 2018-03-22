 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.03.2018
00:37  Путин приставил к виску Запада пистолет, - Е.Сатановский
00:29  Каддафи 2.0. Станет ли сын бывшего ливийского лидера президентом Ливии, - А.Онтиков
00:24  Эрдоган не упустит возможности разыграть противостояние с США, - А.Асалыоглу
00:22  Очередная попытка урегулирования ситуации в Афганистане, - А.Ниязматов
Пятница, 23.03.2018
22:33  Шпана у власти. Первого Кыр-вице-премьера Шадиева таскают на допросы в ГКНБ. За подделку бумаг
21:44  Корейская оттепель? - Дм.Мельников
21:32  Как остановить шиитов. Саудовская Аравия нацеливается на Иран, - Д.Нефедов
19:47  В Киеве спецназ МВД занял базы и разоружил бандеровские "Нацкорпус" и "Азов". Как котят
19:42  Французские феминистки требуют закрыть 1-й в мире кукольный бордель
19:30  Китай выставляет США свой список контр-санкций. Вот как надо, а не сопли жевать!
19:26  Турция передумала выдавать на родину тадж-оппиков из "Группы 24" Зафара и Шарипова
19:10  Аркадаг посадит сына Сердара спикером в Парламент нового созыва. Подросла детинушка
19:01  Российские подкрепления в Сирии: наступил ли час большого пожара? - Самир Фазаа
18:56  Незрелый деспот Макрон разжигает легко воспламеняющуюся Францию, - Le Figaro
18:55  Экс-модель Playboy Карен Макдугал рассказала подробности 10-месячного романа с Трампом, - New York Times
18:21  Эрдоган изгоняет американцев из Сирии, грозя Третьей мировой, - З.Караев
17:34  "Критическая ситуация особенно наблюдается в горных регионах страны, составляющих 93% общей территории..", - речь Рахмона на банкете в Нью-Йорке
17:29  Идейные голодранцы. Компартия Китая профинансировала грантом правящую в Киргизии соц-дем. партию
17:26  Дело Кадырова. В Ташкенте за сутки арестовано 25 действующих и бывших сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой
17:22  Красота писаная, или Каракумский Жюль Верн. Аркадаг дописывает свою 33 книгу
17:12  Террористы-джихадисты захватили заложников в Требе (юг Франции), троих уже расстрелял
15:05  Ушел из жизни известный казахстанский адвокат Серик Сарсенов
11:40  Дело - труба. Газификация Астаны, - Петр Своик
11:39  Почему мусульмане недолюбливают Навруз
11:36  Британцы о деле Скрипаля: Это так удобно, когда говорят, что во всем виноваты русские, - Д.Асламова
08:21  Журналист Давлетгильдеев обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах. Проказник
08:20  Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак арестован по подозрению в коррупции
08:16  Да здравствует абдрахмановщина! Памяти главы правительства КирАССР, - А.Тузов
08:13  Президент Жээенбеков знает куда вложить деньги кыр-мигрантов, - "ВБ"
07:28  Индо-Тихоокеанский фронт: на геополитической карте появился новый регион , - Антон Цветов
06:49  Сможет ли Трамп победить в "торговой войне"? Пример из истории заставляет задуматься, - Чжао Шутин
06:41  Савченко доскакалась: Революция гiдности взяла ее в клещи, - "СП"
06:36  Facebook за 2 дня потерял лицо и $65 млрд. Данные 50 млн подписчиков сети могли быть использованы в политических целях
06:32  Ну как не порадеть... Михаил Путин (племяш) получает супер-вкусную должность завхоза "Газпрома"
06:29  За стали. Россия и Китай вместе поборются в ВТО с американскими пошлинами, - "Къ"
06:27  Где Вашингтон может нанести следующий удар, - А.Храмчихин
06:23  Китайская армия: скрытая угроза, - А.Шлындов
06:18  Союз с Ираном и РФ теряет для Турции значение, - И.Субботин
06:09  "Буревестник", "Пересвет" и "Посейдон". Выбраны названия для новейшего российского оружия
00:59  Вдохновение Верещагина. Живопись и война по-туркестански
00:58  Путин: левый поворот. Без модернизации у России нет будущего, - М.Хазин
00:01  Раз – басмач, два – басмач. В Киргизии снова вспомнили о местных героях Гражданской войны, - А.Мамараимов
Четверг, 22.03.2018
20:51  Субмарина ВМС США Hartford, отрабатывая учебную атаку РФ, наглухо вмерзла в лед Арктики (видео)
20:47  "Это только начало...". Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая
17:30  Алюминиевые огурцы на брезентовом поле... Сотни тысяч туркмен добровольно выгнали на "зеленый" субботник
17:24  "Песец" и "Трампогон". На сайте МО РФ vote.mil.ru заканчивается голосование по выбору названия новым видам рос-оружия
16:33  В Кабуле взорвана навруз-демонстрация шиитов - 32 погибших
15:19  Таджик Исхак Рахгузар возглавил афганскую провинцию Балх
14:23  УкрРада лишает мандата депутатку "Пулю" (Н.Савченко). Как российскую шпионку, террористку и гос-заговорщицу
13:05  Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию, - Глеб Павловский
13:02  "С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган не упустит возможности разыграть противостояние с США, - А.Асалыоглу
00:24 24.03.2018

Эрдоган не упустит возможности разыграть противостояние с США

Загадочное поведение Анкары

Турецкое правительство после окончания Второй мировой войны вступило в очень тесные отношения с США. Начиная с вопросов военной промышленности и заканчивая передачей технологий. Во всех отраслях двухстороннее партнерство развивалось и достигло стратегического партнерства. Однако в последние пять лет отношения начали портиться, а напряженность между Анкарой и Вашингтоном стала увеличиваться. Эксперты пытаются понять, в чем причина смены Турцией вектора на американском направлении.

Разногласия переросли в открытую враждебность. При этом негатив турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к США имеет личные причины. Учитывая альянс, вынужденно сформированный "глубинным государством" после крупного коррупционного скандала 17/25 декабря 2013 года, крайне рискованную ситуацию с Резой Заррабом в американском суде и возможный экономический кризис, вызванный санкциями, необходимо было найти "козла отпущения". По этой причине Эрдоган не смог противостоять стремлению евразийского "глубинного государства" возродить "опекающий" режим. Это был единственный способ защитить свою власть и избавиться от верховного суда. Евразийская "глубинная структура" с начала 2000-х годов искала возможность обретения права вето на решение военного и бюрократического аппарата (т.е. создания структуры опеки). По этой причине нужно было уйти от США и Европы.

После коррупционного скандала 17/25 декабря 2013 года Эрдоган ушел от процесса урегулирования курдского вопроса, что сделало его зависимым от "глубинного государства". Оно прибрало президента к рукам. Позднее 15 июля приумножило свои силы и под лозунгом "борьбы с политической реакцией" покончило (с помощью Эрдогана) со своей второй целью - движением "Хизмет", выступающим за честность и справедливость. Таким образом "глубинное государство" добилось всего, чего хотело, не испачкав при этом руки. Были нейтрализованы курдское политическое движение и правая общественная организация "Хизмет". Вместе с ними в рамках широчайшей репрессивной политики после разыгранной попытки государственного переворота были устранены либералы, социалисты, алевиты, ученые, журналисты, писатели - все люди, способные критиковать власть.

Турция фактически прекратила сотрудничество с США и НАТО. Отныне Вашингтон для Анкары является врагом. Турецкое правительство, как пропагандистская машина, не боится заявлять об этом на каждом углу и при каждом удобном случае настраивать общество на сжигание всех мостов с американцами. Можно состоять формально в НАТО или декларировать на словах партнерство, но в действительности этого нет. Ведущие мировые СМИ говорят о том, что опасность столкнуться лицом к лицу с армией США возрастает. Более того, на эти риски обращают внимание американские военные и гражданские должностные лица. В Турции же царит настроение "раздавим и не посмотрим", кажущееся крайне маловероятным и неразумным.

В 1990-е годы государством, которое приютило у себя Poised Hammer во время операции Provide Comfort, которое разрешило курдам провести запретную для полетов безопасную линию по своей территории, которое действовало совместно с Вашингтоном и воздушными силами союзников, была Турция. Турция, а не кто-то другой! Опять же, именно Анкара дала свое разрешение на создание на севере Сирии зоны безопасности для курдов совместно с американскими частями, а также позволила США под видом этого контролировать воздушное пространство. Что же изменилось? По какой причине Турция стала считать Соединенные Штаты своим врагом? Из-за оружия, которым американцы снабдили "Демократический союз"? Но разве не Анкара открыла свои границы силам иракского Курдистана, пешмерге, переправив их в Северную Сирию к "Демократическому союзу" через свою территорию, когда "Демократический союз" хотел взять на себя контроль в Кобани?

Внешняя политика и политика безопасности Турции определяется лишь на основе интересов Эрдогана и его приближенных. Она не берет за основу поиски геополитического или силового баланса. Именно в связи с этим политическая линия страны, которая не знает, чего она хочет и к чему стремится, постоянно изменяется. Геополитические условия остаются те же. Меняются внешнеполитические интересы, ожидания по безопасности. Мировые державы уже готовы извлекать выгоду из слабостей Турции. Точно так же, как это произошло с Великобританией и Францией после Первой мировой войны. Однако для правителей, которые сосредоточены на собственных интересах выживания, это не имеет никакого значения. Тот, кто едет в Ватикан, встречается с папой Римским и играет роль представителя полутора миллиардов мусульман, хочет услышать только аплодисменты, усыпляя народ иллюзией внутренней политики. В таких вот условиях Турция переживает свою "болезнь" на Ближнем Востоке.

После пережитой напряженности отношения между Анкарой и Вашингтоном вступили в фазу, когда их "уже невозможно починить". Теперь на место "общих ценностей" пришли "две страны со схожими интересами". Турция вступила в новую фазу с США, поговаривают о сценариях "горячих конфликтов". По причине операции в Африне, длящейся уже почти два месяца, турецко-американские отношения испортились еще больше. Судя по всему, напряжение между двумя столицами будет нарастать и дальше. Анкара хочет, чтобы Вашингтон вывел свои войска из Манбиджа. Американская сторона в свою очередь заявила о том, что они "останутся в Сирии надолго и не покинут Манбидж". США не меняют своих позиций.

Американское общество поддерживает курдов. Большая часть новостей в американских СМИ говорят о "жертвах среди гражданского населения" и о том, что "борьба Турции с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приносит вред". Еще одной темой является сближение Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным. Американские источники считают, что операция в Африне больше направлена на внутреннюю политику. Встречаются даже предположения о возможных досрочных выборах. Эрдоган, который рассматривает эти выборы как вопрос жизни и смерти, планирует набрать голоса на противостоянии американцам. Правящая Партия справедливости и развития готовится подать в суд на Вашингтон за оружие, предоставленное "Отрядам народной самообороны". Проправительственные турецкие СМИ пестрят "антиамериканской" риторикой.

Анкара усиливает напряжение по двум причинам. Первой причиной является "личные" счеты Эрдогана. Следует помнить о существовании Зарраба, сотрудничающего с прокурором, который "очень хочет" поделиться известной ему информацией. Второй причиной является важная деталь, о которой упоминали курдские источники (часто появлялась в заявлениях Салиха Мюслима): "Все доказательства, которые могут привести Эрдогана в международные суды, находятся в руках России и Соединенных Штатов". Захваченные члены Свободной сирийской армии (или другие иностранные боевики, собранные под крышами различных групп) могут поделиться некоторыми знаниями, способными поставить Анкару в трудное положение. Нет никакой гарантии, что действия Свободной сирийской армии или другие документы, связанные с Сирией, не будут опубликованы в будущем. В настоящий момент политическая конъюнктура может выступать во благо Эрдогана, но не следует забывать, что "союзники и враги" в нашей географии очень быстро меняются местами.

Однако несмотря на то, что напряженность между Анкарой и Вашингтоном выглядит так, как будто сотрудничество между странами может вот-вот оборваться, мы не раз были свидетелями того, как Эрдоган внезапно разворачивался на 180 градусов. А потому враждебная в отношении США риторика может очень быстро смениться на дружественную.

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521840240
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  