Турция передумала выдавать на родину тадж-оппиков из "Группы 24" Зафара и Шарипова

19:26 23.03.2018 Свердлов: Арестованные в Турции члены "Группы 24" не будут экстрадированы на родину









В "Группе 24" считают, что лидер и активист были арестованы в Стамбуле после того, как их фамилии появились в составленном Нацбанком Таджикистана списке лиц, причастных к терроризму.



Об этом Радио Озоди сообщил пресс-секретарь движения Саидали Ашуров. Руководитель "Группы 24" Сухроби Зафар (Тураев) и активист движения Насим Шарипов были в арестованы у себя дома в Стамбуле 19 марта.



По словам Ашурова, им сообщили, что Сухроби Зафар и Насим Шарипов ближайшие три месяца не будут экстрадированы на родину.



Стив Свердлов, директор офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Центральной Азии, также в беседе с Радио Озоди 23 марта подтвердил, что арестованные члены "Группы 24" пока не будут переданы Таджикистану. По его словам, Конституционный суд Турции принял решение о приостановлении выдачи в Таджикистан арестованных лидера и активиста оппозиционного движения "Группы 24". В Анкаре опасаются, что Сухроби Зафар и Насим Шарипов в Таджикистане могут быть подвергнуты пыткам.



Саидали Ашуров сообщил, что на этой неделе в Москве был задержан и Мехрубон Сатторов, диктор видеопрограмм "Группы 24". По его словам, Сатторова увезли в местное управление прокуратуры, но после проверки документов отпустили.



Национальный банк Таджикистана на днях обнародовал список лиц, причастных к терроризму. В этом списке, составленным Департаментом финансового мониторинга Нацбанка, фамилии 1372 гражданина РТ.



Департамент финансового мониторинга Нацбанка РТ тесно сотрудничает с FATF (Financial Action Task Force) – международной организацией, занимающейся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В соответствии с Резолюцией Совета безопасности ООН, рекомендации FATF являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН и всеми финансовыми институтами.



Тем временем, власти Таджикистана заявили, что у них нет информации об аресте членов запрещенного в стране движения. В посольстве РТ в Анкаре 21 марта сообщили Радио Озоди, что как правило власти Турции сообщают об аресте граждан Таджикистана. Такой информации от турецких властей мы ока не получили, сказали таджикские дипломаты. А в МВД Таджикистана заявили, что об аресте в Турции членов "Группы 24" узнали из СМИ.



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В Анкаре опасаются, что активисты "Группы 24" в Таджикистане могут быть подвергнуты пыткам.



Однако в "Группе 24" уверены, что оппозиционеров задержали по запросу спецслужб Таджикистана. По словам Саидали Ашурова, руководителя движения Сухроби Зафара на родине обвиняют в призывах к насильственному свержению конституционного строя.



Сухроби Зафару 40 лет, он племянник осужденного генерала Гаффора Мирзоева (приемный сын его старшей сестры Оишы Мирзоевой). В оппозиционных кругах известен и под псевдонимом "Шом".



В конце 2015 года в результате кадровых перемен, которые в самом движении называют не иначе как "переворотом", Сухроби Зафар был назначен руководителем "Группы 24", лишив кресла Шарофиддина Гадоева.



Сообщается, что Сухроби Зафар примкнул к движению в 2014 году и участвовал в акциях протеста группы на территории России. Позже он был одним из приближенных к лидеру "Группы 24" Умарали Кувватову лиц.



"Группа 24" осенью 2014 году была признана Верховным судом Таджикистана экстремистской и запрещена на территории страны. Эта оппозиционная группа была образована в России в 2012 году Умарали Кувватовым и Шарофиддином Гадоевым. Летом 2014 года "Группа 24" при содействии организации "Молодежь за возрождение Таджикистана" провела в нескольких городах России серию акций протеста против правительства Таджикистана.



Лидер "Группы 24" Умарали Кувватов был убит в Стамбуле 5 марта 2015 года. В июне того года суд столичного района Исмоили Сомони приговорил активиста ячейки организации "Молодежь за возрождение Таджикистана" Максуда Иброхимова за "призывы к смене конституционного строя" и "организацию преступной группы" к 17 годам тюрьмы.



Десятки сторонников "Группы 24" были задержаны по запросу властей Таджикистана за рубежом, в том числе в России, Беларуси, Турции. Активист движения Абдурашид Хомидов, арестованный спецслужбами Турции весной 2016 года, провел в СИЗО города Адана почти год. В руководстве движения сообщили, что Абдурашид Хомидов был задержан по запросу властей Таджикистана. Спецслужбы Таджикистана свой запрос обосновали тем, что Хомидов представляет угрозу для безопасности и может совершить террористические атаки. В СМИ появились сообщения о якобы возможной экстрадиции Хомидова в Таджикистан. Но эта информация не подтвердилась. Активиста "Группы 24" должны были освободить осенью 2016 года, однако из-за попытки военного переворота в Турции он вышел на свободу в апреле 2017 года.



Группа "Группы 24" неоднократно заявляла о своей приверженности ненасильственной политической борьбе с режимом Эмомали Рахмона и отвергала обвинения в экстремистской деятельности. Источник - rus.ozodi.org

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