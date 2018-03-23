 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.03.2018
19:10  Аркадаг посадит сына Сердара спикером в Парламент нового созыва. Подросла детинушка
19:01  Российские подкрепления в Сирии: наступил ли час большого пожара? - Самир Фазаа
18:56  Незрелый деспот Макрон разжигает легко воспламеняющуюся Францию, - Le Figaro
18:55  Экс-модель Playboy Карен Макдугал рассказала подробности 10-месячного романа с Трампом, - New York Times
18:21  Эрдоган изгоняет американцев из Сирии, грозя Третьей мировой, - З.Караев
17:34  "Критическая ситуация особенно наблюдается в горных регионах страны, составляющих 93% общей территории..", - речь Рахмона на банкете в Нью-Йорке
17:29  Идейные голодранцы. Компартия Китая профинансировала грантом правящую в Киргизии соц-дем. партию
17:26  Дело Кадырова. В Ташкенте за сутки арестовано 25 действующих и бывших сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой
17:12  Террористы-джихадисты захватили заложников в Требе (юг Франции), троих уже расстрелял
15:05  Ушел из жизни известный казахстанский адвокат Серик Сарсенов
11:40  Дело - труба. Газификация Астаны, - Петр Своик
11:39  Почему мусульмане недолюбливают Навруз
11:36  Британцы о деле Скрипаля: Это так удобно, когда говорят, что во всем виноваты русские, - Д.Асламова
08:21  Журналист Давлетгильдеев обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах. Проказник
08:20  Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак арестован по подозрению в коррупции
08:16  Да здравствует абдрахмановщина! Памяти главы правительства КирАССР, - А.Тузов
08:13  Президент Жээенбеков знает куда вложить деньги кыр-мигрантов, - "ВБ"
07:28  Индо-Тихоокеанский фронт: на геополитической карте появился новый регион , - Антон Цветов
06:49  Сможет ли Трамп победить в "торговой войне"? Пример из истории заставляет задуматься, - Чжао Шутин
06:41  Савченко доскакалась: Революция гiдности взяла ее в клещи, - "СП"
06:36  Facebook за 2 дня потерял лицо и $65 млрд. Данные 50 млн подписчиков сети могли быть использованы в политических целях
06:32  Ну как не порадеть... Михаил Путин (племяш) получает супер-вкусную должность завхоза "Газпрома"
06:29  За стали. Россия и Китай вместе поборются в ВТО с американскими пошлинами, - "Къ"
06:27  Где Вашингтон может нанести следующий удар, - А.Храмчихин
06:23  Китайская армия: скрытая угроза, - А.Шлындов
06:18  Союз с Ираном и РФ теряет для Турции значение, - И.Субботин
06:09  "Буревестник", "Пересвет" и "Посейдон". Выбраны названия для новейшего российского оружия
00:59  Вдохновение Верещагина. Живопись и война по-туркестански
00:58  Путин: левый поворот. Без модернизации у России нет будущего, - М.Хазин
00:01  Раз – басмач, два – басмач. В Киргизии снова вспомнили о местных героях Гражданской войны, - А.Мамараимов
Четверг, 22.03.2018
20:51  Субмарина ВМС США Hartford, отрабатывая учебную атаку РФ, наглухо вмерзла в лед Арктики (видео)
20:47  "Это только начало...". Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая
17:30  Алюминиевые огурцы на брезентовом поле... Сотни тысяч туркмен добровольно выгнали на "зеленый" субботник
17:24  "Песец" и "Трампогон". На сайте МО РФ vote.mil.ru заканчивается голосование по выбору названия новым видам рос-оружия
16:33  В Кабуле взорвана навруз-демонстрация шиитов - 32 погибших
15:19  Таджик Исхак Рахгузар возглавил афганскую провинцию Балх
14:23  УкрРада лишает мандата депутатку "Пулю" (Н.Савченко). Как российскую шпионку, террористку и гос-заговорщицу
13:05  Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформировали Россию, - Глеб Павловский
13:02  "С дырочкой в левом боку...". Fitch опубликовал рейтинг недораззорившихся казахстанских банков
12:58  "Пусть мир и согласие царят на древней благодатной кыргызской земле!". Президент Жээнбеков поздравил земляков с Ноорузом
12:39  Кредитуй, не кредитуй... ЕвразБанк выделил на "инвест-проекты" (прокорм трайбо-элиты) Киргизии еще $50 млн
12:12  Пенсия для кыр-мигранта в России, - "ВБ"
12:09  Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
11:54  Китайские фермеры расширяют свои владения в Таджикистане, - "РО"
11:48  Альянс с троллями. Европа нашла с кем бороться, - А.Бартош
11:40  Россия тайно помогла Венесуэле запустить криптовалюту, чтобы уклониться от санкций США, - Саймон Шустер
11:07  "Русские немцы". И там чужие, и тут не свои, - Sueddeutsche Zeitung
11:01  Газопроводные войны, - Джонатан Стерн
10:58  Боевые роботы, или как одолеть Россию и Китай на поле боя, - Джефф Беккер
10:50  Оралманы и келинки. Казахстанское кино уходит к партизанам, - О.Малышева
10:47  Что мешает НАТО победить в войне с Россией, - А.Халдей
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Экс-модель Playboy Карен Макдугал рассказала подробности 10-месячного романа с Трампом, - New York Times
18:55 23.03.2018

23 марта 2018 г.

Джим Рутенберг | The New York Times

"Бывшая модель Playboy Карен Макдугал дала первое телеинтервью о романе, который, как она утверждает, был у нее с Дональдом Трампом более 10 лет назад, сказав, что он предложил ей деньги после их первого сексуального контакта", - пишет корреспондент The New York Times Джим Рутенберг.

"После интимной близости он пытался мне заплатить, и я, на самом деле, ничего не взяла, - сказала она журналисту CNN Андерсону Куперу в интервью, показанному в четверг вечером. - Я посмотрела на него и сказала: "Это не про меня, я не такая девушка".

Но, сказала она, несмотря на этот эпизод в 2006 году, "я вернулась" и имела с ним серьезные отношения, продолжавшиеся 10 месяцев.

"Это интервью вышло, несмотря на соглашение, заключенное Макдугал в ходе предвыборной кампании 2016 года с American Media Inc., которой принадлежит The National Enquirer, на продажу эксклюзивных прав на ее историю о Трампе за 150 тыс. долларов - что считается частью сделки типа "схвати и убей", в рамках которой таблоид покупает историю только для того, чтобы ее похоронить. Трамп является другом председателя A.M.I. Дэвида Дж. Пекера", - сообщает издание.

Макдугал подала иск ранее на этой неделе, чтобы выйти из сделки с American Media. Она заявила, что подписала его под давлением, что была введена в заблуждение, что ее заставили молчать о романе с Трампом, говорится в статье.

В воскресенье в передаче "60 минут" планируется показать интервью Купера с другой женщиной, которая также подала в суд с целью выйти из сделки, запрещающей ей говорить о предположительном романе с Трампом, - порнозвездой Стефани Клиффорд. Представители Трампа отрицают, что у него были отношения с какой-либо из этих женщин, передает Рутенберг.

Макдугал рассказала, что познакомилась с Трампом, когда он снимал эпизод "Celebrity Apprentice" в особняке Playboy в 2006 году, они поговорили, и он спросил ее номер телефона.

За этим, по ее словам, последовали десятки свиданий и сексуальных контактов, во время которых, сказала она, отвечая на вопрос Купера, Трамп не пользовался средствами предохранения.

На одной из вечеринок в особняке Playboy она позировала на фотографии с Трампом, Меланией Трамп, дочерью Трампа Иванкой и другими людьми, стараясь держаться как можно дальше от миссис Трамп, подчеркнула Макдугал.

Однажды, по ее словам, ее даже привезли в его апартаменты в "башне Трампа", когда миссис Трамп и их сына Бэррона не было дома.

"Я спросила, на боится ли он привозить меня сюда. Он ответил: "Они ничего не скажут", - рассказала Макдугал.

"Невыносимое чувство вины заставило ее наконец прекратить их отношения в 2007 году", - говорится в статье.

Источник: The New York Times

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1521820500
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  