 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.03.2018
21:44  Корейская оттепель? - Дм.Мельников
21:32  Как остановить шиитов. Саудовская Аравия нацеливается на Иран, - Д.Нефедов
19:47  В Киеве спецназ МВД занял базы и разоружил бандеровские "Нацкорпус" и "Азов". Как котят
19:42  Французские феминистки требуют закрыть 1-й в мире кукольный бордель
19:30  Китай выставляет США свой список контр-санкций. Вот как надо, а не сопли жевать!
19:26  Турция передумала выдавать на родину тадж-оппиков из "Группы 24" Зафара и Шарипова
19:10  Аркадаг посадит сына Сердара спикером в Парламент нового созыва. Подросла детинушка
19:01  Российские подкрепления в Сирии: наступил ли час большого пожара? - Самир Фазаа
18:56  Незрелый деспот Макрон разжигает легко воспламеняющуюся Францию, - Le Figaro
18:55  Экс-модель Playboy Карен Макдугал рассказала подробности 10-месячного романа с Трампом, - New York Times
18:21  Эрдоган изгоняет американцев из Сирии, грозя Третьей мировой, - З.Караев
17:34  "Критическая ситуация особенно наблюдается в горных регионах страны, составляющих 93% общей территории..", - речь Рахмона на банкете в Нью-Йорке
17:29  Идейные голодранцы. Компартия Китая профинансировала грантом правящую в Киргизии соц-дем. партию
17:26  Дело Кадырова. В Ташкенте за сутки арестовано 25 действующих и бывших сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой
17:22  Красота писаная, или Каракумский Жюль Верн. Аркадаг дописывает свою 33 книгу
17:12  Террористы-джихадисты захватили заложников в Требе (юг Франции), троих уже расстрелял
15:05  Ушел из жизни известный казахстанский адвокат Серик Сарсенов
11:40  Дело - труба. Газификация Астаны, - Петр Своик
11:39  Почему мусульмане недолюбливают Навруз
11:36  Британцы о деле Скрипаля: Это так удобно, когда говорят, что во всем виноваты русские, - Д.Асламова
08:21  Журналист Давлетгильдеев обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах. Проказник
08:20  Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак арестован по подозрению в коррупции
08:16  Да здравствует абдрахмановщина! Памяти главы правительства КирАССР, - А.Тузов
08:13  Президент Жээенбеков знает куда вложить деньги кыр-мигрантов, - "ВБ"
07:28  Индо-Тихоокеанский фронт: на геополитической карте появился новый регион , - Антон Цветов
06:49  Сможет ли Трамп победить в "торговой войне"? Пример из истории заставляет задуматься, - Чжао Шутин
06:41  Савченко доскакалась: Революция гiдности взяла ее в клещи, - "СП"
06:36  Facebook за 2 дня потерял лицо и $65 млрд. Данные 50 млн подписчиков сети могли быть использованы в политических целях
06:32  Ну как не порадеть... Михаил Путин (племяш) получает супер-вкусную должность завхоза "Газпрома"
06:29  За стали. Россия и Китай вместе поборются в ВТО с американскими пошлинами, - "Къ"
06:27  Где Вашингтон может нанести следующий удар, - А.Храмчихин
06:23  Китайская армия: скрытая угроза, - А.Шлындов
06:18  Союз с Ираном и РФ теряет для Турции значение, - И.Субботин
06:09  "Буревестник", "Пересвет" и "Посейдон". Выбраны названия для новейшего российского оружия
00:59  Вдохновение Верещагина. Живопись и война по-туркестански
00:58  Путин: левый поворот. Без модернизации у России нет будущего, - М.Хазин
00:01  Раз – басмач, два – басмач. В Киргизии снова вспомнили о местных героях Гражданской войны, - А.Мамараимов
Четверг, 22.03.2018
20:51  Субмарина ВМС США Hartford, отрабатывая учебную атаку РФ, наглухо вмерзла в лед Арктики (видео)
20:47  "Это только начало...". Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая
17:30  Алюминиевые огурцы на брезентовом поле... Сотни тысяч туркмен добровольно выгнали на "зеленый" субботник
17:24  "Песец" и "Трампогон". На сайте МО РФ vote.mil.ru заканчивается голосование по выбору названия новым видам рос-оружия
16:33  В Кабуле взорвана навруз-демонстрация шиитов - 32 погибших
15:19  Таджик Исхак Рахгузар возглавил афганскую провинцию Балх
14:23  УкрРада лишает мандата депутатку "Пулю" (Н.Савченко). Как российскую шпионку, террористку и гос-заговорщицу
13:05  Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию, - Глеб Павловский
13:02  "С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков
12:58  "Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом
12:39  Кредитуй, не кредитуй... ЕвразБанк выделил на "инвест-проекты" (прокорм трайбо-элиты) Киргизии еще $50 млн
12:12  Пенсия для кыр-мигранта в России, - "ВБ"
12:09  Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
11:54  Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как остановить шиитов. Саудовская Аравия нацеливается на Иран, - Д.Нефедов
21:32 23.03.2018

Саудовская Аравия нацеливается на Иран с Кавказа

Как далеко продвинется взаимодействие Эр-Рияда и Баку?

Активная региональная политика Королевства Саудовская Аравия, направленная не только на решение задач внутреннего развития, но и на противостояние "шиитской экспансии Ирана", понемногу захватывает Кавказ. В фокусе внимания правящего королевского дома, фактически возглавляемого наследником престола Мохаммедом бин Сальманом, – прежде всего Азербайджанская Республика с ее протяженной границей с Ираном и непростыми с ним отношениями. Если Баку опасается роста влияния Ирана среди азербайджанских шиитов, то Тегеран периодически сталкивается с проявлениями автономистских настроений среди части тюркоязычного населения трех северо-восточных останов (Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Ардебиль).

Саудовская Аравия одной из первых признала в 1991 году независимость Азербайджана. Согласно отчету Всемирного комитета исламского спасения Королевства Саудовская Аравия, только в период с 1993 по 1997 г. комитет оказал помощь в строительстве и восстановлении более 220 мечетей в Азербайджане. В 2004 году было объявлено о создании в Баку саудовского культурного центра. Впрочем, тогда экономическое сотрудничество значительного развития не получило: общая доля саудовских групп "Дельта" и "Нимр" в капитале консорциума по разработке нефтяных месторождений Азери – Чыраг – Гюнешли не превышала 1,68 %.

В последние годы саудовско-азербайджанские контакты стали развиваться по нарастающей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приезжал в Эр-Рияд в 2015 и 2017 гг.; прошлогодний его визит был приурочен к саммиту с участием президента Дональда Трампа. Не менее интересно и посещение год назад берегов Каспия с целью участия в "Глобальном бакинском форуме" принца Турки аль-Фейсала, бывшего директора Службы общей разведки королевства. Этот серый кардинал саудовской политики известен, в частности, активной работой с представителями этноконфессиональных меньшинств Ирана. В похожем русле действуют и американцы: так, в прошлом году близкий к администрации Трампа Hudson Institute провел семинар под названием "The Iranian Mosaic: The Struggle of Minorities for Pluralism and Federalism in Iran" с участием белуджей, курдов, арабов Хузестана и ряда "азербайджанских" радикальных группировок.

Турки аль-Фейсал и Ильхам Алиев. Баку, май 2017 г.

Турки аль-Фейсал и Ильхам Алиев. Баку, май 2017 г. Фото: АзерТадж

Помимо поддержки Баку в нагорно-карабахском вопросе, Саудовская Аравия заинтересована в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном. Кроме того, в прошлом году достоянием общественности стали публикации болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой об участии самолетов государственной авиакомпании Азербайджана Silk Way Airlines в перевозке в Саудовскую Аравию оружия для сирийских боевиков и войны в Йемене. Silk Way Airlines предлагала частным компаниям, предприятиям по производству оружия и военным структурам доставку вооружений под прикрытием дипломатических рейсов, освобождаемых от проверок, летной документации и налогов. Менее чем за три года были совершены как минимум 350 таких рейсов, доставивших на Ближний Восток десятки тонн вооружений стоимостью около 1 млрд долл. Среди основных партнеров азербайджанской авиакомпании – американское командование специальных операций.

Самолеты азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, участвовавшие в доставке вооружений на Ближний Восток.

Оружие для сирийских террористов перебрасывалось в Саудовскую Аравию в том числе и самолетами азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines

Самолеты азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, участвовавшие в доставке оружия и боеприпасов на Ближний Восток. Фото: trud.bg

Прошлый год дал импульс саудовско-азербайджанскому взаимодействию и в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, финансов, информационно-коммуникационных технологий, логистики, нефтехимии, медицинской промышленности. Меры, принятые правительством Азербайджана, включая облегчение визового режима, создали благоприятные условия для туристов из Саудовской Аравии, количество которых планируется увеличить до 20 тысяч в год, в том числе благодаря прямому воздушному сообщению.

В минувшем январе на полях Давосского форума президент Ильхам Алиев встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. В начале февраля Баку посетила делегация саудовского военного ведомства во главе с генерал-майором Али бен Ибрагимом аль-Фаввазом. В ходе встреч с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, согласно официальной информации, обсуждались перспективы военного сотрудничества, проблемы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны вновь констатировали общность позиций в вопросе о Нагорном Карабахе.

Эр-Рияд пытается убедить Баку в существовании "иранской угрозы". По информации региональных СМИ, официальные лица Саудовской Аравии предупредили своих коллег в Баку о том, что иранское влияние якобы "превратит Азербайджан в кавказскую версию Ирака". Здесь содержится намек на шиитско-суннитское противостояние, хотя не "происки Сефевидов", а начавшееся 15 лет назад американское вторжение в Ирак с последующей оккупацией этой страны посеяло этноконфессиональную рознь и привело к появлению радикальных террористических группировок. Азербайджан, несмотря на социально-экономические проблемы и наличие радикальных исламистских настроений, пока демонстрирует стабильность, но как долго удастся ее сохранить при воздействии на республику извне? Согласно источникам, Саудовская Аравия и Азербайджан заключили соглашение в сфере безопасности, включающее вопрос о статусе азербайджанского меньшинства в северном Иране; упоминается в этом документе и о необходимости укрепления национальной идентичности иранских азербайджанцев, страдающих якобы от "расизма и дискриминации" со стороны персов.

Здесь уместны некоторые примеры. Так, деятельность открытого два года назад в Эрбиле саудовского консульства, направленная на иранских курдов, наталкивается на регулярные протесты Тегерана. В конце 2017 года иранские спецслужбы уничтожили в районе Чалдыран Западного Азербайджана (остан на западе ИРИ) террористическую ячейку, связанную "с силами глобального высокомерия" (так в некоторых иранских СМИ обозначаются США и их региональные союзники). Представители Корпуса стражей исламской революции периодически заявляют об уничтожении засылаемых в Иран с подачи Саудовской Аравии диверсионно-террористических групп.

21 февраля представительная делегация силовых структур Азербайджана побывала с визитом в Саудовской Аравии. Итогом переговоров министров внутренних дел Рамиля Усубова и принца Абдулазиза бин Сауд бин Найефа стали протокол о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и ряд других документов. Обсуждалось также сотрудничество служб безопасности, в том числе в плане упрощения процедуры получения единой электронной визы для саудовских граждан сроком на 30 суток. Менее известны контакты по линии военных ведомств, санкционированные министром обороны и наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом, с обсуждением военно-технического сотрудничества, совместных учений, образовательных программ, взаимодействия оборонно-промышленных комплексов двух стран. Кроме того, в Эр-Рияде побывал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, который в интервью телеканалу "Аль-Ихбария" заявил о "большом потенциале" в отношениях Баку и Эр-Рияда и о том, что "в предстоящий период будут приняты необходимые меры для дальнейшего расширения связей и повышения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства", включая саудовские инвестиции в экономику Азербайджана.

Примечательно, что одновременно с визитом высокой азербайджанской делегации в Саудовскую Аравию в Баку прошли переговоры министров обороны Азербайджана и Ирана. В Тегеране не скрывают обеспокоенности попытками саудитов (как и Израиля) распространить соперничество с Ираном на Кавказ, и в частности в Азербайджан. По мнению иранских авторов, это может привести к "ливанизации" Азербайджана и превращению его в "периферийный" регион со значительным присутствием внешних сил, нацеленных на противостояние Исламской Республике. События 2015 года в поселке Нардаран на Апшероне, одном из оплотов местного шиизма, несмотря на поиски "иранского следа", имели преимущественно внутреннюю подоплеку, став отражением непростых религиозно-политических процессов в Азербайджане.

10 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного министра Саудовской Аравии по делам Персидского залива Тамера аль-Сабхана, известного линией на жесткое противостояние "иранской экспансии". Глава Центра прикладной политики при Западном Каспийском университете в Баку Эльхан Шахиноглу полагает, что Азербайджан не вмешивается во внутренние дела Ирана, но не может оставаться равнодушным к судьбе проживающих в Иране тюркоязычных граждан. В то же время в Израиле, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах антииранские планы администрации США встречают понимание. Теперь к этим странам стремятся добавить Азербайджан, граничащий на Северном Кавказе с Россией.

Пока сложно сказать, как далеко зайдет саудовско-азербайджанское взаимодействие. Однако некоторые его формы могут привести к дополнительным осложнениям в диалоге Баку не только с Тегераном, но также с Москвой и даже, возможно, с Анкарой.
Дмитрий НЕФЕДОВ | 21.03.2018 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521829920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  