В Киеве спецназ МВД занял базы и разоружил бандеровские "Нацкорпус" и "Азов". Как котят

19:47 23.03.2018 Обыски в Нацкорпусе: стали известны подробности



Полиция провела обыск на базе Азова и Нацкорпуса



Бойцы Азова и Национального корпуса заблокировали на своей базе в Киеве спецназовцев, которые пытались провести там обыск. Однако, позже вынуждены были отступить.



В пятницу, 23 марта, спецназ пришел с обысками на базу Азова и Национального корпуса. После потасовки с бойцами, они изъяли оргтехнику, документы и две боевые гранаты сообщает ТСН.



Директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что обыск был санкционированным.



"Проводят проверку фактов возможного завладения имуществом ЧАО Атек на 54 миллиона гривен. Проводят выемку документов", - сообщил Тракало.



Руководитель Нацкорпуса описал последствия обысков:



"Они проводили обыски, вот сейф, здесь уже ничего нет. Здесь были документы, бумаги и награды, которые я раздаю - внутренние. Кубки, премии, ничего нет, все забрали. Нет компьютера, есть все шнуры, мышка, но нет самого компьютера", - показывает офис руководитель центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов.



Как сообщалось, в этот день также НАБУ провело обыски в банке Финансовая инициатива. Источник - korrespondent.net

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