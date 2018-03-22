Российские подкрепления в Сирии: наступил ли час большого пожара? - Самир Фазаа

19:01 23.03.2018 Попала ли Россия в ловушку гонки вооружений в ходе войны в Сирии, как это произошло в советское время, и каким будет следующий шаг России? Что ожидает Сирию в ходе этой психологической, дипломатической и политической войны при участии сионистов, американцев и европейцев? Та ли эта война, которая, казалось, должна была начаться в 2013 году? Какое послание шлет Асад из Гуты? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в настоящей статье.



Москва и война по необходимости



Война, которую Россия ведет в Сирии, - больше, чем необходимость, это борьба за выживание вплоть до победного конца. Лавров и Путин заявили однажды, хотя и в разной форме, что облик завтрашнего мира зависит от того, как завершится сирийский кризис. Это война позволит победителю и его союзникам изменить регион, занять другое место в международной системе, участвовать в мировом регулировании и определить, каким будет их вклад в укрепление господствующих цивилизационной системы и культурных ценностей. Когда Москва совершила череду ошибок и оказалась в ловушке, в том числе гонки вооружений, Советский Союз рухнул, а вслед за ним весь восточный блок, то Вашингтон стал единственным в мире лидером. Неужели Москва снова окажется в ловушке гонки вооружений? Я думаю, что этого не случится по ряду причин.



​



1. В настоящее время Россия продает оружия на сумму 15 миллиардов долларов ежегодно, чего не мог сделать Советский Союз.



2. Гонка вооружений не была единственной причиной распада Советского Союза, равно как и война в Афганистане. Объявление о формировании нового международного порядка указывает на то, что Россия избежала тупиковой ситуации, которая, как предвещали России в Сирии, должна была возникнуть по причине повторения афганского сценария. Напротив, Сирия стала проводником к новому миропорядку благодаря победе Москвы и ее союзников.



Когда Рейган объявил о вступлении в гонку вооружений, чтобы истощить Советский Союз, это сопровождалось резким снижением цен на нефть по причине деструктивной роли стран-членов ОПЕК, в особенности государств Аравийского полуострова во главе с Саудовской Аравией. Однако сегодня королевство производит нефть на полной мощности, в то время как рынок по-прежнему "испытывает жажду" в связи с увеличением численности населения, расширением глобальной производственной базы и зависимости Вашингтона от нефти в попытке выйти из экономического кризиса. В свою очередь, Россия обладает наиболее важными источниками энергии в мире, в том числе газом, и никакая другая страна не способна конкурировать с ней в ближайшей перспективе, что означает постоянный и стабильный доход в обозримом будущем.



4. Одним из тупиков, в которых оказался Советский Союз, заключался в экономическом, военном и политическом бремени на примере восточного блока, на развитие и поддержку которого Советский Союз выделял большую часть своих ресурсов. Что касается сегодняшней России, то она более рационально относится к отношениям с другими странами, формируя при этом гораздо более сильные и устойчивые союзы. Достаточно вспомнить, сколько советские власти вложили в Египет, который тем не менее во времена Садата выслал из страны более 35 тысяч советских специалистов и одним ударом разорвал союзнические отношения с Москвой.



5. Одной из самых важных причин сплочения против Москвы во время развертывания ее сил в Афганистане, была война против атеизма и коммунизма, которая превратилась в священную борьбу ради победы Бога и религии. Сегодня же, когда Керри заявил, что мировое сообщество и суннитские государства не позволят России убивать суннитов и других мусульман в Сирии, это стало единственным случаем, когда американский представитель выступил с подобным заявлением, после чего такая риторика была полностью исключена. Если же такое повторится, то случится катастрофа: Россия - такая же христианская страна, как и Америка. Война против Москвы сегодня с использованием ее религиозной идентичности превратит США в такого же врага. Религиозная риторика, используемая Вашингтоном с целью маскировки своей агрессивной политики, особенно в нашем регионе, будет означать христианский крестовый поход. Кто из нас забудет "божьи наущения" Буша-младшего?



Al Alam, Иран

Самир Фазаа (Samir Fazaa)

Оригинал публикации: تعزيزات روسيّة ضخمة إلى سوريا،أهي ساعة الحريق الكبير؟

Опубликовано 22/03/2018 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521820860

Новости Казахстана

