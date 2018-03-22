Очередная попытка урегулирования ситуации в Афганистане, - А.Ниязматов

00:22 24.03.2018 Очередная попытка урегулирования ситуации в Афганистане



Присутствие США в Афганистане за 17 лет вооруженного противостояния не привело к значимым результатам по установлению мира и стабильности в этой стране



В столице Узбекистана проходит подготовка к международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая пройдет в Ташкенте 26-27 марта.



Обстановка в Афганистане является одной из самых острых региональных и глобальных проблем. Узбекистан, который граничит со всеми странами Центральной Азии, в том числе с Афганистаном, непосредственно заинтересован в том, чтобы регион стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства.



В 2018-2019 годах в Афганистане ожидаются значительные политические события - парламентские и президентские выборы. Их успех будет напрямую зависеть от участия всех политических сил и афганской общественности в избирательном процессе. Именно вопрос консолидации этих политических сил призван решить предстоящий в Ташкенте форум.



Анализ ситуации в Афганистане



Сегодня, 23 марта, в Ташкенте состоялась пресс-конференция, на которой выступили ведущие узбекистанские аналитики по ситуации в Афганстане. Спикеры, в частности, рассмотрели ситуацию с конфронтацией сил в Афганистане за последние 40 лет и разделили ее на три этапа.



Первый этап начала конфронтации связан с введением ограниченного контингента советских войск в декабре 1979 года, после которого началось обострение общественно-политической ситуации в этой стране вплоть до 1989 года. По сути, это был один из периодов гражданского вооруженного противостояния агрессору. Однако во время нахождения советских войск в Афганистане в этой стране было образовано легитимное правительство, осуществлялась широкомасштабная помощь экономике Афганистана со стороны СССР.



После вывода советских войск из Афганистана в феврале 1989 года обстановка в этой стране резко обострилась.



Тогдашнему президенту Афганистана Наджибулле в условиях нарастания влияния вооруженной оппозиции удалось удержаться у власти в течении лишь трех лет. После развала СССР в 1991 году в условиях прекращения помощи со стороны СССР президент Наджибулла весной 1992 года был вынужден уйти в отставку. Власть в стране перешла к представителям оппозиции во главе с новым президентом Бурханутдином Раббани.



Второй этап обострения напряженности в Афганистане обусловлен с появлением на военно-политической карте Афганистана движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зарождение которого происходило на юге страны, в провинции Кандагар. Изначально немногочисленное движение стремительно набирало силу и пополнялось новыми сторонниками. В 1995 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже контролировали половину территории Афганистана, под их властью находился весь юг страны. В сентябре 1996 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили афганскую столицу и провозгласили Афганистан исламским эмиратом.



В оппозиции к новому режиму были лидеры и сторонники прежнего режима правительства Раббани, активное противостояние которых с движением Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) длилось в период с 1996 по 2001 годы.



Следует отметить, что объединенными усилиями прежнего правительства и его сторонников, именовавшихся "Северным альянсом" и признаваемых международным сообществом, удалось остановить продвижение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на север страны. Таким образом, к началу 1997 года в Афганистане сложился своеобразный "статус кво", когда ни одна из сторон не могла взять под свой контроль всю территорию страны.



"Очевидно, что нестабильность в ИРА в 90-е годы привела к возникновению в Центральной Азии устойчивых источников угроз и вызовов, в том числе терроризма, религиозного экстремизма, наркобизнеса и незаконной торговли оружием", - отметил в своем выступлении экс-глава МИД Узбекистана, директор Института международных и межрегиональных исследований Владимир Норов.



Он указал, что в этих условиях Узбекистан выступил с рядом инициатив по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, "в том числе о создании под эгидой ООН контактно-согласительной группы "Соседи и друзья Афганистана в виде "6+2" (страны, непосредственно граничащие с Афганистаном, а также США и Россия)".



21 сентября 1998 года в Нью-Йорке была организована встреча высокого уровня группы "6+2", по итогам которой был принят документ "Пункты общего понимания" по афганскому вопросу.



19-20 июля состоялась Ташкентская встреча высокого уровня группы "6+2" под эгидой ООН.



Что важно, во встрече приняли участие основные противоборствующие стороны афганского конфликта - представители "Северного Альянса" и движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Участниками Ташкентской встречи был достигнут международный консенсус по части понимания бесперспективности силовых методов разрешения афганского конфликта. Стороны отметили, что дальнейшее углубление ситуации можно предотвратить только совместными энергичными усилиями всего мирового сообщества.



Также отмечалась важность создания в этой стране полиэтнического, широко представительного коалиционного правительства.



По итогам встречи была подписана Ташкентская декларация об основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афганистане, которая закрепила основные направления и этапы переговорного процесса между противоборствующими сторонами, а также схему и формы его осуществления.



Ташкентская декларация остается до сегодняшнего дня единственным официальным документом, согласованным и принятым всеми внутриполитическими силами Афганистана.



Третий этап афганского конфликта спикеры конференции связывают с военной операцией международной коалиции во главе с США после терактов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года.



Однако 17 последующих лет вооруженного противостояния не привели к значимым результатам по установлению мира и стабильности в этой стране. Более того, в Афганистане начала появляться деструктивная сила, так называемое "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



При этом если "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является преимущественно пуштунским движением и его лидеры никогда не ставили перед собой экспансионистких задач, то ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится к созданию всемирного халифата.



Как отметил Норов, за прошедшее десятилетие инициативы по мирному урегулированию афганской проблемы носили самый разнообразный характер.



"Среди таких можно назвать трехсторонние переговоры между ИРА, Пакистаном (ИРП) и Турцией, ИРА, ИРП и Великобританией, двусторонние ИРА-ИРП), различные диалоговые площадки в Катаре и других арабских странах, встречу Международной контакной группы в Осло, работу квартета "Афганистан - США - Китай - Пакистан" и другие", - указал экс-глава МИД Узбекистана.



Экономическая выгода от мира в Афганистане



Одной из целей проведения Ташкентом конференции по Афганистану, помимо политического урегулирования в этой стране, также являются экономические выгоды.



"Мирный Афганистан способен обеспечить наикратчайший выход государствам Центральной Азии к портам Индийского океана и Персидского залива, соединить Индию, Иран и Пакистан с рынками Европы и Ближнего Востока", - отметил в своем выступлении представитель МИД Узбекистана Атабек Акбаров.



Кроме того, на территории Афганистана находятся месторождения нефти, газа, цветных металлов, в разработке которых хочет принять участие Узбекистан.



"Международное сообщество все больше осознает невозможность решения афганской проблемы военным путем, важность мирных переговоров с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддержки интеграции Афганистана в торгово-экономические и инфраструктурные связи с государствами региона", - отметил Акбаров.



В целом предстоящая конференция является неотъемлемой частью общей стратегии Узбекистана по обеспечению региональной безопасности. В то же время он призван стать логическим продолжением усилий международного сообщества в этом направлении.



На церемонии открытия конференции выступят президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Афганистана Ашраф Гани.



По состоянию на 23 марта свое участие также подтвердили специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, спецпредставитель генсека ООН - глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, главы МИД России, Турции, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, заместители глав внешнеполитических ведомств США, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Туркменистана, спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара. Ожидается также участие высоких делегаций из НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.



Главной целью конференции является выражение консолидированной позиции на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без выдвижения каких-либо предварительных условий.



По итогам конференции планируется принять Ташкентскую декларацию, которая должна стать основным результатом форума.



Абу-Али Ниязматов Источник - REGNUM

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