Красота писаная, или Каракумский Жюль Верн. Аркадаг дописывает свою 33 книгу

17:22 23.03.2018 Красота писаная. Чему нас учат книги туркменского президента-графомана



В 2007 году, когда Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркмении, еще никто, кроме Аллаха, не знал, что им овладеет страсть к изданию книг, которая со временем будет прогрессировать. Возможно, раньше министру здравоохранения и зампреду правительства приходилось подавлять эту манию, потому что она раздражала бы автора "Рухнамы". Зато когда стесняться стало некого, сдерживаться уже не получалось. Рекорд книгоиздательской активности был установлен в 2016 году, когда вышло семь отдельных изданий, подписанных именем туркменского президента.



Ежегодное, практически бесперебойное производство этой продукции приведет к чрезмерному наращиванию книжной массы – 42 издания за десять лет.



Графомания и книгоиздание – возможно, самая безобидная, безопасная и забавная мания, которая может быть у диктатора. "Фергана" подготовила исправленный и дополненный список сочинений нарциссичного президента и пришла к выводу, что немаловажную роль в процессе играют не столько книги, сколько их презентации, переводы и презентации переводов.



Каждое это событие освещается государственным телевидением. Презентации проводятся целый год, не по одному разу и создают иллюзию культурной насыщенности жизни Туркмении. Само собой, Аркадаг трудится не покладая рук, заполняет собою информационное пространство и старается разнообразить свои амплуа: автогонки и хирургия, лошадиные скачки и пение.



Вокруг него кормится огромный штат переводчиков книг на разнообразные языки мира, помимо трех обязательных, на которых они издаются сразу: туркменского, русского и английского. Вот библиография отдельных изданий, подписанных фамилией президента Туркмении, очевидно, неполная. Официального списка нет, да и фабрика по их производству еще работает. Большинство альбомов с фотографиями отпечатано в Германии, видимо, отечественная полиграфия не слишком хороша для его сочинений.



2007



1) Научные основы развития здравоохранения в Туркменистане. Aşgabat: Ylym, 2007. Сборник статей и публикаций о здравоохранении и фармацевтической промышленности Туркмении с графиками, иллюстрирующими снижение заболеваемости за годы независимости, обзором медицинских центров и клиник. Вышел в мае 2007 года, через три месяца после президентских выборов.



2) Туркмения - страна здоровых и высокодуховных людей. Тираж 5000 экз. Вышла в декабре 2007 года. Выходные данные найти не удалось.



2008



3) Ахалтекинец - наша гордость и слава. Ашхабад : Türkmendöwlethabarlary, 2008. 223 с. Это отпечатанный в Германии фотоальбом (имеется его электронная версия) об ахалтекинце – туркменском скакуне, изображенном на гербе Туркмении. Вышел на туркменском и английском языках. Переведен на китайский, а также казахский по инициативе президента Национального олимпийского комитета Казахстана, зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева (презентован в июне 2017 года в Национальном музее Казахстана с участием Бердымухамедова).



2009



4) Лекарственные растения Туркменистана. Том 1. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2009 - продолжающееся издание (запланировано в 10 томах). Том напечатан в Германии, выпущен тремя книгами на туркменском, русском и английском языках, в июле презентован в Выставочном комплексе Ашхабада. Снабжен русско-латинско-туркменским словарем названий растений. В Москве на 22-й книжной ярмарке на ВВЦ в сентябре того же года книжка получила диплом "За фундаментальность замысла и высокий научно-исследовательский уровень энциклопедии". Переведена на чешский, китайский.



5) Военная доктрина независимого, постоянно нейтрального Туркменистана. Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009. 77 c. Издана на туркменском, английском и русском. Концепция национальной безопасности и внешней политики Туркмении, основанной на принципах "нейтралитета", "миролюбия, добрососедства и демократии".



Книги Гурбангулы Бердымухамедова. Фото с сайта Arzuw.news



2010



6) Экономическая стратегия Туркменистана: опираясь на народ, во имя народа. Москва : Инфориздат, 2010. 47 с. Сборник статей о традициях и успехах туркмен и реформах в экономике. В заглавной статье сборника ставится задача развития многопартийности. По совокупности заслуг, и в том числе за эту работу, Бердымухамедову в том же году присуждена ученая степень доктора экономических наук. В мае 2010 года книжка издана также на азербайджанском.



7) Лекарственные растения Туркменистана. Выход анонсирован 18 июня 2010 года.



8) Государственное регулирование социально-экономического развития Туркменистана. Т. I-II. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2010. Учебник для студентов о трансформации экономики Туркменистана "в эпоху нового Возрождения" опубликован на туркменском и русском языках в сентябре 2010 года. Первый том рассказывает о государственном регулировании экономики и денег, рынка товаров и услуг, внешнеэкономической, инвестиционной и региональной политике (оглавление I тома), второй - сборник нормативных документов, регулирующих различные стороны экономической деятельности государства и субъектов экономических отношений.



2011



9) Имя доброе нетленно. Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. 256 с. Тираж 3000 экз. отпечатан в Германии. Роман, посвященный памяти его деда, - учителя-фронтовика Бердымухамеда Аннаева. Книга создана на основе архивных документов и воспоминаний о нем, издана на туркменском и русском языках и презентована 24 октября 2011 года в Мары на конференции, организованной Академией наук Туркменистана. Предисловие к роману написал отец президента Мяликгулы Бердымухамедов. Состоит из 10 глав: "Воды по старому руслу текут", "Доброе намерение – половина благоденствия", "Учитесь и становитесь людьми!", "Первый путь", "Учитель от Бога", "Фронтовые дороги", "Профессия, ставшая судьбой", "Великий наставник", "Воссияние", "Архивные документы и фотографии". На изучение этого романа в туркменской школе отводится четыре часа в программе литературы для 7 класса. 11 декабря 2015 года представлена на белорусском языке на Национальной выставке-ярмарке Белоруссии в Ашхабаде лично Александру Лукашенко.



10) Полет небесных скакунов. Под редакцией В.М.Храмова. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2011. 256 c. Это опять альбом фотографий лошадей и самого Бердымухамедова. Тираж 1000 экз. Книга издана на туркменском, русском), английском, позже переведена на чешский, казахский.



11) Живая легенда. Ашхабад, 2011. 399 c. Книга об истории туркменского ковроткачества, попытка представить ковер как феномен, плод коллективного гения народа с обзором орнаментов, техник изготовления и приемов декоративного искусства. Издана на туркменском, русском и английском, презентована 31 октября 2011 года в Национальном музее туркменского ковра на конференции "Эпоха нового Возрождения - мудрое продолжение гармонии времен". Переведена на азербайджанский и 19 ноября 2015 года презентована в Музее ковра и прикладного искусства им. Латифа Керимова в Баку.



12) Туркменистан – край исцелений. Книга о санаторно-курортной истории Туркменистана: о пользе природы того или иного региона для человека с учетом его заболеваний, о грязевых вулканах, возможностях развития курортов.



На туркменском, английском и русском языках. Презентована 20 июля 2011 года в Ашхабаде. Переведена на китайский и презентована 22 ноября 2011 года в зале Фанфей отеля "Дяююйтай" Пекина.



2012



13-14) Лекарственные растения Туркменистана. Том 3 и 4. На туркменском, русском и английском языках. Выход 3 тома анонсирован 5 марта. Выход четвертого тома специально не анонсировался. Оба тома презентованы 28 марта 2013 на украинском, а 23 сентября 2015 года - на корейском языках.



2013



15) Птица счастья. Ashgabat: Turkmen dowlet nesiryat gullugy, 2013. 575 c. Роман, рассказывающий о юности отца президента - Мяликгулы Бердымухамедова, которая пришлась на годы Второй мировой войны. Презентована 21 октября 2013 года. 25 октября в Главном драматическом театре Туркменистана состоялась премьера спектакля по этому роману. Переведена на китайский (презентована 11 мая 2014 года в Пекине в конференц-зале "Фенгфеи").



16) Лекарственные растения Туркменистана. Том 5. Презентация с зачитыванием фрагментов тома прошла 2 сентября 2013 года в Министерстве здравоохранения.



Гурбангулы Бердымухамедов подписывает книгу. Кадр гостелевидения Туркмении



2014



17) Культура - бесценное сокровище народа. Ашхабад : Туркменская гос. изд. служба, 2014. 287 с. Изданный на туркменском, английском и русском сборник высказываний о национальной культуре. Отрывки из речей Аркадага по случаю всяких культурных мероприятий. Презентация прошла 27 июня 2014 года в Государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммеда Андалиба Дашогузского велаята. Особо презентована в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее 22 апреля 2016 года в рамках визита студентов Академии художеств Туркменистана.



18) Здоровье - источник счастья. Aşgabat: Turkmen dowlet nesiryat gullugy, 2014. 376 c.



19) Лекарственные растения Туркменистана. Том 6.



Презентации обеих книг (про источник счастья и лекарственные растения) состоялись 20 июля 2014 года в выставочном центре "Серги кошги" Международной выставки и научно-практической конференции "Саглык-2014".



2015



20) Лекарственные растения Туркменистана. Том 7. Выход и презентации специально не анонсировались.



2016



21) Источник мудрости. Сборник пословиц и поговорок, которые "отражают духовный мир народа, его мировоззрение и философию, нравственные устои и поверья". Презентован 31 января во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана в Ашхабаде. Уже к концу года в декабре от учителей средних школ потребовали использовать его на уроках "для обогащения преподаваемой темы".



22) Чай – лекарство и вдохновение. Ashgabat: Turkmen dowlet nesiryat gullugy, 2016. 311 c. Презентована на заседании правительства по случаю дня Навруз-байрам 19 марта.



23) Стремительная поступь скакуна. На туркменском, английском и русском языках. Презентована 21 апреля в здании Ашхабадского хякимлика (мэрии), Дворце Мукамов Государственного культурного центра, Центре общественных организаций и Туркменском сельскохозяйственном университете. Состоит из разделов: "Важность познания мира", "Эхо древних лет", "Духовное богатство туркмен", "Таинственный мир красоты", "Нетленное наследие", "Конь - это исполнение мечты", "История в истории". Как и две другие книги о лошадях (пп. 3 и 10 нашего перечня), переведена на казахский.



24) Красота небесная. Ashgabat: Turkmen dowlet nesiryat gullugy, 2016. 389 с. Книга об искусстве туркменского ковроткачества анонсирована 25 мая, издана на туркменском, русском и английском (в сообщениях СМИ ошибочно фигурирует под названием "Небесное великолепие"). Туркменский студенческий театр имени Молланепеса в октябре 2016 года поставил по пьесе Тачгельды Гутлыева, основанной на этой книге, одноименный спектакль (режиссер Урматкан Меляева).



25) Лекарственные растения Туркменистана. Том 8. Презентован 18 июля в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.



26) Музыка мира, музыка дружбы и братства. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2016. Тираж 4000 экз. Представление о содержании дают названия глав: "Искусство миротворчества", "Единство сердец и душ", "Культура созидания", "Основа благополучия", "Музыка и радушная беседа - от доброты человеческой", "Добрая воля" и т.п. Книга оформлена картинами туркменских художников и кадрами из киноленты Булата Мансурова, снятой по повести писателя Нурмурата Сарыханова "Шукур-бахши" о легендарном туркменском музыканте. Анонсирована 14 сентября. Отпечатана к Совету старейшин Туркменистана, презентация прошла 19 сентября в Ашхабаде в Государственной библиотеке Государственного культурного центра. В Москве представлена 5 ноября 2017 года в галерее Зураба Церетели. Тираж русскоязычного издания, по словам Бердымухамедова, передан в библиотеки.



27) Туркменистан. Презентована 21 октября на заседании правительства. Обзор работы, проделанной туркменским народом за 25 лет священной независимости.



2017



28) Храбрые возвеличивают родину. Изложение военной истории и деятельности современных вооруженных сил Туркменистана. Презентована 17 февраля руководителям силовых ведомств на совещании о развитии военных и правоохранительных сфер. Включает 13 глав, документы и фотоматериалы.



29) Храбрые воины рождаются для подвига. Книга об истории МВД Туркменистана, где работал отец туркменского президента Мяликгулы Бердымухамедов, и о его личном вкладе. Презентована 12 августа в воинской части № 1001 Министерства внутренних дел Туркменистана, а 15 августа - в Государственной миграционной службе. На последнем мероприятии отмечены не только "глубина ее содержания", но и "художественные достоинства". Философский лейтмотив издания: "смысл жизни - в учении". В сообщениях СМИ фигурировала под названиями: "Храбрые воины рождаются для подвига", "Стоические воины для подвигов рождаются".



29) Лекарственные растения Туркменистана. Том 9. Презентован 2 сентября в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности в Ашхабаде.



30) Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2017. На туркменском, английском и русском языках, с фотоматериалами. О роли физкультуры и спорта в жизни человека и общества. Презентована 28 сентября в конференц-зале Центра общественных организаций Туркменистана в присутствии спикера меджлиса, членов правительства, руководители военных и правоохранительных органов, общественных организаций, политологов и СМИ.



31) Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути. Презентована 9 октября на Совете старейшин. Бестселлер.



2018



32) Учение Аркадага – основа здоровья и воодушевления. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2018. Книга, как обычно, на трех языках, посвящена популяризации спорта. Анонсирована и презентована на заседании правительства 2 марта: президент лично вручил ее всем участникам. Особая презентация состоялась 7 марта в конференц-зале Государственной миграционной службы Туркменистана. Книга состоит из 18 глав и начинается с раздела "Вечная песня веков", в котором сформулированы философские основы формирования здорового общества. Есть обзор боевых искусств, рассказ об Олимпийском городке, Азиатских играх и т.д.



Готовится к изданию:



13 сентября 2017 года было объявлено, что Аркадаг начал работу над четвертой книгой, посвященным ахалтекинским скакунам (предыдущие - см. наши пункты 3, 10, 23).



В нашем перечне нет брошюр с отдельными речами президента. В список не включены также и ежегодно издающиеся собрания речей и выступлений Бердымухамедова и фотохроника важнейших событий года. Первый том вышел в 2008 году под названием "К новым высотам прогресса", десятый - в 2017.



Если эти книги тоже считать, то к перечисленным 32 томам нужно прибавить еще десять.



Презентация книги Бердымухамедова в Таможенной службе Туркмении. Фото с сайта Turkmenistan.gov.tm



* * *



Самый масштабный и безотносительно полезный труд в этом списке - многотомный сборник "Лекарственные растения Туркменистана", основной недостаток которого - этический: на титуле выставлено имя человека, который его не писал.



Набор из скакунов, ковров и вопросов физкультуры, надо полагать, отчасти отражает интересы человека, имя которого выставлено на обложках, или проблемы, которыми ему приходится заниматься (экономика).



Относительно небольшие тиражи (3–5 тыс. экземпляров), за вычетом книг, которые преподают в школах, сделают часть этих изданий после смерти туркменского лидера библиографическими редкостями, тем более что российские библиотеки комплектуются его сочинениями из рук вон плохо. Хотя практически каждая книга издается русском, в каталогах Российской государственной библиотеки в Москве значатся всего три русскоязычные книги: "Ахалтекинец – наша гордость и слава" (2008), "Экономическая стратегия Туркменистана" (2010) и "Культура – бесценное сокровище народа" (2014), а в Российской национальной библиотеке в Петербурге есть одна только "Экономическая стратегия".



Туркмены после "Сталина" сразу получили своего "Брежнева". В стране ничего не изменилось: политзаключенные не освобождены, насаждается культ личности, но вместо мрачного Ниязова порхает жизнерадостный нарцисс, фрик, обожающий звания и награды (доктор медицинских и экономических наук, академик Академии наук Туркмении, генерал армии, почетный доктор и академик ряда университетов и академий мира, лауреат множества орденов и медалей), разными способами фокусирующий внимание на себе.



Могло быть и хуже, но остается вопрос – зачем? Точно не из-за денег. В 2015 году было объявлено, что гонорары за книги были перечислены в фонд Дворца детей-сирот в Ашхабаде.



Скорее, эти книги - продукты самодовольства, попытка заполнить собою информационное пространство.



И мы еще не включили в список составляющую не один десяток пунктов литературу о нем, из которой наиболее известна вышедшая массовым тиражом книга "Внук, воплощающий мечту деда" (Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2010. 282 c. Тираж 10500 экземпляров). В книгу вошли 22 статьи Тачмамеда Джурдекова, написанные им с октября 2007 по ноябрь 2009 года, плюс вступление и заключение. Презентация прошла 19 февраля на русском, английском и немецком языках в Ашхабаде; книга переведена на японский, таджикский, азербайджанский.



Участь этих книг известна. При Брежневе в школах изучались "Малая земля", "Поднятая целина" и "Возрождение", но они были изъяты из книжных магазинов в 1987 году и сданы в макулатуру.



Примерно так же после смерти Ниязова поступили с "Рухнамой", которую прежде считали едва ли не священным талисманом, приносящим удачу. Придет время, когда романы "Имя доброе нетленно" и "Источник мудрости" тоже выбросят на помойку, но судьба альбомов может сложиться счастливее: благодаря их относительной малотиражности и декоративности некоторые уже стоят не одну сотню долларов, и в будущем могут стать библиографической редкостью и вырасти в цене.

