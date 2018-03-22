Дело Кадырова. В Ташкенте за сутки арестовано 25 действующих и бывших сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой

17:26 23.03.2018 За один день в Ташкенте по делу экс-генпрокурора задержали еще 25 человек



Как сообщили источники в Генпрокуратуре и Министерстве внутренних дел Узбекистана, в Ташкенте в течении дня были задержаны в общей сложности двадцать пять человек – действующие и бывшие сотрудники спецслужб, прокуратуры и налоговой инспекции.



По словам узбекского чиновника, задействованного в этом процессе, все двадцать пять человек, задержанные в ходе рейда, длившегося с утра 20 марта до самого вечера, были допрошены в рамках уголовных дел, возбужденных против экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова и бывшего заместителя прокурора города Ташкента по вопросам противодействия коррупции и экономическим преступлениям, старшего советника юстиции Мираглама Мирзаева.



– Около десяти задержанных являются прокурорами различных районов и областей Узбекистана. Среди них есть бывшие сотрудники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, а также действующие сотрудники прокуратуры. Один из задержанных – Зиедулла Иногамов – является племянником "Мухи" (прозвище Мухаббат Хасановой, супруги Мираглама Мирзаева – Ред.). Он является бывшим начальником Чиланзарского районного отдела Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Восемь из задержанных являются сотрудниками СНБ (ныне ГСБ – Ред.), – сообщил узбекский чиновник.



Другой чиновник из Ташкента сообщил, что 18 из задержанных содержатся в следственном изоляторе МВД, а остальные 7 человек были отпущены в тот же день под обязательство явиться на следственные мероприятия.



В пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что "не владеют никакой информацией" по этому поводу.



17 марта в ходе своего выступления в Самаркандской области президент Шавкат Мирзияев заявил, что бывший генпрокурор Рашид Кадыров был посажен в тюрьму за то, что в свое время ежемесячно брал со своих подчиненных взятки в больших размерах. Источник - centralasian.org

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