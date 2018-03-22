Французские феминистки требуют закрыть 1-й в мире кукольный бордель

19:42 23.03.2018 Бордель уже обыскивала полиция и не обнаружила никаких нарушений закона.



Парижские власти рассмотрят жалобы на первый французский бордель с секс-куклами вместо проституток. Об этом сообщила французская версия новостного портала The Local.



Жалобы, призывающие к закрытию заведения, подали феминистки, отметившие, что бордель пропагандирует культуру насилия.



""Разве мы можем оправдывать существование бизнеса, который основан на симулировании изнасилования женщин?" - отметила представительница движения за права женщин Лоррэн Кестю (Lorraine Questiaux)."



"Однако полицейские отказываются считать подобное соитие изнасилованием: "Нельзя обвинить мужчину в изнасиловании куклы. Это сопоставимо с тем, что женщина написала бы жалобу на дилдо"."



Бордель уже обыскивала полиция и не обнаружила никаких нарушений закона. Также они отметили, что заведение не представляет опасности для общественного порядка.



По документам бордель оформлен как игровой центр.



Клиенты могут взять напрокат одну из четырех кукол, чьи фотографии предоставлены на сайте. Адрес заведения не указан: клиенту придется внести предоплату, чтобы получить инструкции, как туда добраться. Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро, за два часа придется отдать 149 евро. Доплатив 19 евро, можно получить шлем виртуальной реальности. Парам придется заплатить 120 евро за час, к тому же каждый клиент должен оставлять сто евро в залог по прибытии. Источник - Lenta.ru

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