Как остановить шиитов. Саудовская Аравия нацеливается на Иран, - Д.Нефедов

21:32 23.03.2018 Саудовская Аравия нацеливается на Иран с Кавказа



Как далеко продвинется взаимодействие Эр-Рияда и Баку?



Активная региональная политика Королевства Саудовская Аравия, направленная не только на решение задач внутреннего развития, но и на противостояние "шиитской экспансии Ирана", понемногу захватывает Кавказ. В фокусе внимания правящего королевского дома, фактически возглавляемого наследником престола Мохаммедом бин Сальманом, – прежде всего Азербайджанская Республика с ее протяженной границей с Ираном и непростыми с ним отношениями. Если Баку опасается роста влияния Ирана среди азербайджанских шиитов, то Тегеран периодически сталкивается с проявлениями автономистских настроений среди части тюркоязычного населения трех северо-восточных останов (Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Ардебиль).



Саудовская Аравия одной из первых признала в 1991 году независимость Азербайджана. Согласно отчету Всемирного комитета исламского спасения Королевства Саудовская Аравия, только в период с 1993 по 1997 г. комитет оказал помощь в строительстве и восстановлении более 220 мечетей в Азербайджане. В 2004 году было объявлено о создании в Баку саудовского культурного центра. Впрочем, тогда экономическое сотрудничество значительного развития не получило: общая доля саудовских групп "Дельта" и "Нимр" в капитале консорциума по разработке нефтяных месторождений Азери – Чыраг – Гюнешли не превышала 1,68 %.



В последние годы саудовско-азербайджанские контакты стали развиваться по нарастающей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приезжал в Эр-Рияд в 2015 и 2017 гг.; прошлогодний его визит был приурочен к саммиту с участием президента Дональда Трампа. Не менее интересно и посещение год назад берегов Каспия с целью участия в "Глобальном бакинском форуме" принца Турки аль-Фейсала, бывшего директора Службы общей разведки королевства. Этот серый кардинал саудовской политики известен, в частности, активной работой с представителями этноконфессиональных меньшинств Ирана. В похожем русле действуют и американцы: так, в прошлом году близкий к администрации Трампа Hudson Institute провел семинар под названием "The Iranian Mosaic: The Struggle of Minorities for Pluralism and Federalism in Iran" с участием белуджей, курдов, арабов Хузестана и ряда "азербайджанских" радикальных группировок.



Турки аль-Фейсал и Ильхам Алиев. Баку, май 2017 г.



Турки аль-Фейсал и Ильхам Алиев. Баку, май 2017 г. Фото: АзерТадж



Помимо поддержки Баку в нагорно-карабахском вопросе, Саудовская Аравия заинтересована в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном. Кроме того, в прошлом году достоянием общественности стали публикации болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой об участии самолетов государственной авиакомпании Азербайджана Silk Way Airlines в перевозке в Саудовскую Аравию оружия для сирийских боевиков и войны в Йемене. Silk Way Airlines предлагала частным компаниям, предприятиям по производству оружия и военным структурам доставку вооружений под прикрытием дипломатических рейсов, освобождаемых от проверок, летной документации и налогов. Менее чем за три года были совершены как минимум 350 таких рейсов, доставивших на Ближний Восток десятки тонн вооружений стоимостью около 1 млрд долл. Среди основных партнеров азербайджанской авиакомпании – американское командование специальных операций.



Самолеты азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, участвовавшие в доставке вооружений на Ближний Восток.



Оружие для сирийских террористов перебрасывалось в Саудовскую Аравию в том числе и самолетами азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines



Самолеты азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, участвовавшие в доставке оружия и боеприпасов на Ближний Восток. Фото: trud.bg



Прошлый год дал импульс саудовско-азербайджанскому взаимодействию и в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, финансов, информационно-коммуникационных технологий, логистики, нефтехимии, медицинской промышленности. Меры, принятые правительством Азербайджана, включая облегчение визового режима, создали благоприятные условия для туристов из Саудовской Аравии, количество которых планируется увеличить до 20 тысяч в год, в том числе благодаря прямому воздушному сообщению.



В минувшем январе на полях Давосского форума президент Ильхам Алиев встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. В начале февраля Баку посетила делегация саудовского военного ведомства во главе с генерал-майором Али бен Ибрагимом аль-Фаввазом. В ходе встреч с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, согласно официальной информации, обсуждались перспективы военного сотрудничества, проблемы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны вновь констатировали общность позиций в вопросе о Нагорном Карабахе.



Эр-Рияд пытается убедить Баку в существовании "иранской угрозы". По информации региональных СМИ, официальные лица Саудовской Аравии предупредили своих коллег в Баку о том, что иранское влияние якобы "превратит Азербайджан в кавказскую версию Ирака". Здесь содержится намек на шиитско-суннитское противостояние, хотя не "происки Сефевидов", а начавшееся 15 лет назад американское вторжение в Ирак с последующей оккупацией этой страны посеяло этноконфессиональную рознь и привело к появлению радикальных террористических группировок. Азербайджан, несмотря на социально-экономические проблемы и наличие радикальных исламистских настроений, пока демонстрирует стабильность, но как долго удастся ее сохранить при воздействии на республику извне? Согласно источникам, Саудовская Аравия и Азербайджан заключили соглашение в сфере безопасности, включающее вопрос о статусе азербайджанского меньшинства в северном Иране; упоминается в этом документе и о необходимости укрепления национальной идентичности иранских азербайджанцев, страдающих якобы от "расизма и дискриминации" со стороны персов.



Здесь уместны некоторые примеры. Так, деятельность открытого два года назад в Эрбиле саудовского консульства, направленная на иранских курдов, наталкивается на регулярные протесты Тегерана. В конце 2017 года иранские спецслужбы уничтожили в районе Чалдыран Западного Азербайджана (остан на западе ИРИ) террористическую ячейку, связанную "с силами глобального высокомерия" (так в некоторых иранских СМИ обозначаются США и их региональные союзники). Представители Корпуса стражей исламской революции периодически заявляют об уничтожении засылаемых в Иран с подачи Саудовской Аравии диверсионно-террористических групп.



21 февраля представительная делегация силовых структур Азербайджана побывала с визитом в Саудовской Аравии. Итогом переговоров министров внутренних дел Рамиля Усубова и принца Абдулазиза бин Сауд бин Найефа стали протокол о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и ряд других документов. Обсуждалось также сотрудничество служб безопасности, в том числе в плане упрощения процедуры получения единой электронной визы для саудовских граждан сроком на 30 суток. Менее известны контакты по линии военных ведомств, санкционированные министром обороны и наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом, с обсуждением военно-технического сотрудничества, совместных учений, образовательных программ, взаимодействия оборонно-промышленных комплексов двух стран. Кроме того, в Эр-Рияде побывал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, который в интервью телеканалу "Аль-Ихбария" заявил о "большом потенциале" в отношениях Баку и Эр-Рияда и о том, что "в предстоящий период будут приняты необходимые меры для дальнейшего расширения связей и повышения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства", включая саудовские инвестиции в экономику Азербайджана.



Примечательно, что одновременно с визитом высокой азербайджанской делегации в Саудовскую Аравию в Баку прошли переговоры министров обороны Азербайджана и Ирана. В Тегеране не скрывают обеспокоенности попытками саудитов (как и Израиля) распространить соперничество с Ираном на Кавказ, и в частности в Азербайджан. По мнению иранских авторов, это может привести к "ливанизации" Азербайджана и превращению его в "периферийный" регион со значительным присутствием внешних сил, нацеленных на противостояние Исламской Республике. События 2015 года в поселке Нардаран на Апшероне, одном из оплотов местного шиизма, несмотря на поиски "иранского следа", имели преимущественно внутреннюю подоплеку, став отражением непростых религиозно-политических процессов в Азербайджане.



10 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного министра Саудовской Аравии по делам Персидского залива Тамера аль-Сабхана, известного линией на жесткое противостояние "иранской экспансии". Глава Центра прикладной политики при Западном Каспийском университете в Баку Эльхан Шахиноглу полагает, что Азербайджан не вмешивается во внутренние дела Ирана, но не может оставаться равнодушным к судьбе проживающих в Иране тюркоязычных граждан. В то же время в Израиле, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах антииранские планы администрации США встречают понимание. Теперь к этим странам стремятся добавить Азербайджан, граничащий на Северном Кавказе с Россией.



Пока сложно сказать, как далеко зайдет саудовско-азербайджанское взаимодействие. Однако некоторые его формы могут привести к дополнительным осложнениям в диалоге Баку не только с Тегераном, но также с Москвой и даже, возможно, с Анкарой.

Дмитрий НЕФЕДОВ | 21.03.2018 | Источник - fondsk.ru

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