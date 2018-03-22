"Критическая ситуация особенно наблюдается в горных регионах страны, составляющих 93% общей территории..", - речь Рахмона на банкете в Нью-Йорке

17:34 23.03.2018 Выступление Лидера нации Эмомали Рахмона на банкете "Приоритетные действия в сфере водных ресурсов, изменения климата, снижения угрозы природных бедствий в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы"



Уважаемый господин Председатель Генеральной Ассамблеи,



Уважаемый господин Заместитель Генерального Секретаря!



Дамы и господа!



Сегодня мы вместе успешно завершили наш первый диалог, посвященный началу Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".



Обсуждение и широкий обмен мнениями между участниками показывает, что мы должны усилить наши стремления в различных направлениях по своевременному достижению задач и целей в сфере водных ресурсов.



К слову, возникла необходимость учета отрицательных последствий изменения климата.



Многолетние наблюдения наших экспертов свидетельствуют об усилении влияния изменения климата на природу и социально-экономическую ситуацию в Таджикистане и всей Центральной Азии.



Согласно этим наблюдениям, за последние 60 лет среднегодовая температура в Таджикистане повысилась на один градус; увеличились количество дней с сильными дождями, а также последствия и напряженность природных гидрометеорологических случаев.



За последние годы в Таджикистане также возросло количество разрушительных природных бедствий. Природные бедствия, такие, как наводнения, селевые потоки, лавины и оползни, ежегодно наносят огромный ущерб населению и экономике страны. За последние 5-6 лет напряженность природных бедствий в Таджикистане возросла примерно на 25%.



В этот период в результате различных природных бедствий погибло порядка 200 человек, под угрозой оказались условия жизни более 100 тысяч человек, общая сумма ущерба составила более 600 млн долларов.



Критическая ситуация особенно наблюдается в горных регионах страны, составляющих 93% общей территории Таджикистана, где проживает 80% населения Таджикистана.



Вдобавок к этому, все больше ощущается отрицательное влияние изменения климата на количество и качество запасов питьевой воды. За последние 10 лет в Таджикистане зафиксировано ускоренное таяние ледников, которые имеют жизненно важное значение для всей Центральной Азии.



Изменение гидрологического цикла отрицательно влияет на водную энергетическую и продовольственную безопасность и становится причиной дополнительных угроз наводнений и засухи.



В Центральной Азии, где водные ресурсы образуются в отдельных странах, а использование большей части которых приходится на другие страны, давно возникла необходимость разработки единой региональной стратегии по приспособлению к условиям, связанным с изменением климата.



Стремительное сокращение объемов ледников в регионе, что связано с изменением климата, еще раз доказывает важность принятия такой стратегии. Таджикистан уделяет особое внимание принятию мер по приспособлению к нынешним условиям, что является важным элементом устойчивого развития.



В конце хочу выразить благодарность организаторам сегодняшнего банкета и пожелать всем вам новых свершений и достижений.



Благодарю за внимание. Источник - Ховар

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