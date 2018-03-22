Идейные голодранцы. Компартия Китая профинансировала грантом правящую в Киргизии соц-дем. партию

17:29 23.03.2018 В КР правящая партия получила средства на развитие от Компартии Китая







Коммунистическая партия Китая выделила Cоциал-демократической партии Кыргызстана помощь на сумму 1 миллионов сомов. Об этом во время дискуссии в эфире радио "Азаттык" заявил член партии, депутат Рыскельди Момбеков.



По его словам, СДПК имеет хорошие связи с партиями "Единая Россия", казахстанским "Нур Отаном" и Компартией Китая. Он отметил, что средства, выделенные в качестве гранта, возможно, будут направлены на оснащение офисов, зала собраний:



- Оказывается, партии в качестве помощи поступил грант на 1 миллион сомов (около 15 тысяч долларов). Я слышал информацию о том, что средства будут направлены на деятельность партии, оснащение офиса, ремонт зала собраний в "Форуме". На съезде, наверное, будет дан отчет о поступившей помощи и ее распределении. На этот вопрос может ответить руководство партии.



В Социал-демократической партии Кыргызстана прокомментировали заявление Момбекова. Заместитель председателя Фарид Ниязов, сказал, что выделялись не деньги, а техническое оборудование. "Эта была техническая помощь - осенью прошлого года", - сказал он.



Позже Фарид Ниязов уточнил информацию. По его словам, техническая помощь получена не СДПК, а по линии парламента. "Я выяснил. Это, оказывается, секретариат. Они все говорят: получили, получили. И мы все считали, как будто мы получили. Помощь получена по линии ЖК [Жогорку Кенеша], поэтому этого оборудования у нас на балансе нет. Помощь получил Жогорку Кенеш, в том числе, фракция СДПК, получается", - сказал он.



В Кыргызстане закон "О политических партиях" от 12 июня 1999 года (Статья 16) запрещает финансирование деятельности политических партий финансирование деятельности партий иностранными государствами, зарубежными партиями, а также юридическими и физическими лицами иностранных государств. Источник - centralasian.org

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