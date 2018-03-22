Шпана у власти. Первого Кыр-вице-премьера Шадиева таскают на допросы в ГКНБ. За подделку бумаг

22:33 23.03.2018 В ГКНБ 22 марта был вызван на допрос первый вице-премьер министр Аскарбек Шадиев. Об этом АКИpress сообщили источники в правоохранительных органов.



Данную информацию подтвердили в пресс-службе ГКНБ.



По данным пресс-службы, А.Шадиев допрошен в рамках возбужденного уголовного дела по факту присвоения бюджетных денежных средств с использованием поддельных документов заведующим отделом комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым и другими лицами.



Так, 15 сентября 2017 года на основании письма председателя комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности А.Шадиева, адресованного на имя спикера ЖК Чыныбая Турсунбекова, из кассы Управления делами ЖК Закирову были выданы денежные средства в 2 млн 61 тыс. (30 тыс. долларов), предназначенные для вручения премии имени Ч.Айтматова.



10 февраля 2018 года А.Закирову было предъявлено обвинение в присвоении бюджетных денежных средств с использованием поддельных документов. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время следствие проводит мероприятия по установлению соучастников А.Закирова, в том числе проверяется версия о возможной причастности других должностных лиц ЖК к незаконному выделению денежных средств, предназначенных к вручению премии им.Ч.Айтматова.



По уголовному делу проводится следствие. Источник - svodka.akipress.org

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