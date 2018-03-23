Эрдоган изгоняет американцев из Сирии, грозя Третьей мировой, - З.Караев

18:21 23.03.2018 Крупнейшие силы НАТО не могут поделить зоны влияиния





В Сирии разгорается новый кризис. Его начало положено давно, но по-настоящему он стал заметен только сейчас. Речь о том, что две крупнейшие силы НАТО не могут поделить между собой зоны влияния в Сирии.



Да, Соединенные Штаты Америки и Турция все больше отдаляются друг от друга, и этот процесс сопровождает горячими спорами, которые могут вылиться в нечто более опасное. Все началось с желания Вашингтона как можно скорее начать освобождение северной Сирии от Исламского государства*. Тогда Дамаск при поддержке Российской Федерации за короткие сроки освободил несколько провинций, и американцы были вынуждены поторопиться. Сами они не решились отправить собственный контингент в значительном количестве, вместо этого сухопутные операции были поручены вооруженным формированиям сирийских курдов. И это было, возможно, лучшее решение на тот момент, но в долгосрочной перспективе ставка на Отряды народной самообороны обязательно должна была принести отрицательный результат.



Их возраставшее при помощи США влияние сильно беспокоило находящуюся по соседству с Сирией Турцию. Помимо всего прочего сирийские курды умудрялись переправлять предоставляемое им Вашингтоном оружие в действующую на территории Турции Рабочую партию Курдистана. В общем, итог был предсказуем.



Анкара начала военную кампанию против курдов в Сирии. Сначала это была операция "Щит Евфрата". По ее результатам курдское территориальное образование лишилось своей целостности и разделилось на две части. Основная территория простиралась к востоку от города Манбидж, что на севере провинции Халеб (Алеппо - авт.). А вот второй небольшой осколок находился на самом северо-западе Сирии. Ключевое слов здесь "находился", потому что теперь этого анклава не существует. Это связано с новой операцией турецкой армии под названием "Оливковая ветвь". Ее целью было освобождение сирийского Африна от Отрядов народной самообороны. И этого удалось достичь за довольно короткие сроки.



Теперь Анкара хочет продолжить свою войну в арабской республике. В ближайшем будущем должно состояться вторжение в выше упоминаемый Манбидж, во всяком случае, именно об этом постоянно говорит высшее руководство Турции. Разумеется, на этом фоне активно развивается кризис в американо-турецких отношениях. Штаты не могут договориться с Анкарой по поводу прекращения боевых действий в этой части, при этом, Вашингтон очень сильно этого жаждет. После приезда Рекса Тиллерсона, тогда еще исполнявшего обязанности Госсекретаря, в Анкаре пошли слухи о том, что сторонам удалось договориться. Но недавно представитель Государственного департамента США Хизир Ноейрт, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что никакого соглашения достичь не удалось. Учитывая, что перепалка на высшем уровне продолжилась, ее слова можно считать правдой.



Так, например, на днях президент Реджеп Тайип Эрдоган дал по данному поводу интервью турецким журналистам. Высказывался он довольно резко. По его словам, американцы совершенно не имеют права находиться в Манбидже. Более того, он заявил, что США приезжают в Сирию за одиннадцать-двенадцать тысяч километров и создают здесь террористические группировки, которые изгоняют арабов с родных земель. Далее, рассуждая о будущем этого конфликта, Эрдоган сказал, что в данное противостояние Анкары с курдами больше никто не будет вмешиваться - России это не нужно, поэтому остаются только турки, курды и американцы, ну и, конечно, арабы. И этого может хватить для того, чтобы началась Третья мировая война.



О том, к каким последствиям может привести этот кризис в американо-турецких отношениях, мы поговорили с турецким военным экспертом Эндером Имреком.



"СП": - Эрдоган обвинил США в том, что они хотят развязать Третью мировую войну, но в его сценарии нет России. Насколько высока такая вероятность?



- Да, это очень необычно. Обычно, когда речь идет о Третьей мировой войне, все говорят о конфликте между США и Китаем или Россией. И такие опасения оправданы. Все эти три страны чувствуют собственную силу из-за того, что у них есть большие запасы ядерного оружия. Они никогда не будут бояться обычного военного нападения, потому что их оружие может нанести огромный ущерб любому захватчику. Но у Турции нет ядерного оружия, поэтому Эрдогану лучше не стоит угрожать американцам. Турция не обладает таким оружием, и при этом ее армия сильно уступает возможностям США. Даже если Эрдоган объявит войну США, то это не перерастет в Третью мировую. Это будет война всего лишь нескольких государств, а другие предпочтут остаться в стороне. Но, возможно, Эрдоган имел в виду что-то другое. Я думаю, он имел в виду, что действия США в Сирии угрожают безопасности и интересам многих государств, в том числе и России. Речь не только об Отрядах народной самообороны. Это более реалистично, потому что США и Россия часто провоцируют друг друга на резкие шаги.



"СП": - Президент говорит, что США не имеют права находиться в Манбидже. Почему он так считает?



- Если бы США не сотрудничали с YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи - авт.), Эрдоган не был бы против этого, и его не устраивает только данная ситуация. Если он выгоняет американцев, тогда надо спросить у него, что Турция делает в Сирии? Защищает свои интересы. Но надо признать, что у Турции действительно больше оснований вмешиваться в этот конфликт. Турция располагается по соседству с Сирией, и чем тяжелее конфликт в этой стране, тем сильнее он сказывается на соседях. Тем более, самые активные боевые действия происходят как раз у границы с Турцией. Но это не значит, что Эрдоган может аннексировать большие территории северных провинций Сирии.



"СП": - Как в дальнейшем Турция и США будут решать проблему курдского присутствия в северной Сирии?



- Эрдоган практически отказался от дипломатии. Ему нужно, чтобы курды не имели контроль над северной Сирией, и все. США ничего не могут с этим поделать, и, похоже, им придется согласиться, чтобы целые провинции перешли под контроль Сирийской свободной армии, которая вскоре может стать одной из крупнейших сил здесь, как это уже было несколько лет назад.



"СП": - То есть США никак не могут защитить Отряды народной самообороны?



- Они могут, но прямая военная поддержка маловероятна. Разве можно себе представить, что в 21 веке страны НАТО воюют между собой? Это будет говорить о кризисе самого Альянса, и меньше всего в этом заинтересованы именно Штаты. Они постараются решить вопрос иначе, но им придется принять большинство условий Эрдогана.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.



Заур Караев



23.3.18 Источник - svpressa.ru

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