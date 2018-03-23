 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай выставляет США свой список контр-санкций. Вот как надо, а не сопли жевать!
19:30 23.03.2018

Китай готовит ответный список

В Пекине рассматривают возможность введения пошлин на ввоз американских товаров

Китай может ввести пошлины на 128 американских товаров, импорт которых в страну в 2017 году составил $3 млрд - список сегодня опубликован Министерством коммерции КНР. Речь идет о фруктах и сухофруктах, вине и стальных трубах (для которых пошлина может составить 15%), а также о свинине и переработанном алюминии (25%). Такие меры в Пекине объясняют необходимостью компенсировать убытки из-за вводимых Вашингтоном пошлин на алюминий и сталь.

В качестве ответа на введение США пошлины на сталь и алюминий Китай сегодня объявил о том, что рассматривает возможность введения пошлин на 128 товаров, импортируемых из США. Как следует из сообщения, размещенного на сайте Министерства коммерции КНР, такие меры принимаются "для того, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий".

Напомним, в четверг Вашингтон приостановил введение пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) против практически всех основных партнеров, кроме Москвы и Пекина: предполагается, что пошлины будут действовать в течение длительного времени и вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". Вместе с тем президент США Дональд Трамп поручил офису торгового представителя США опубликовать в течение двух недель список из 1,3 тыс. товаров, которых коснутся новые ограничения на импорт из Китая. Повышение пошлин может затронуть ввоз на сумму до $60 млрд и преимущественно будет касаться высокотехнологичных товаров. В Китае ранее обещали "принять все необходимые меры для защиты своих законных интересов", однако до этого Пекин заявлял об изучении вариантов обжалования ранее введенных США защитных пошлин на поставки солнечных панелей (всего на $1,9 млрд).

В своем сообщении Министерство коммерции Китая отмечает, что такие меры США нарушают правила ВТО и не соответствуют требованиям "исключения в рамках мер безопасности".

Фактически, считают в ведомстве, это представляет собой гарантийные защитные меры и серьезно нарушает интересы Китая. "Китай настойчиво призывает США как можно скорее устранить озабоченности Пекина (относительно ущерба от введения новых пошлин США), посредством диалога и переговоров урегулировать имеющиеся разногласия, а также избегать нанесения ущерба сотрудничеству Китая и США в целом",- говорится в заявлении.

Почему США подготовили новые ограничения в торговле с Китаем
Почему США подготовили новые ограничения в торговле с Китаем

Речь идет о 128 наименованиях американских товаров, импорт которых в Китай в 2017 году составил $3 млрд. В перечне товары разделяются на две группы в зависимости от предполагаемого размера пошлины. В первую группу вошли 120 наименований, импорт которых принес США $977 млн - для этих товаров, среди которых фрукты (например, бананы, инжир, ананасы, гуава, авокадо, манго, хурма), сухофрукты (в частности, курага, чернослив), вино, женьшень и бесшовные стальные трубы, пошлина может составить 15%. Вторая группа состоит их всего восьми наименований товаров, однако объем их импорта в Китай уже внушительнее - почти $2 млрд. Речь идет, в частности, о свинине и продуктах из свинины, переработанном алюминии - на эти товары могут быть введены пошлины в 25%. Представленный список пока не окончательный: ведомство до 31 марта ждет предложения органов власти и бизнес-сообщества.

"Китайская сторона подготовила список товаров, по которым будет приостановлено действие равных концессий, и если Китай и США не смогут в установленный срок достигнуть компенсационного торгового соглашения, то Китай воспользуется своим правом и отменит действие концессий на первую группу товаров",- заявляют в Министерстве коммерции Китая. Вместе с тем в Пекине намерены тщательно изучить негативное влияние принятых Вашингтоном мер - после этого могут быть введены пошлины и на вторую группу товаров. Также Китай оставляет за собой право скорректировать принимаемые меры в соответствии с фактическими рыночными условиями и правилами ВТО.

Как инвесторы готовятся к торговым войнам
Как инвесторы готовятся к торговым войнам

Реакция азиатского рынка оказалась резко негативной. По данным агентства Bloomberg, сегодня японский индекс Nikkei 225 обвалился на 4,5%, до отметки 20,6 тыс. пунктов, вернувшись к значениям октября прошлого года. Корейский индекс Hang Seng потерял 2,5%, откатившись до отметки 30,3 тыс. пунктов. Китайский индекс Shanghai Composite в ходе торгов опускался на 4,7%, а закрылся на отметке 3263,5 пункта, что на 3,4% ниже закрытия предыдущего дня. Отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций компаний. Потери у всех компаний, связанных с торговлей, финансами, страхованием, сырьем, промышленностью. Несут потери и российские компании. Так, акции российской алюминиевой компании Rusal в ходе торгов на гонконгской бирже падали в цене на 6,8%, на закрытии остановились на 4,4% ниже значения четверга.

Евгения Крючкова, Вероника Горячева
23.3.18

Источник - kommersant.ru
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