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Аркадаг посадит сына Сердара спикером в Парламент нового созыва. Подросла детинушка
19:10 23.03.2018

В Туркменистане вторым лицом в государстве может стать сын президента Бердымухамедова

В Туркменистане вторым лицом в государстве может стать сын президента Бердымухамедова

В Туркменистане 25 марта состоятся парламентские выборы, в которых во второй раз принимает участие Сердар Бердымухамедов – сын президента Гурбангулы Бердымухамедова. Сейчас он занимает пост председателя парламентского комитета по законодательству и его нормам, имеет военный чин майора. В новом составе Меджлиса (парламента) ему прочат должность спикера, второго по рангу лица государства. На днях в рамках центральноазиатского саммита в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым. Эксперты полагают, что глава Туркменистана усиленно готовит своего сына в преемники.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в ходе последнего заседания правительства, которые проводятся в конце каждой недели, выразил уверенность, что эти выборы, как и прежде, пройдут на альтернативной основе, на принципах демократии, транспарентности и гласности. Глава государства отметил важность использования передовых технологий при проведении выборов, в частности возможности онлайн-трансляции с избирательных участков в день выборов, автоматизированной системы подсчета голосов.

Парламентские выборы пройдут одновременно с выборами депутатов в областные, районные и сельские народные советы. В них примут участие кандидаты от трех политических партий – Демократической, Аграрной, Партии промышленников и предпринимателей, а также самовыдвиженцы. "Все кандидаты в депутаты Туркменистана проходят строгую проверку – от них требуется лояльность режиму и покорность", – сказал порталу Гундогар аналитик Народно-демократического движения Туркменистана Азат Реджепов. Эксперт отметил, что туркменская система выборов особой критики у международных наблюдателей не вызывает. "Независимым наблюдателям вполне можно было бы поинтересоваться, почему все 284 кандидата в депутаты Меджлиса Туркменистана считают преданное служение "уважаемому президенту" основным депутатским долгом", – отметил Реджепов. За ходом избирательной кампании наблюдают представители СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС и Организации Исламского сотрудничества.

Впрочем, в Туркменистане операция "Преемник" возражений не вызывает. В СМИ Сердара Бердымухамедова уже давно называют не иначе, как "сыном главы государства", "сыном нашего народа". Сообщая о его деятельности, отмечают, что он активно работает в сфере развития массового физкультурного движения и спорта среди молодежи, принимает участие в различных официальных мероприятиях: в международном авторалли "Амуль-Хазар-2018", в республиканском велопробеге, легкоатлетической эстафете, а также совершает зарубежные визиты. В частности, он был руководителем туркменской делегации, побывавшей в Татарстане. Принимал участие в саммите глав государств Центральной Азии в Астане. Хоть номинально возглавляла туркменскую делегацию спикер парламента Акджа Нурбердыева, двусторонние переговоры Нурсултан Назарбаев провел с Сердаром Бердымухамедовым.

"Результаты выборов в Туркменистане достаточно предсказуемы и рассчитаны на перспективу с точки зрения сохранения стабильности политической системы и укрепления существующего режима", – сказал "НГ" политолог Сергей Жильцов. По его словам, операция "Преемник" проводится не только в Туркменистане.

"Запуск в оборот туркменской пропагандой темы престолонаследия Аркадага, как официально звучит титул Бердымухамедова, несомненно, лишь прелюдия к провозглашению его сына Сердара преемником президента. Звание "сына туркменского народа", как уже по-домашнему стали называть в Туркменистане майора Бердымухамедова-младшего, так просто не дают. Я далек от мысли считать, что правящая туркменская Семья уже окончательно решила законодательно утвердить свое право на вечное царствование на пустынных пространствах восточного Прикаспия и песков Каракум, но то, что она вступила на путь этакого квазимонархического оформления своей тирании – очевидно. Остается только провозгласить старшего внука – подростка Керимгулы – "внуком туркменского народа" и объявить внутрисемейный тендер на титул "дочери туркменского народа". Туркменистан, надо признать, опережает на этом пути некоторых своих соседей по Центральной Азии", – сказал "НГ" политолог Аркадий Дубнов. Он напомнил, что президент Эмомали Рахмон делает все то же самое со своими детьми, наставляя их на будущее царствование, но еще стесняется говорить об этом вслух, надеясь, что соотечественники и так все понимают правильно. "Преемник" какое-то время рассматривался и в Казахстане, но потом там публично отказались от идеи семейного правления – президент Нурсултан Назарбаев прямо сказал, что этого не будет, но о том, как будет, тоже не сказал. "Стоит заметить, что с тех пор, как председатель Китая Си Цзиньпин утвердил себя бессменным лидером Поднебесной – разумеется, "во имя сохранения стабильности и процветания", туркменская "семейная инициатива" оказалась первым свидетельством того, что дуновения с Востока становятся модным трендом на всем пространстве Евразии", – считает Дубнов.

О Сердаре Бердымухамедове до недавнего времени открытой информации практически не было. Но сегодня уже известно, что "молодой парламентарий руководит Национальной федерацией по боевым искусствам Туркменистана", возглавляет комитет национального парламента Меджлиса по законодательству и его нормам, имеет военный чин майора. В октябре 2017 года президент Бердымухамедов наградил сына медалью им. Мяликглы Бердымухамедова (своего отца, то есть дедушки Сердара) за заслуги перед отечеством.

Источник - stanradar.com
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